Lors de la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l’Espagne à l’Argentine dimanche au New Jersey, un champion du monde risque de manquer la rencontre en direct. Une demande publique a donc été adressée au président américain Donald Trump.
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À la veille de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, le champion du monde en titre sollicite l’appui du président américain Donald Trump
« J’ai besoin d’aide, Donald Trump ! » a tweeté l’ancien défenseur Joan Capdevila, champion du monde 2010 avec l’Espagne. « On vient de m’informer que je ne pourrai pas assister à la finale de la Coupe du monde avec mes enfants, car ma demande d’ESTA a été refusée. »
Invité de l’émission « El Partidazo de COPE », il a expliqué que sa présence en 2016 à un « match des légendes » de la Liga disputé en Iran constituait vraisemblablement le motif du rejet de son autorisation ESTA, nécessaire pour entrer aux États-Unis sans visa. Il a par ailleurs confirmé que la Fédération espagnole de football (RFEF) était intervenue auprès de la FIFA pour débloquer la situation, en vain.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois, lors de cette Coupe du monde, que des officiels ou des joueurs se voient refuser l’entrée aux États-Unis ou au Canada : l’exemple le plus célèbre reste celui de l’arbitre Omar Artan, initialement désigné par la FIFA mais finalement écarté du tournoi.
Capdevila lance un appel : « Quelqu'un peut-il m'aider ? »
Les motifs de rejet d’une demande ESTA sont variés : antécédents avec les autorités américaines, problèmes de sécurité ou judiciaires, raisons sanitaires, informations inexactes ou incomplètes, ou doute sur l’objet du voyage.
Capdevila entend néanmoins tout mettre en œuvre pour assister à la finale. « Quelqu’un peut-il m’aider ? Vous n’imaginez pas à quel point j’avais hâte d’être sur place avec mes coéquipiers de 2010 et ce groupe pour les encourager », a-t-il ajouté.
À 48 ans, il peine à croire qu’on lui refuse l’entrée aux États-Unis et qu’il manquera ce moment unique avec ses enfants, passionnés de football. « Si quelqu’un sait comment résoudre ce problème, je lui en serai reconnaissant toute ma vie », conclut-il.
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