Pearce, qui totalise 78 sélections, affirme que la clé du succès réside dans la capacité de Rice à libérer pleinement son potentiel de leader. Selon lui, le milieu de terrain possède déjà les qualités physiques et techniques pour devenir le meilleur joueur du tournoi. Toutefois, malgré sa régularité, le joueur d’Arsenal doit encore montrer une « détermination à toute épreuve », marque des grands joueurs.

Pearce a confié au Daily Mail : « Les meilleurs joueurs sont aimables jusqu’à un certain point, mais sur le terrain, ils font preuve d’une détermination à toute épreuve pour atteindre leurs objectifs. J’ai été dans les vestiaires après qu’il ait commis des erreurs et il a réagi de manière très positive.

Avec Dec, on se dit qu’il pourrait gagner un match à lui tout seul grâce à ses qualités physiques et à son jeu de balle. Et on se dit : “Peut-être un tout petit peu plus.” Je pensais probablement la même chose, à l’époque à West Ham, mais on ne dit pas ça de beaucoup de joueurs. »