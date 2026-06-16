À Milan, Hardung expliquait avec autorité : « Je vais vous dévoiler l’art de dénicher des talents. J’avais un rêve, et j’ai travaillé d’arrache-pied pour l’atteindre. »

Il est effectivement rare de croiser un directeur sportif aussi jeune, du moins dans notre championnat italien. Même si, à Naples, Giovanni Manna n’est guère plus âgé…

«C’est également le cas en Allemagne, je dois l’admettre. Je n’ai jamais joué au niveau professionnel, ni même chez les jeunes. J’ai vite compris que je n’en avais pas le niveau (rires, ndlr). Je n’avais pas de père célèbre et je ne connaissais personne dans le milieu du football. Mais j’avais un rêve et j’ai travaillé d’arrache-pied pour le concrétiser, en apprenant auprès des personnes avec lesquelles j’ai eu la chance de collaborer. Oui, j’ai aussi eu de la chance, bien sûr. »

Recruter Pacho 9 millions puis le céder au PSG 40 millions, Ekitiké pour environ 16 millions avant d’en tirer 95 de Liverpool, ou encore Marmoush gratuitement avant d’encaisser 75 millions de City : ces opérations ne s’expliquent pas seulement par la chance.

« C’est un travail d’équipe et il n’y a pas de recette secrète. La première étape consiste à repérer les talents à travers le monde et à réussir à les faire venir à Francfort à des conditions avantageuses. Ensuite, il faut tout mettre en œuvre pour que le joueur se sente à l’aise. S’il est jeune, il faut lui permettre de faire des erreurs. Et de progresser, notamment grâce à des entraînements spécifiques et surtout individuels. »

L’Eintracht vend beaucoup de joueurs, mais continue de briller sur le terrain : comment expliquer ce paradoxe ?

« Quand on doit se séparer de joueurs comme Kolo Muani ou Ekitiké, le niveau baisse inévitablement. Impossible de les retenir ; pourtant, notre projet reste ambitieux. La solution ? Recruter et former de nouveaux talents. Il existe un lien subtil entre le mercato et le recrutement. Si l’on parvient à trouver le bon équilibre et à surmonter les difficultés inévitables au début de chaque cycle, on finit par reproduire ces résultats sur le terrain. »





Quelle est la philosophie de votre Eintracht ?

« Nous mettons beaucoup d’énergie sur le terrain, nous nous créons des occasions et nous osons prendre des risques. Si l’on joue avec courage, il peut arriver d’encaisser des buts, ce n’est pas dramatique. »