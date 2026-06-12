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À la Zinedine Zidane ? Pourquoi Rayan Cherki mérite d'être comparé au plus grand footballeur français de tous les temps : un vainqueur de la Coupe du monde explique leurs points communs sur le terrain et leur capacité à attirer les foules
Une passe décisive inscritesur une rabona et deux trophées : tel est le bilan de la première saison de Cherki à Manchester City.
À seulement 22 ans, Cherki, joueur au talent énigmatique, a débarqué en Premier League lors de l’été 2025. Transféré de Lyon à l’Etihad Stadium pour 34 millions de livres (46 millions de dollars), il ne correspondait pas au profil type des recrues de Pep Guardiola, mais a rapidement gagné la confiance de l’exigeant technicien catalan.
Lors de son premier exercice en Angleterre, il a inscrit 10 buts et délivré 15 passes décisives, dont une d’une rabona. Les succès en Carabao Cup et en FA Cup ont été savourés, et le public a pu apprécier un bref numéro de jonglage improvisé lors de la première de ces finales à Wembley.
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Cherki brille sous le maillot français aux côtés de Mbappé, Dembélé et Olise
La cote de Cherki n’a cessé de grimper, au point que l’équipe de France se doit désormais de lui trouver une place dans un secteur offensif déjà redoutable, où évoluent déjà Kylian Mbappé, « Galactico » du Real Madrid, Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or, et Michael Olise, l’ailier du Bayern Munich.
Malgré cette pléthore de talents, Cherki démontre régulièrement qu’il mérite sa place parmi l’élite et qu’il ne détonnera pas au sein de ce groupe.
Cherki est-il taillé dans le même moule que Zidane, considéré comme le plus grand footballeur français de l’histoire ?
Certains experts estiment désormais que Zidane mérite sa place parmi les plus grands talents du football. Interrogé par GOAL – dans le cadre d’un entretien mené avec talkSPORT Bet Online Slots – l’autre vainqueur de la Coupe du monde 1998, Lebeouf, a comparé Cherki à l’icône : « Il est un peu comme Zizou. Sa technique évoque parfois celle de Zinedine. C’est indéniable. Bien sûr, on peut aussi citer Maradona et tous ces joueurs capables de faire la différence balle au pied.
« Vous savez quoi ? J’appréciais beaucoup Hatem Ben Arfa et je lui parle toujours. Quand il jouait à Marseille, à Paris ou à Newcastle, par exemple. Mais le problème avec ces joueurs, que j’appelle des footballeurs de rue, c’est qu’ils sont nés dans la rue, ils ont acquis leur talent dans la rue, mais ils ne maîtrisent pas la tactique. Ils en ont oublié la tactique. Hatem Ben Arfa était comme ça. Il passait le ballon soit trop tôt, soit trop tard.
Mais Rayan Cherki semble saisir la tactique ; il sait quand il faut écouter la musique. Car le football, c’est de la musique : on ralentit ou on accélère au bon moment.
« Et puis, il se rapproche davantage de Zinédine Zidane, car Zizou savait exactement quand se défaire du ballon ou le conserver au moment opportun, tout comme Johan Cruyff à mon époque ; c’était ma première idole.
« Mais si quelqu’un affirme que Rayan Cherki n’est pas un grand footballeur, il est à côté de la plaque. C’est pour lui que vous achetez vos billets. Vous ne payez pas pour voir Frank Leboeuf défendre et tacler ; vous venez pour voir Cherki réaliser des gestes techniques que seul lui est capable d’effectuer. C’est pour ça qu’on aime le football : ces joueurs-là nous procurent de la joie. »
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L’ère post-Guardiola débutera à Manchester City après la Coupe du monde 2026.
Cherki réjouit les supporters, en club comme en sélection, et possède encore un potentiel considérable à exploiter. Une perspective inquiétante pour ses adversaires, alors qu’il relève pleinement le défi de suivre les traces de Zidane.
Un nouveau coach prendra les rênes du club la saison prochaine, après le départ de Guardiola de l’Etihad, mais, d’ici là, c’est à Didier Deschamps de tirer le meilleur de Cherki pour la Coupe du monde 2026, dont le premier acte opposera la France au Sénégal le 16 juin.