Selon The Athletic, Tuchel estime que l’Angleterre mérite un coup de pouce du destin lorsqu’elle retournera au stade Azteca pour affronter le Mexique dimanche, en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ce stade est chargé d’histoire pour l’Angleterre, puisqu’il a accueilli en 1986 le quart de finale au cours duquel Maradona a marqué son célèbre but de la « Main de Dieu », permettant ainsi à l’Argentine de s’imposer 2-1.

À la veille de ce match à élimination directe, l’Allemand affirme que le souvenir tenace de cet épisode controversé servira de moteur à ses joueurs. « Cela va nous récompenser », a-t-il déclaré. « On va prendre notre revanche. C’est le karma. Le karma va jouer en notre faveur. On va renverser la situation. »