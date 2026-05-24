Le Real Madrid a connu une saison 2025-2026 frustrante, terminant l’année sans remporter de trophée majeur et devancé par son rival, le FC Barcelone, en Liga. La victoire 4-2 contre l’Athletic Club lors de la dernière journée n’a guère suffi à masquer les problèmes sous-jacents au sein de l’effectif, ce qui a poussé l’ancien entraîneur Capello à s’exprimer sur les lacunes de l’équipe.

« La saison n’a pas été facile pour le Real Madrid. Nous devons comprendre ce que l’avenir nous réserve. Le plus important est de savoir où se trouvent les bons joueurs et où l’équipe pèche, quels sont les postes à pourvoir. Et ensuite, essayer de les recruter. Ce n’est pas facile, vous savez », a déclaré Capello lors d’un événement récent.