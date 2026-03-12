Getty
« À méditer » - Casemiro pourrait-il rester à Manchester United ? L'ancienne star des Red Devils, Kleberson, soutient le leader à la Roy Keane pour opérer un revirement spectaculaire
Casemiro devrait devenir agent libre en 2026
En janvier, il a été révélé que Casemiro, qui a quitté le Real Madrid pour Manchester en 2022, était sur le point de quitter le football anglais en tant qu'agent libre à l'expiration de son contrat actuel. Un retour dans son pays natal ou un transfert vers la MLS pour rejoindre Lionel Messi et ses coéquipiers ont été évoqués.
Il pourrait toutefois y avoir un rebondissement surprenant dans l'histoire du joueur de 34 ans. Bien qu'aucun nouvel accord n'ait encore été conclu, et qu'il semblerait que Casemiro doive accepter une baisse de salaire pour rester chez les Red Devils, un compromis pourrait encore être trouvé.
Manchester United regrettera-t-il d'avoir laissé partir Casemiro ?
Cela reste peu probable, suite à la confirmation officielle par les deux parties d'un départ imminent, mais Kleberson affirme que rien ne doit être exclu. Interrogé sur la question de savoir si Manchester United regrettera d'avoir laissé partir un joueur qui a fait ses preuves, le vainqueur de la Coupe du monde 2002, s'exprimant en association avec AceOdds Best Bet Calculator, a déclaré à GOAL : « J'ai entendu il y a quelques mois que Casemiro allait quitter Manchester United. De nombreux clubs brésiliens ont commencé à s'intéresser à lui, et beaucoup de grandes équipes pourraient avoir besoin de lui. Le problème avec Casemiro, c'est qu'il est un joueur qui aime faire son travail. Il aimerait relever un nouveau défi, mais il a déjà fait ses preuves à Manchester United. Je pense qu'il aurait pu jouer encore un ou deux ans à Manchester United, et il peut retourner au Brésil à tout moment. Il pourrait même revenir à 37 ou 38 ans et continuer à bien jouer, car il est en bonne forme physique. Quand il est en forme, c'est un très bon joueur.
« Je souhaite vraiment qu'il reste à Manchester United. Il connaît la passion du club et des supporters. Il travaille toujours dur et joue au niveau que l'on attend d'un joueur de Manchester United.
« Il sera très difficile de trouver un joueur comme lui. Manchester United comptait autrefois beaucoup de joueurs de ce calibre, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Casemiro est comme ça : Ryan Giggs, Paul Scholes, il apporte ce genre de leadership. »
Casemiro aimerait-il signer un nouveau contrat à Manchester United ?
Manchester United a dépensé 60 millions de livres sterling (80 millions de dollars) pour arracher Casemiro, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, au Real Madrid. Il n'a remporté que deux trophées majeurs en Angleterre, la FA Cup et la Carabao Cup, mais il est considéré comme ayant apporté d'importantes qualités de leadership à une équipe qui en manquait parfois.
Le milieu de terrain expérimenté a également retrouvé sa meilleure forme cette saison, inscrivant six buts, et semble capable de jouer au plus haut niveau pendant encore quelque temps. Kleberson a ajouté, lorsqu'on lui a demandé si son compatriote pouvait être considéré comme une réussite à Old Trafford : « Il a remporté de nombreux trophées au Real Madrid, mais je pense qu'il a senti qu'il avait enfin l'occasion de jouer dans le meilleur championnat du monde lorsqu'il a eu la chance de rejoindre Manchester United.
C'est un milieu de terrain fantastique et je pense même qu'il s'est amélioré à Manchester United, mais Manchester United est un club qui connaît toujours des hauts et des bas. C'est pourquoi il n'a pas remporté beaucoup de trophées et n'a pas eu l'occasion de disputer de grandes finales comme celle de la Ligue des champions.
La philosophie a beaucoup changé, de nouveaux entraîneurs sont arrivés et des joueurs ont rejoint ou quitté Manchester United. Tout a été difficile, et cela a été complètement différent de son passage au Real Madrid. Il n'a pas connu beaucoup de changements au Real Madrid.
Je sais qu'il a coûté beaucoup d'argent, mais il a vraiment apporté un certain leadership au club. C'est aussi pour cela qu'il est revenu en équipe nationale brésilienne et qu'il jouera la Coupe du monde. Il apporte vraiment son leadership et il le fait aussi à Manchester United. C'est un excellent coéquipier et un grand compétiteur.
Bien sûr, on ne peut pas comparer son leadership à celui de Roy Keane, car c'était complètement différent, mais il connaît les règles à Manchester United. Je pense qu'il est heureux à Manchester United, mais le club n'a jamais été en bonne position. Je continue de penser qu'il aimerait rester à Manchester United, ou du moins qu'il y réfléchit, car tout s'est très bien passé sous la direction de Michael Carrick. »
L'avenir de Manchester United : Carrick remis en question alors que les rumeurs de transfert vont bon train cet été
Il n'y a aucune garantie que Carrick restera à la tête de Manchester United au-delà de la fin de la saison, car il n'occupe pour l'instant qu'un poste intérimaire. S'il devait être nommé entraîneur permanent, des discussions pourraient avoir lieu avec Casemiro concernant son avenir, car les Red Devils continuent d'être associés à plusieurs recrues coûteuses pour renforcer leur milieu de terrain.
