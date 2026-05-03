Selon le journal espagnol Marca, les indices d’un départ du Polonais cet été se multiplient. Le contrat de Lewandowski expire en fin de saison, et une prolongation semble peu probable depuis plusieurs mois.
Traduit par
À la recherche d’une alternative de poids à Julian Álvarez ? Le Barça aurait coché le nom d’un joueur de Premier League estimé à 63 millions d’euros pour succéder à Robert Lewandowski
Depuis plusieurs mois, Julian Álvarez est présenté comme un candidat crédible pour succéder à Robert Lewandowski au FC Barcelone. Un transfert s’avérerait néanmoins très onéreux pour le club catalan, toujours fortement endetté. D’autant plus que l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2030 et qu’il est protégé par une clause libératoire colossale de 500 millions d’euros.
Reste que ce buteur au style raffiné (20 buts et 9 passes décisives en 48 matchs) dispose d’un marché très attractif. L’entraîneur Diego Simeone l’a d’ailleurs récemment reconnu, manifestant son agacement face aux rumeurs persistantes envoyant son protégé à Barcelone dès cet été.
« Je suppose simplement que c’est normal. C’est un joueur exceptionnel », a-t-il déclaré au sujet des nombreuses rumeurs, avant d’ajouter : « Arsenal, le Paris Saint-Germain, Barcelone et d’autres équipes s’intéressent à lui. Mais ce n’est pas quelque chose qui nous inquiète. »
Selon Marca, les Blaugranas explorent néanmoins une piste alternative de premier plan : Joao Pedro, attaquant de Chelsea, dispose déjà de nombreux soutiens au sein du club. Le directeur sportif Deco étudierait sérieusement cette option.
- GOAL/Getty
Selon les dernières informations, Joao Pedro serait intransférable, pourtant Chelsea se heurte à un obstacle.
Selon l’édition brésilienne d’ESPN, Chelsea considère Pedro comme intransférable, redoutant de ne pas lui trouver de remplaçant. Âgé de 24 ans, l’attaquant a déjà marqué 19 buts et délivré neuf passes décisives cette saison.
Arrivé à Stamford Bridge en 2025 en provenance de Brighton & Hove Albion pour plus de 63 millions d’euros, l’attaquant est sous contrat jusqu’en 2033 et assure ne pas songer pour l’instant à un départ, préférant se concentrer sur la fin de saison et la Coupe du monde.
Reste que, sans qualification européenne, Chelsea verrait sa marge de manœuvre réduite lors des négociations. Actuellement neuvième de Premier League, le club londonien ne peut plus guère espérer qu’une victoire en FA Cup pour sauver sa saison et garantir un billet pour l’Europe. Rendez-vous le 16 mai en finale face à Manchester City.