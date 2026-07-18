« J’ai besoin d’aide, Donald Trump ! » a tweeté l’ancien défenseur Joan Capdevila, champion du monde 2010 avec l’Espagne. « On vient de m’informer que je ne pourrai pas assister à la finale de la Coupe du monde avec mes enfants, car ma demande d’ESTA a été refusée. »

Invité de l’émission « El Partidazo de COPE », il a expliqué que sa présence en 2016 à un « match des légendes » de la Liga disputé en Iran constituait vraisemblablement le motif du rejet de son autorisation ESTA, nécessaire pour entrer aux États-Unis sans visa. Il a par ailleurs confirmé que la Fédération espagnole de football (RFEF) était intervenue auprès de la FIFA pour débloquer la situation, en vain.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois, lors de cette Coupe du monde, que des officiels ou des joueurs se voient refuser l’entrée aux États-Unis ou au Canada : l’exemple le plus célèbre reste celui de l’arbitre Omar Artan, initialement désigné par la FIFA mais finalement écarté du tournoi.



