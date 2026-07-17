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À la recherche d’un successeur potentiel pour Álvarez, le FC Barcelone se tourne de nouveau vers la star d’Al-Nassr

Mercato
J. Duran
LaLiga
Saudi Pro League
FC Barcelone
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J. Alvarez
Atlético Madrid
Benfica
Espagne
Arabie saoudite

Barcelone poursuit ses efforts pour renforcer son attaque. Le club catalan doit recruter un ou deux attaquants lors de ce mercato, après le départ de Robert Lewandowski et la possible vente de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

La priorité absolue de la direction du FC Barcelone reste le recrutement de Julián Álvarez, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, même si les responsables blaugranas sont conscients que le dossier s’est compliqué ces derniers jours. 

Le club blaugrana devrait se prononcer la semaine prochaine sur la faisabilité de ce dossier, tandis que le directeur sportif Deco explore parallèlement d’autres pistes.

Selon le journal Sport, le Colombien John Durán, attaquant d’Al-Nassr en Arabie saoudite, a été récemment proposé au Barça.

Le Colombien avait déjà été ciblé par le club catalan il y a plus d’un an, mais Benfica serait actuellement mieux placé pour s’attacher ses services, les discussions entre Barcelone et l’entourage du joueur n’ayant pas dépassé le stade de la prise de contact.

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    Selon nos informations, John Durand serait en quête d’un nouveau club.

    John Duran s'apprête à quitter la Saudi Pro League, où il n'a pas réussi à s'acclimater.

    Al-Nassr l’avait recruté lors du mercato d’hiver 2025, en provenance d’Aston Villa, pour 80 millions d’euros, après des performances remarquées en Premier League.

    À l’époque, Deco avait rencontré l’agent du joueur colombien pour étudier la possibilité de le faire signer au FC Barcelone, mais l’intéressé avait choisi de rallier le championnat saoudien. 

    Mais l’expérience de Durán à Al-Nassr s’est avérée décevante : il n’a disputé qu’un nombre limité de matchs avant d’être prêté au Zenit Saint-Pétersbourg, puis à Fenerbahçe, où il a pu montrer une partie de son potentiel.

    Ces dernières semaines, Al-Nassr a donné son feu vert aux représentants du joueur colombien pour qu’ils lui trouvent un nouveau point de chute, et des contacts ont été établis avec plusieurs clubs européens, dont le Barça, en raison de l’histoire commune entre les deux parties.

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    Benfica entre dans la danse des négociations

    Benfica a reçu une offre pour recruter le joueur et examine actuellement les modalités de la transaction. Des émissaires du club portugais devraient se rendre en Arabie saoudite pour finaliser un prêt avec option d’achat, sous réserve d’un accord sur le salaire du joueur.

    Selon plusieurs sources, John Duran pourrait quitter Al-Nassr sous la forme d’un prêt avec option d’achat, ce qui en fait une cible attrayante pour les clubs européens.

    Âgé de 22 ans, l’attaquant souhaite à tout prix revenir en Europe pour relancer une carrière interrompue prématurément par son départ en Arabie saoudite, convaincu que ses qualités physiques et techniques lui permettront de briller à nouveau.

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