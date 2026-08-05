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Ryan Tolmich

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À la rencontre de la prochaine génération de l’USMNT : Zavier Gozo, Julian Hall et les jeunes stars que Mauricio Pochettino devrait propulser sur la voie de la Coupe du monde 2030

Analysis
États-Unis
FEATURES
Z. Gozo
A. Mehmeti
J. Hall
M. Pochettino
Major League Soccer

GOAL se penche sur les nouveaux visages qui devraient rejoindre les États-Unis plus tôt que tard.

L’une des choses qui semblent le plus enthousiasmer Mauricio Pochettino, c’est la possibilité d’intégrer de nouveaux visages. Après avoir officiellement confirmé cette semaine son retour comme sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Pochettino s’est longuement exprimé sur son envie de lancer quelque chose de nouveau. Une partie de ce projet consiste à faire émerger une nouvelle génération, qui pourrait constituer l’ossature de l’USMNT en 2030.

« Je pense que cela va être essentiel », a déclaré Pochettino cette semaine. « Il va être important de montrer aux jeunes que nous croyons vraiment qu’ils ont le potentiel pour être là en 2030.

« Nous avons quatre ans pour commencer à travailler, pour apprendre à les connaître et pour installer les principes que nous attendons d’eux. Je pense que maintenant, après notre expérience, nous devons donner à tout le monde, les joueurs qui étaient avec nous à la Coupe du monde ou qui faisaient partie du dernier cycle, ainsi qu’à la nouvelle génération, à un nouveau jeune joueur, ou à un joueur qui a peut-être mûri mais n’a pas eu la possibilité de faire partie de ce processus, le sentiment que, s’ils sont performants, ils peuvent avoir la possibilité de nous rejoindre. »

Alors, qui sont ces jeunes joueurs ? Qui sont ceux capables de rejoindre l’USMNT dès maintenant ? GOAL se penche sur plusieurs jeunes stars qui pourraient bientôt lancer leur carrière avec l’USMNT...

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    Noahkai Banks, FC Augsbourg

    De tous les noms figurant sur cette liste, c'est le plus intéressant, et pas seulement parce qu'il évolue à un poste où le besoin est réel : défenseur central. Non, c'est l'historique de Banks qui rend le tout si intrigant, tout comme la grande question qui l'accompagne : est-il prêt et disposé à s'engager ?

    Ce n'était pas le cas au printemps, ce qui explique finalement pourquoi il ne figurait pas dans la liste pour la Coupe du monde. Après avoir rejoint l'USMNT à l'automne pour des matches amicaux, Banks a demandé à quitter le rassemblement de mars pour réfléchir à ses options dans un contexte d'intérêt de l'Allemagne. Malheureusement pour Banks, cette décision a ensuite été suivie d'une baisse de son temps de jeu. Il n'a disputé qu'un seul match sur l'ensemble des mois d'avril et de mai, entrant en jeu pour 29 minutes lors d'une défaite 4-0 contre l'Union Berlin en mai.

    Avec Banks, c'est qu'il pourrait potentiellement changer la donne pour l'USMNT. Même s'il y a de bons espoirs au poste de défenseur central à l'horizon, il ne semble pas qu'aucun ait vraiment le potentiel pour devenir un grand joueur comme Banks l'a. Peut-il franchir ce palier et, si oui, peut-il le faire sous le maillot de l'USMNT ?

    Pour Pochettino, dont l'accent est mis très fortement sur la culture, un retour de Banks exigerait probablement un engagement majeur et un mea culpa, mais c'est assurément un profil qui en vaut la peine.

    • Publicité
  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall, New York Red Bulls

    Encore un autre binational, même si celui-ci se trouve dans une situation différente. La Pologne tente de séduire la star des New York Red Bulls, qui est généralement restée fidèle au soccer américain. S'il est ignoré à l'automne, cela pourrait-il changer ?

    Même en mettant tout cela de côté, Hall a mérité qu'on s'intéresse à lui au vu de ses performances. Il totalise neuf buts et quatre passes décisives en un peu moins de 1 600 minutes en MLS cette saison, ce qui le place derrière le seul attaquant des San Jose Earthquakes Preston Judd pour le plus grand nombre de buts et de passes décisives parmi les joueurs américains. À seulement 18 ans, Hall s'est véritablement révélé en MLS, obtenant une sélection au All-Star Game, et il mérite désormais une chance en sélection.

