À la recherche d’une alternative de poids à Julian Álvarez ? Le Barça aurait coché le nom d’un joueur de Premier League estimé à 63 millions d’euros pour succéder à Robert Lewandowski

Depuis plusieurs mois, Julian Álvarez est présenté comme un candidat crédible pour succéder à Robert Lewandowski au FC Barcelone. Un transfert s’avérerait néanmoins très onéreux pour le club catalan, toujours fortement endetté. D’autant plus que l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2030 et qu’il est protégé par une clause libératoire colossale de 500 millions d’euros.

Reste que ce buteur au style raffiné (20 buts et 9 passes décisives en 48 matchs) dispose d’un marché très attractif. L’entraîneur Diego Simeone l’a d’ailleurs récemment reconnu, manifestant son agacement face aux rumeurs persistantes envoyant son protégé à Barcelone dès cet été.

« Je suppose simplement que c’est normal. C’est un joueur exceptionnel », a-t-il déclaré au sujet des nombreuses rumeurs, avant d’ajouter : « Arsenal, le Paris Saint-Germain, Barcelone et d’autres équipes s’intéressent à lui. Mais ce n’est pas quelque chose qui nous inquiète. »

Selon Marca, les Blaugranas explorent néanmoins une piste alternative de premier plan : Joao Pedro, attaquant de Chelsea, dispose déjà de nombreux soutiens au sein du club. Le directeur sportif Deco étudierait sérieusement cette option.