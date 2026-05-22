Blessé au genou lors de la défaite 0-1 contre l’AFC Sunderland mi-avril, Romero est toujours indisponible. Ces dernières semaines, le capitaine a continué de soutenir son équipe depuis les tribunes. Ironie du calendrier, il manquera le match le plus important, contre Everton, pour se rendre au stade assister en direct à la finale du championnat argentin.

Dimanche à 20h30, heure allemande, le champion en titre River Plate et la révélation CA Belgrano s’affronteront à l’Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Formé au club de la ville, Romero y a fait ses débuts professionnels.

Si Belgrano est un club de tradition, il évolue généralement dans l’ombre des grands noms de Buenos Aires, La Plata et Rosario. Aujourd’hui, le premier grand titre de son histoire est à portée de main, une occasion que Romero semble privilégier au détriment du combat de ses coéquipiers pour le maintien à Londres.