À la veille du Clásico, le FC Barcelone annonce le décès du père de l’entraîneur Hansi Flick, une perte tragique pour le technicien allemand

Le club catalan a publié dimanche après-midi un communiqué officiel confirmant le décès. L’annonce est intervenue alors que le groupe peaufinait ses préparatifs avant la visite du Real Madrid, un match qui pourrait sceller le titre de Liga. Le club a présenté ses condoléances, affirmant partager la douleur de son entraîneur principal durant cette période qu’il a qualifiée de « très difficile » pour la famille Flick.

Selon Marca, l’entraîneur allemand a annoncé qu’il dirigerait la rencontre depuis la zone technique avant de regagner l’Allemagne pour s’occuper des affaires familiales. Sa priorité, pour l’instant, reste le Clásico conclusif de la saison.