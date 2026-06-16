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À la veille du match d’ouverture contre la Croatie, une star anglaise est forfait pour la Coupe du monde 2026, un coup dur pour Thomas Tuchel en raison d’une blessure grave
Le camp d’entraînement est frappé par une blessure cruelle
La FA a confirmé que le défenseur de 23 ans manquera l’intégralité du tournoi après s’être blessé au mollet. Cette nouvelle blessure conclut une saison 2025-2026 particulièrement frustrante pour la star de Newcastle, qui n’a disputé que 17 matchs de Premier League. Son exercice national a été sabordé par deux lésions distinctes au genou, une déchirure des ischio-jambiers en janvier qui lui a fait manquer 15 rencontres, et un problème à la cuisse en avril.
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Le protocole d’intervention d’urgence est activé.
L’Angleterre a immédiatement convoqué Trevoh Chalobah, défenseur polyvalent de Chelsea, pour remplacer Tino Livramento, dont la capacité à couvrir les deux couloirs était très appréciée. Ce dernier regagne Tyneside pour entamer sa rééducation.
Un communiqué officiel de laFA précise : « Trevoh Chalobah rejoint le groupe de 26 joueurs de l’Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 après la blessure de Tino Livramento. Des dispositions sont prises pour que le défenseur de Chelsea rejoigne le camp de base des Three Lions à Kansas City, tandis que le reste du groupe mettra le cap sur Dallas, au Texas, en vue de la première sortie des siens contre la Croatie, mercredi. Conformément au règlement de la FIFA, les sélections peuvent remplacer un joueur de champ jusqu’à 24 heures avant leur premier match. Des examens complémentaires effectués lundi ont confirmé qu’il ne pourra pas prendre part à la compétition. »
La solidité de la défense a été sévèrement mise à l’épreuve.
L’absence soudaine de ce défenseur exerce une pression tactique considérable sur les arrières latéraux restants, Reece James, Djed Spence et Nico O’Reilly. Alors que Spence porte actuellement un masque facial de protection et que James doit composer avec ses antécédents bien connus de problèmes physiques chroniques, la profondeur de la défense anglaise apparaît incroyablement fragile. La décision de Tuchel de faire confiance à ce jeune joueur polyvalent malgré ses récents antécédents de blessures s’est retournée contre lui, laissant l’équipe sans solutions de remplacement évidentes à l’approche d’un été qui s’annonce exigeant.
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Un calendrier de phase de groupes particulièrement dense se profile.
Le staff technique doit désormais agir rapidement pour intégrer Chalobah, mais celui-ci ne devrait pas jouer mercredi contre la Croatie à Dallas. Les « Three Lions » enchaîneront ensuite rapidement les matchs, avec des rencontres de groupe contre le Ghana et le Panama qui se succèdent à un rythme effréné. Il sera absolument crucial de forger une défense solide, malgré l’absence de la polyvalence tactique de Livramento, pour éviter un faux pas précoce et s’assurer une qualification en phase à élimination directe.