    La concurrence pour les postes offensifs est féroce, en particulier si Pochettino voit Hall comme un numéro 9. Il peut peut-être évoluer sur un côté, cependant, en raison du manque relatif de profondeur aux postes d'ailier. Quoi qu'il en soit, Hall est un joueur qui a le potentiel d'apporter énormément en 2030, donc c'est une bonne idée de le lancer.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Zavier Gozo, Real Salt Lake-Crystal Palace

    En parlant de talent offensif, Gozo en a montré beaucoup. La future star de Crystal Palace, qui évolue actuellement au Real Salt Lake, a été sélectionnée pour le All-Star Game parmi les meilleurs joueurs de MLS. Il n’a que 19 ans.

    Capable d’évoluer comme ailier ou piston, Gozo apporte de nombreuses réponses à Pochettino. C’est pourquoi il a vraiment été tout proche d’intégrer le groupe pour la Coupe du monde malgré un total de zéro sélection. Gozo a été inscrit sur la liste préliminaire et, même si cela ne s’est pas tout à fait fait à temps, cela a montré à quel point il en était proche.

    Pour cette raison, Gozo semble être une convocation évidente cet automne. La grande question sera de savoir où il s’intégrera dans le système des États-Unis et avec qui il luttera pour du temps de jeu au cours des prochaines années.

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  • Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

    Adri Mehmeti, New York Red Bulls

    Il y a une réelle chance que Mehmeti devienne un milieu de terrain comme le soccer américain n’en a jamais vu. Sa capacité à lire le jeu à seulement 17 ans est franchement effrayante, ce qui explique pourquoi il est facile de voir en Mehmeti une pierre angulaire du milieu de terrain de l’USMNT pour longtemps.

    Ce moment pourrait-il arriver bientôt ? C’est possible. C’est beaucoup demander à un milieu de terrain de 17 ans, mais Mehmeti pourrait être à la hauteur des défis qu’implique le niveau international. Il a été comparé à Sergio Busquets, et il est salué pour sa capacité à être un métronome et à faire tourner l’équipe. Si cela se traduit au niveau international, et surtout si cela se traduit rapidement, quel atout il sera pour l’USMNT.

    Il y aura une période d’adaptation, et il y aura des moments où il devra s’ajuster au rythme du jeu, mais si vous croyez qu’il peut devenir une pierre angulaire, alors cette période d’adaptation en vaudra la peine.


  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Peyton Miller, New England Revolution et Luca Bombino, San Diego FC

    Nous allons regrouper ces deux latéraux ensemble.

    Bombino a 20 ans, et Miller en a 18, et tous deux se sont imposés comme de véritables titulaires en MLS au poste de latéral gauche. Depuis plusieurs années, ce poste ressemble en quelque sorte à un one-man show pour les États-Unis, mené par Antonee Robinson. Cependant, Robinson doit fêter ses 29 ans cette semaine et, avec une liste de blessures désormais plus longue, il est temps de réfléchir au plan de succession. Sur la base du potentiel, Bombino et Miller semblent être les successeurs les plus probables.

    Il faut donc s’attendre à ce qu’au moins l’un des deux ait l’occasion de s’imposer tôt dans le cycle, alors que les États-Unis cherchent à pourvoir un poste où le besoin se fait sentir.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Ceux à surveiller

    Outre ceux mentionnés ci-dessus, plusieurs jeunes joueurs méritent d’être cités comme de futures options pour l’USMNT, même s’ils auront d’abord besoin d’un peu plus d’expérience avant de franchir ce cap.

    Cavan Sullivan et Mathis Albert, deux des meilleurs espoirs offensifs que le football américain ait connus, en font partie. Sullivan continue de se battre pour obtenir du temps de jeu avec le Philadelphia Union avant son grand départ vers l’Europe lorsqu’il aura 18 ans. Albert y est déjà et semble être aux portes de l’équipe première du Borussia Dortmund. L’histoire nous dit que, si Albert parvient à percer en équipe première, sa première sélection avec l’USMNT ne tardera pas à suivre.

    Dans les buts, Diego Kochen est un joueur à suivre au vu de sa formation à Barcelone, mais il devra d’abord gagner en expérience lors d’un prêt à Lyngby cette saison. Kochen s’est entraîné avec l’USMNT cet été, tout comme les autres gardiens en pleine progression Julian Eyestone et Andrew Rick, qui méritent eux aussi d’être mentionnés parmi les joueurs à surveiller.

    Enfin, gardez un œil sur Rokas Pukstas, qui semble prêt à franchir un nouveau cap en Europe après s’être vraiment fait un nom en Croatie.