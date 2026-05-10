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À la veille du Clásico, le FC Barcelone annonce le décès du père de l’entraîneur Hansi Flick, une perte tragique pour le technicien allemand
Une tragédie frappe le jour du match
Le club catalan a publié dimanche après-midi un communiqué officiel confirmant le décès. L’annonce est intervenue alors que le groupe peaufinait ses préparatifs avant la visite du Real Madrid, un match qui pourrait sceller le titre de Liga. Le club a présenté ses condoléances, affirmant partager la douleur de son entraîneur principal durant cette période qu’il a qualifiée de « très difficile » pour la famille Flick.
Selon Marca, l’entraîneur allemand a annoncé qu’il dirigerait la rencontre depuis la zone technique avant de regagner l’Allemagne pour s’occuper des affaires familiales. Sa priorité, pour l’instant, reste le Clásico conclusif de la saison.
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Le soutien des Blaugrana
Le communiqué officiel du club souligne la solidarité inconditionnelle dont bénéficie l’entraîneur. Le texte déclare : « Le FC Barcelone et toute la famille blaugrana adressent leurs plus sincères condoléances à Hansi Flick suite au décès de son père. Nous partageons votre peine et nos pensées accompagnent vous et votre famille en ces moments difficiles. » En peu de temps, Flick est devenu une figure très respectée au sein de l’équipe première. Sa décision de rester pour le match a résonné auprès des joueurs, qui doivent désormais se concentrer sur le terrain malgré cette triste nouvelle. Le club n’a pas encore précisé les modalités du départ de l’entraîneur après le coup de sifflet final, dimanche soir.
L'histoire se joue sur la pelouse
Ce Clásico s’annonce historique : leader avec 11 points d’avance, Barcelone peut, pour la première fois, assurer mathématiquement son titre de Liga face au Real Madrid. Une victoire lui offrirait non seulement le sacre de la saison 2025-2026, mais aussi l’égalité parfaite dans les confrontations directes en compétitions officielles, avec 106 succès de chaque côté.
Le Real Madrid, lui, abordera ce choc sans son attaquant vedette Kylian Mbappé, resté à l’infirmerie après avoir signalé un malaise physique lors de la dernière séance d’entraînement samedi. Privés de leur principale arme offensive, les Merengues tenteront malgré tout de retarder les célébrations catalanes. Un match nul suffirait mathématiquement aux Blaugranas pour soulever le trophée, mais leur objectif affiché reste une victoire sans appel.
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Le groupe reste uni derrière Flick.
Au sein du groupe, l’atmosphère est marquée par un profond respect pour le leadership de Flick et sa décision de rester sur le banc ce soir. Les joueurs saluent son attitude à la fois accessible et exigeante ; Fermin Lopez a récemment souligné les progrès collectifs accomplis sous la houlette de l’Allemand. Cette unité sera essentielle pour aborder un match d’une telle envergure dans des circonstances personnelles si douloureuses.
Quel que soit le résultat, l’entraîneur rejoindra l’Allemagne pour s’occuper de ses obligations familiales dès la fin de la rencontre. Ce soir, devoir professionnel et deuil personnel se croiseront : Flick visera un sacre historique en championnat avant de partir retrouver les siens.