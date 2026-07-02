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À la veille d’affronter le Mexique au stade Azteca, Thomas Tuchel estime que l’Angleterre avait un « compte à régler » après le but de Diego Maradona inscrit de la « Main de Dieu »
À la recherche de la justice karmique au Mexique
Selon The Athletic, Tuchel estime que l’Angleterre mérite un coup de pouce du destin lorsqu’elle retournera au stade Azteca pour affronter le Mexique dimanche, en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ce stade est chargé d’histoire pour l’Angleterre, puisqu’il a accueilli en 1986 le quart de finale au cours duquel Maradona a marqué son célèbre but de la « Main de Dieu », permettant ainsi à l’Argentine de s’imposer 2-1.
À la veille de ce match à élimination directe, l’Allemand affirme que le souvenir tenace de cet épisode controversé servira de moteur à ses joueurs. « Cela va nous récompenser », a-t-il déclaré. « On va prendre notre revanche. C’est le karma. Le karma va jouer en notre faveur. On va renverser la situation. »
- AFP
Faire la paix avec ce lieu emblématique
Tuchel n’avait que 13 ans lors de la Coupe du monde 1986, mais ses souvenirs sont restés vivaces. Interrogé sur Maradona, il a déclaré : « Deux buts contre l’Angleterre : l’un après un dribble, l’autre qui ne serait jamais validé aujourd’hui. » Alors que les visages de Gary Lineker et Peter Shilton ornent St George’s Park, l’entraîneur veut que son équipe réécrive l’histoire.
Il a ajouté : « C’est un moment crucial pour faire la paix avec ce stade et renverser la tendance. » Tuchel a toutefois reconnu la difficulté d’affronter les co-organisateurs : « C’est un stade emblématique. C’est un match emblématique que d’affronter le Mexique au Mexique. Ce sera contre tout un pays, face à l’énergie de tout le stade dans leur pays. »
Inquiétudes concernant la condition physique de Rice
Au-delà de la pression historique, l’Angleterre doit gérer des problèmes physiques après sa victoire mercredi contre la RD Congo en seizièmes de finale. Menée dès la 7^e minute, la sélection a évité une élimination précoce grâce à un doublé tardif de Harry Kane. Tuchel a confirmé que Declan Rice a joué malgré la douleur lors de cette victoire 2-1. « Je lui ai demandé, il m’a répondu : “Je peux le faire pour l’équipe, mais je souffre terriblement” », a expliqué Tuchel.
« Quand Declan vous dit qu’il souffre terriblement, vous savez qu’il n’en peut plus. Il nous a remerciés de l’avoir remplacé, mais il a précisé après le match que ce n’était pas grave. Il n’y a pas de blessure, je pense qu’il va s’en remettre. C’est plutôt une douleur nerveuse. »
- Getty Images Sport
Se préparer au grand match
L'Angleterre aura une tâche titanesque à accomplir lorsqu'elle foulera la pelouse sacrée de l'Azteca ce dimanche. Tuchel doit finaliser son onze de départ tout en surveillant ses joueuses clés. L'équipe arrivera au Mexique avec une nuit d'avance afin de s'acclimater à l'altitude éprouvante de 2 200 mètres. Pour surmonter cet obstacle physique et faire face à un public acquis à la cause adverse, l'Angleterre devra faire preuve d'une concentration maximale si elle espère décrocher une place en quarts de finale face au Brésil ou à la Norvège.