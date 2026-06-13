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« À moins que tu ne fasses mieux » : Declan Rice doit adresser un message sans détour à Harry Kane et à ses coéquipiers de l’équipe d’Angleterre, après avoir laissé Stuart Pearce, légende des Three Lions, perplexe
Pearce exige davantage de la part du meneur de jeu d’Arsenal.
Pearce, qui totalise 78 sélections, affirme que la clé du succès réside dans la capacité de Rice à libérer pleinement son potentiel de leader. Selon lui, le milieu de terrain possède déjà les qualités physiques et techniques pour devenir le meilleur joueur du tournoi. Toutefois, malgré sa régularité, le joueur d’Arsenal doit encore montrer une « détermination à toute épreuve », marque des grands joueurs.
Pearce a confié au Daily Mail : « Les meilleurs joueurs sont aimables jusqu’à un certain point, mais sur le terrain, ils font preuve d’une détermination à toute épreuve pour atteindre leurs objectifs. J’ai été dans les vestiaires après qu’il ait commis des erreurs et il a réagi de manière très positive.
Avec Dec, on se dit qu’il pourrait gagner un match à lui tout seul grâce à ses qualités physiques et à son jeu de balle. Et on se dit : “Peut-être un tout petit peu plus.” Je pensais probablement la même chose, à l’époque à West Ham, mais on ne dit pas ça de beaucoup de joueurs. »
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La nécessité de dominer sur les coups de pied arrêtés
Pearce souhaite notamment voir Rice prendre les commandes des coups de pied arrêtés, même si cela implique de marcher sur les plates-bandes de stars confirmées comme Harry Kane. Évoquant les capacités de Rice, Pearce a souligné qu’il avait vu le milieu de terrain réaliser des exploits de classe mondiale qui n’ont pas été suffisamment reproduits sur la scène internationale.
Pearce, lui-même célèbre pour la puissance de ses coups francs, a déclaré : « J’étais connu pour mes coups francs, et j’ai vu Dec marquer deux superbes buts sur coup franc contre le Real Madrid [en avril 2025]. Je ne l’ai presque plus revu tirer depuis. Comme Dec, j’étais capable de marquer sur coup franc, et si j’étais à sa place, je dirais à mes coéquipiers : “Écartez-vous de mon chemin. Je tire celui-ci, et je les tirerai tous, à moins que vous ne fassiez mieux que moi.” »
S’adapter à un jeu international où tout est permis
Au-delà des responsabilités individuelles, Pearce observe un changement dans la manière dont l’équipe d’Angleterre aborde le jeu par rapport à l’époque où il était joueur. Il estime que l’équipe est devenue plus « astucieuse » et « débrouillarde », une évolution nécessaire pour réussir dans le football de compétition moderne, même si cela s’écarte de la ténacité traditionnelle anglaise.
« Nous sommes certainement une équipe plus astucieuse aujourd’hui. À mon époque, c’était plutôt du “tout le monde par la même mesure”, explique Pearce. C’était un affrontement physique ; nous jouions à la manière de l’Angleterre, et si quelqu’un tombait sans raison, on lui criait de se relever. Cette époque est révolue. Nous sommes devenus bien plus malins, et si cela peut paraître regrettable, c’est aussi une réalité : on voit trop souvent des joueurs se faire plaquer sans raison en Premier League, et le public n’apprécie pas. On entend les plaintes. »
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La quête de trophées de Tuchel
La volonté d’optimiser le potentiel de ses meilleurs joueurs sous-tend l’objectif ultime de la FA : mettre fin à une attente de 60 ans en vue d’un trophée international majeur. L’instance dirigeante a pris une décision structurelle et controversée en nommant Thomas Tuchel à la tête de l’équipe, en remplacement de Gareth Southgate après deux finales consécutives du Championnat d’Europe perdues.
L’Angleterre entame officiellement sa quête de gloire en Coupe du monde face à une solide équipe croate à Dallas, avant de défier le Ghana et de conclure sa phase de groupes contre le Panama.