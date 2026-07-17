À la recherche d’un successeur potentiel pour Álvarez, le FC Barcelone se tourne de nouveau vers la star d’Al-Nassr

Barcelone poursuit ses efforts pour renforcer son attaque. Le club catalan doit recruter un ou deux attaquants lors de ce mercato, après le départ de Robert Lewandowski et la possible vente de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

La priorité absolue de la direction du FC Barcelone reste le recrutement de Julián Álvarez, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, même si les responsables blaugranas sont conscients que le dossier s’est compliqué ces derniers jours.

Le club blaugrana devrait se prononcer la semaine prochaine sur la faisabilité de ce dossier, tandis que le directeur sportif Deco explore parallèlement d’autres pistes.

Selon le journal Sport, le Colombien John Durán, attaquant d’Al-Nassr en Arabie saoudite, a été récemment proposé au Barça.

Le Colombien avait déjà été ciblé par le club catalan il y a plus d’un an, mais Benfica serait actuellement mieux placé pour s’attacher ses services, les discussions entre Barcelone et l’entourage du joueur n’ayant pas dépassé le stade de la prise de contact.