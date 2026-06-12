Certains experts estiment désormais que Zidane mérite sa place parmi les plus grands talents du football. Interrogé par GOAL – dans le cadre d’un entretien mené avec talkSPORT Bet Online Slots – l’autre vainqueur de la Coupe du monde 1998, Lebeouf, a comparé Cherki à l’icône : « Il est un peu comme Zizou. Sa technique évoque parfois celle de Zinedine. C’est indéniable. Bien sûr, on peut aussi citer Maradona et tous ces joueurs capables de faire la différence balle au pied.

« Vous savez quoi ? J’appréciais beaucoup Hatem Ben Arfa et je lui parle toujours. Quand il jouait à Marseille, à Paris ou à Newcastle, par exemple. Mais le problème avec ces joueurs, que j’appelle des footballeurs de rue, c’est qu’ils sont nés dans la rue, ils ont acquis leur talent dans la rue, mais ils ne maîtrisent pas la tactique. Ils en ont oublié la tactique. Hatem Ben Arfa était comme ça. Il passait le ballon soit trop tôt, soit trop tard.

Mais Rayan Cherki semble saisir la tactique ; il sait quand il faut écouter la musique. Car le football, c’est de la musique : on ralentit ou on accélère au bon moment.

« Et puis, il se rapproche davantage de Zinédine Zidane, car Zizou savait exactement quand se défaire du ballon ou le conserver au moment opportun, tout comme Johan Cruyff à mon époque ; c’était ma première idole.

« Mais si quelqu’un affirme que Rayan Cherki n’est pas un grand footballeur, il est à côté de la plaque. C’est pour lui que vous achetez vos billets. Vous ne payez pas pour voir Frank Leboeuf défendre et tacler ; vous venez pour voir Cherki réaliser des gestes techniques que seul lui est capable d’effectuer. C’est pour ça qu’on aime le football : ces joueurs-là nous procurent de la joie. »