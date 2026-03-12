Manchester United a dépensé 60 millions de livres sterling (80 millions de dollars) pour arracher Casemiro, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, au Real Madrid. Il n'a remporté que deux trophées majeurs en Angleterre, la FA Cup et la Carabao Cup, mais il est considéré comme ayant apporté d'importantes qualités de leadership à une équipe qui en manquait parfois.

Le milieu de terrain expérimenté a également retrouvé sa meilleure forme cette saison, inscrivant six buts, et semble capable de jouer au plus haut niveau pendant encore quelque temps. Kleberson a ajouté, lorsqu'on lui a demandé si son compatriote pouvait être considéré comme une réussite à Old Trafford : « Il a remporté de nombreux trophées au Real Madrid, mais je pense qu'il a senti qu'il avait enfin l'occasion de jouer dans le meilleur championnat du monde lorsqu'il a eu la chance de rejoindre Manchester United.

C'est un milieu de terrain fantastique et je pense même qu'il s'est amélioré à Manchester United, mais Manchester United est un club qui connaît toujours des hauts et des bas. C'est pourquoi il n'a pas remporté beaucoup de trophées et n'a pas eu l'occasion de disputer de grandes finales comme celle de la Ligue des champions.

La philosophie a beaucoup changé, de nouveaux entraîneurs sont arrivés et des joueurs ont rejoint ou quitté Manchester United. Tout a été difficile, et cela a été complètement différent de son passage au Real Madrid. Il n'a pas connu beaucoup de changements au Real Madrid.

Je sais qu'il a coûté beaucoup d'argent, mais il a vraiment apporté un certain leadership au club. C'est aussi pour cela qu'il est revenu en équipe nationale brésilienne et qu'il jouera la Coupe du monde. Il apporte vraiment son leadership et il le fait aussi à Manchester United. C'est un excellent coéquipier et un grand compétiteur.

Bien sûr, on ne peut pas comparer son leadership à celui de Roy Keane, car c'était complètement différent, mais il connaît les règles à Manchester United. Je pense qu'il est heureux à Manchester United, mais le club n'a jamais été en bonne position. Je continue de penser qu'il aimerait rester à Manchester United, ou du moins qu'il y réfléchit, car tout s'est très bien passé sous la direction de Michael Carrick. »