L’Angleterre a immédiatement convoqué Trevoh Chalobah, défenseur polyvalent de Chelsea, pour remplacer Tino Livramento, dont la capacité à couvrir les deux couloirs était très appréciée. Ce dernier regagne Tyneside pour entamer sa rééducation.

Un communiqué officiel de laFA précise : « Trevoh Chalobah rejoint le groupe de 26 joueurs de l’Angleterre pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 après la blessure de Tino Livramento. Des dispositions sont prises pour que le défenseur de Chelsea rejoigne le camp de base des Three Lions à Kansas City, tandis que le reste du groupe mettra le cap sur Dallas, au Texas, en vue de la première sortie des siens contre la Croatie, mercredi. Conformément au règlement de la FIFA, les sélections peuvent remplacer un joueur de champ jusqu’à 24 heures avant leur premier match. Des examens complémentaires effectués lundi ont confirmé qu’il ne pourra pas prendre part à la compétition. »