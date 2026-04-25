« À la mi-temps, on nous a bien remis les idées en place » : Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, ne peut s’empêcher de sourire lorsqu’on l’interroge sur son discours dans les vestiaires à Mayence

« On peut connaître des revers, mais tout dépend toujours de la façon dont on y réagit », a déclaré Goretzka. Le milieu de terrain, qui portait le brassard de capitaine pour la première fois, n’a pu empêcher une entame de match à oublier pour le champion d’Allemagne en titre.

L’entraîneur Vincent Kompany avait largement roté son effectif en vue du premier acte de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mardi. Dayot Upamecano et Joshua Kimmich n’avaient même pas fait le déplacement à Mayence, tandis que six autres titulaires – Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Jonathan Tah et Josip Stanisic – débutaient sur le banc afin de se préserver. Cette rotation XXL a permis au jeune milieu Bara Sapoko Ndiaye de fêter sa première titularisation, mais le jeune homme de 18 ans n’a pas brillé.

Mayence, de son côté, a réalisé une première période fulgurante et menait 3-0 à la mi-temps grâce à Dominik Kohr (15^e), Paul Nebel (29^e) et Sheraldo Becker (45^e+2).