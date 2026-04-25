« À la mi-temps, le staff nous a sévèrement remontré, puis nous nous sommes recentrés sur nos points forts », a expliqué Goretzka à DAZN après la victoire 4-3 sur la pelouse du FSV Mayence 05 samedi après-midi en Bundesliga. À la pause, le Bayern, largement remanié, était mené 0-3.
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« À la mi-temps, on nous a bien remis les idées en place » : Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, ne peut s’empêcher de sourire lorsqu’on l’interroge sur son discours dans les vestiaires à Mayence
« On peut connaître des revers, mais tout dépend toujours de la façon dont on y réagit », a déclaré Goretzka. Le milieu de terrain, qui portait le brassard de capitaine pour la première fois, n’a pu empêcher une entame de match à oublier pour le champion d’Allemagne en titre.
L’entraîneur Vincent Kompany avait largement roté son effectif en vue du premier acte de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mardi. Dayot Upamecano et Joshua Kimmich n’avaient même pas fait le déplacement à Mayence, tandis que six autres titulaires – Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Jonathan Tah et Josip Stanisic – débutaient sur le banc afin de se préserver. Cette rotation XXL a permis au jeune milieu Bara Sapoko Ndiaye de fêter sa première titularisation, mais le jeune homme de 18 ans n’a pas brillé.
Mayence, de son côté, a réalisé une première période fulgurante et menait 3-0 à la mi-temps grâce à Dominik Kohr (15^e), Paul Nebel (29^e) et Sheraldo Becker (45^e+2).
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Vincent Kompany explique la remontée du Bayern à Mayence : « Ce n'est pas seulement une question de tactique, mais surtout d'émotion »
Interrogé par Sky sur son discours dans les vestiaires, Kompany a d’abord répondu avec un sourire ironique : « Il y avait beaucoup d’éloges. » Puis, le Belge de 40 ans a repris son sérieux : « J’ai déjà connu ces moments-là dans ma carrière, en tant que capitaine et leader. Je sais ce qu’on ressent au moment où l’équipe est menée 3-0 et où l’on croit que le match est déjà perdu. Il faut alors trouver la rage, refuser l’idée de la défaite et mettre la gomme jusqu’à la dernière minute. C’est exactement ce que les joueurs ont fait. »
Une telle réaction ne se provoque « pas seulement par la tactique, il y a beaucoup d’émotion là-dedans », a souligné Kompany, qui a réagi à la faible première période en faisant entrer Kane et Olise au retour des vestiaires. Dès la 53^e minute, Nicolas Jackson portait bien le score à 1-3 pour Munich, mais, dans les vingt dernières minutes, le Bayern renversait finalement la vapeur. Musiala et Stanisic participaient à ce renversement à partir de la 57^e minute.
Olise réduit l’écart d’une magnifique frappe enroulée à la 73^e, avant que Musiala n’égalise quelques minutes plus tard (3-3). Peu après, c’est finalement Kane qui assure la victoire munichoise en inscrivant le but du 4-3. « Au final, c’était même un peu plus génial que si nous avions gagné le match 3-0 », a déclaré Goretzka, soulignant l’aspect positif du déroulement de la rencontre.
Le FC Bayern Munich aborde son premier duel contre le PSG avec confiance
Sur le plan sportif, la rencontre n’avait aucun enjeu pour le FC Bayern, déjà couronné champion pour la 35e fois après son succès 4-2 face au VfB Stuttgart le week-end précédent. Toutefois, cette victoire était essentielle pour les Bavarois afin d’aborder sereinement le match aller contre le PSG.
Mardi, le Bayern se rendra à Paris pour la demi-finale aller, avant d’accueillir le club francilien huit jours plus tard pour le retour, qui délivrera le billet pour la finale de la Ligue des champions. En cas de qualification, les Bavarois y retrouveront soit Arsenal, soit l’Atlético de Madrid.
FC Bayern Munich : les prochaines rencontres du FCB
Date
Match
Compétition
Mardi 28 avril
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Ligue des champions
Samedi 2 mai
FC Bayern Munich – 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Mercredi 6 mai
FC Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Ligue des champions
Samedi 9 mai
VfL Wolfsburg – FC Bayern Munich
Bundesliga