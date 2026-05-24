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À la veille d'un mercato décisif, le Real Madrid connaît ses « points faibles » ; Fabio Capello fixe déjà les priorités du recrutement, en attendant l'arrivée de José Mourinho
Capello pointe du doigt le maillon manquant.
Le Real Madrid a connu une saison 2025-2026 frustrante, terminant l’année sans remporter de trophée majeur et devancé par son rival, le FC Barcelone, en Liga. La victoire 4-2 contre l’Athletic Club lors de la dernière journée n’a guère suffi à masquer les problèmes sous-jacents au sein de l’effectif, ce qui a poussé l’ancien entraîneur Capello à s’exprimer sur les lacunes de l’équipe.
« La saison n’a pas été facile pour le Real Madrid. Nous devons comprendre ce que l’avenir nous réserve. Le plus important est de savoir où se trouvent les bons joueurs et où l’équipe pèche, quels sont les postes à pourvoir. Et ensuite, essayer de les recruter. Ce n’est pas facile, vous savez », a déclaré Capello lors d’un événement récent.
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Remplacer des icônes incontournables
Pour Capello, le principal sujet d’inquiétude se situe au milieu de terrain. Le stratège italien estime que les départs et le vieillissement des légendes ont laissé un vide que l’effectif actuel peine encore à combler. Il martèle que la priorité du club doit être de recruter des joueurs capables de reproduire le même niveau de maîtrise et de vision que les anciens cadors.
« Quels changements apporterais-je au Real Madrid ? Au milieu de terrain, où ils doivent trouver des joueurs comme [Luka] Modric et [Toni] Kroos. Ces joueurs sont essentiels en raison de leur qualité et de leur intelligence tactique. C’est là que nous avons un peu manqué ces dernières années », a expliqué Capello.
Les cibles de Mourinho et les renforts potentiels
Alors que José Mourinho devrait reprendre les rênes du Real Madrid pour la deuxième fois cet été, le club s’active déjà sur le marché des transferts pour répondre à ses besoins. Rodri, l’infatigable milieu de terrain de Manchester City, est en pole position. Selon plusieurs sources, l’Espagnol serait ouvert à un départ vers le Bernabéu, d’autant que Pep Guardiola pourrait quitter l’Etihad Stadium.
Si Enzo Fernández demeure une cible de rêve, son prix exorbitant fixé par Chelsea complique toute négociation. Autre nom en bonne place sur la short-list : Morten Hjulmand, du Sporting CP. L’international danois, dans les petits papiers de Mourinho, représenterait une option plus économique pour résoudre le déséquilibre tactique pointé par Capello.
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Un été synonyme de profondes mutations
La fin de saison a été marquée par des adieux émouvants aux vétérans Dani Carvajal et David Alaba, symbolisant la clôture d’une ère dorée pour de nombreux Madridistas. En parallèle, le départ d’Álvaro Arbeloa de son poste d’entraîneur a ouvert la voie à une nouvelle page du club sous la houlette de Mourinho, dont la mission sera de ramener le club au sommet du football européen.
Les nouvelles recrues comme Trent Alexander-Arnold se projettent déjà vers l’avenir après une première saison difficile. Écarté par Thomas Tuchel de la sélection anglaise pour la Coupe du monde, le latéral droit garde le moral et a déclaré ce week-end : « Je vais bien me reposer et travailler pendant l’été. Je promets que nous ramènerons des trophées à ce club incroyable la saison prochaine ! »