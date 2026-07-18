Lors de la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l’Espagne à l’Argentine dimanche au New Jersey, un champion du monde risque de manquer la rencontre en direct. Face à cette situation, une demande publique a été adressée au président américain Donald Trump.
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À la veille de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, le champion du monde en titre sollicite l’aide du président américain Donald Trump
« J’ai besoin d’aide, Donald Trump ! » a tweeté l’ancien défenseur Joan Capdevila, champion du monde 2010 avec l’Espagne. « On vient de m’informer que je ne pourrai pas assister à la finale de la Coupe du monde avec mes enfants, car ma demande d’ESTA a été refusée. »
Les raisons de ce refus concernant l’ESTA, qui permet à de nombreux Européens d’effectuer des séjours touristiques ou d’affaires de 90 jours maximum aux États-Unis sans visa, restent inconnues.
Ce cas n’est d’ailleurs pas isolé : plusieurs officiels, voire des joueurs, se sont déjà vu refuser l’entrée aux États-Unis ou au Canada lors de cette Coupe du monde ; l’exemple le plus célèbre restant celui de l’arbitre Omar Artan, initialement sélectionné par la FIFA mais finalement écarté du tournoi.
Capdevila implore : « Quelqu’un peut-il m’aider ? »
Les motifs de rejet d’une demande ESTA sont variés : antécédents avec les autorités américaines, problèmes de sécurité ou judiciaires, raisons sanitaires, informations inexactes ou incomplètes, doute sur l’objet du voyage.
Capdevila entend néanmoins tout mettre en œuvre pour assister à la finale. « Quelqu’un peut-il m’aider ? Vous n’imaginez pas à quel point j’avais hâte d’être sur place avec mes coéquipiers de 2010 et ce groupe pour les encourager », a-t-il ajouté.
À 48 ans, il « n’arrive pas à croire qu’on ne me laisse pas entrer aux États-Unis… et que je vais rater un tel moment avec mes enfants, qui aiment tant le football. Si quelqu’un sait comment régler cette situation, je lui en serai reconnaissant toute ma vie. »
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