Tottenham risque de connaître sa première relégation de l’élite anglaise depuis 1977. À la veille de la dernière journée, le club londonien de longue date compte deux points d’avance sur son rival local, West Ham United. Grâce à une différence de buts supérieure de douze unités, un match nul dimanche à 17 heures à domicile contre Everton devrait suffire pour assurer le maintien. West Ham accueille Leeds United au même moment. Everton et Leeds, eux, n’ont plus rien à jouer.
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À la veille du match crucial pour le maintien, une décision « catastrophique » provoque un tollé : le capitaine de Tottenham, Cristiano Romero, est au cœur de la polémique
Blessé au genou lors de la défaite 0-1 contre l’AFC Sunderland mi-avril, Romero est toujours indisponible. Ces dernières semaines, le capitaine a continué de soutenir son équipe depuis les tribunes. Ironie du calendrier, il manquera le match le plus important, contre Everton, pour se rendre au stade assister en direct à la finale du championnat argentin.
Dimanche à 20h30, heure allemande, le champion en titre River Plate et la révélation CA Belgrano s’affronteront à l’Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Formé au club de la ville, Romero y a fait ses débuts professionnels.
Si Belgrano est un club de tradition, il évolue généralement dans l’ombre des grands noms de Buenos Aires, La Plata et Rosario. Aujourd’hui, le premier grand titre de son histoire est à portée de main, une occasion que Romero semble privilégier au détriment du combat de ses coéquipiers pour le maintien à Londres.
Cristiano Romero a été pris à partie par les supporters de Tottenham.
Selon le spécialiste anglais de l’Amérique du Sud Tim Vickery, qui a dévoilé l’information jeudi sur la plateforme talkSPORT devant le public britannique, l’animateur Paul Hawksbee – supporter des Spurs – a commenté avec ironie :
« Un vrai capitaine, donc », a-t-il réagi avec sarcasme. « Absent du match le plus important de Tottenham depuis 1976 : fantastique. Fidèle jusqu’au bout, ce bon vieux Cristian. Je porterai mon maillot de River Plate ce week-end. Je trouve ça affreux. Il préfère suivre le club qu’il supporte plutôt que de rester avec un groupe menacé par la relégation. J’ai toujours pensé que Cristian Romero était de passage à Tottenham, où le club ne constituait pour lui qu’une étape vers l’Argentine. Je suis forcément un peu amer. »
Divers blogs et réseaux sociaux consacrés aux Spurs ont aussitôt été envahis par une vague d’indignation, ponctuée de commentaires parfois haineux à l’égard du défenseur central de 28 ans. Son avenir à Tottenham, déjà incertain malgré un contrat courant jusqu’en 2029, pourrait se clarifier si le club parvenait à se maintenir en Premier League. Pour l’heure, Romero se consacre à son retour de blessure et espère toujours participer à la Coupe du monde avec l’Argentine.
Depuis l’arrivée de l’entraîneur Roberto De Zerbi, les Spurs ont récolté huit points en six matchs et semblent enfin sortir la tête de l’eau après un début d’année catastrophique.