« J’ai besoin d’aide, Donald Trump ! » a tweeté l’ancien défenseur Joan Capdevila, champion du monde 2010 avec l’Espagne. « On vient de m’informer que je ne pourrai pas assister à la finale de la Coupe du monde avec mes enfants, car ma demande d’ESTA a été refusée. »

Les raisons de ce refus concernant l’ESTA, qui permet à de nombreux Européens d’effectuer des séjours touristiques ou d’affaires de 90 jours maximum aux États-Unis sans visa, restent inconnues.

Ce cas n’est d’ailleurs pas isolé : plusieurs officiels, voire des joueurs, se sont déjà vu refuser l’entrée aux États-Unis ou au Canada lors de cette Coupe du monde ; l’exemple le plus célèbre restant celui de l’arbitre Omar Artan, initialement sélectionné par la FIFA mais finalement écarté du tournoi.



