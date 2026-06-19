Selon les statistiques officielles de la FIFA, les joueurs anglais ont fourni un effort physique considérable lors de leur premier match de la Coupe du monde aux États-Unis, couvrant des distances élevées. Ce volume de course confirme la volonté de l’entraîneur Thomas Tuchel d’imposer un style de jeu à haute intensité, proche de celui de la Premier League. malgré les défis climatiques majeurs auxquels les « Trois Lions » doivent faire face dans cette compétition.
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À la manière de la Premier League… Le pari de Tuchel réussira-t-il à étouffer les rivaux de l'Angleterre lors de la Coupe du monde ?
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Une stratégie pour échapper à l’enfer météorologique
Selon le journal britannique « The Athletic », lorsque l’équipe d’Angleterre a choisi son camp de base pour la Coupe du monde actuelle, les responsables ont tracé une ligne transversale sur la carte des États-Unis, sachant que toutes les régions situées au sud de cette ligne connaîtraient des températures extrêmement élevées qui empêcheraient les joueurs de s'entraîner quotidiennement, lors de cette édition qui devrait être la plus chaude de l'histoire de la Coupe du monde depuis 1994.
En parallèle, ils refusaient de remonter trop vers le nord afin de trouver un site assez chaud pour l’acclimatation des joueurs.
La chaleur, enjeu majeur de la préparation des Three Lions, a poussé Thomas Tuchel à étudier les atouts nécessaires à une équipe européenne pour triompher sur le sol nord-américain, comme il l’avait constaté lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier.
De son côté, l’entraîneur adjoint Anthony Barry a supervisé l’élaboration d’un « modèle de jeu résistant à la chaleur » conçu pour s’imposer en Amérique du Nord.
En conséquence, la délégation anglaise s’est installée le plus tôt possible en Floride afin que les joueurs s’acclimatent et soient « prêts à affronter un manque de repos ».
Comment Tuchel a-t-il transposé la folie de la Premier League aux États-Unis ?
Mercredi dernier à Dallas, l’Angleterre a immédiatement affiché son style caractéristique. Après une première période équilibrée, les Three Lions ont haussé le rythme et l’intensité en seconde mi-temps face à la Croatie, proposant une partition proche de celle de la Premier League, une rare démonstration de puissance dans un tournoi international.
Ce style correspond exactement à ce que Tuchel avait promis de voir de la part de son équipe, mais il n’était pas attendu par beaucoup dans ce tournoi, où l’on s’attendait plutôt à un recours accru aux blocs défensifs bas, aux contre-attaques et aux coups de pied arrêtés par rapport aux derniers tournois internationaux.
À l’issue de la rencontre, les statistiques officielles de la FIFA indiquaient que les joueurs anglais avaient parcouru 117 kilomètres ; lors de cette première journée, seules huit équipes parmi les 47 autres nations participantes les avaient surpassés.
Ils ont également couvert 6,6 km à une intensité de « catégorie 4 » (20 à 25 km/h). seules quatre équipes – la France, la Jordanie, le Brésil et l’Autriche – ont affiché une moyenne supérieure.
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L’astuce du « plafond fermé »
Cet effort physique impressionnant a constitué le pilier qui a permis à l'Angleterre d'imposer son jeu à la Croatie lors du premier tour, exactement comme elle le souhaitait.
Il convient toutefois de souligner que les Three Lions ont disputé la rencontre de mercredi au stade AT&T, sous un toit rétractable et dans une enceinte climatisée maintenue à environ 22 °C.
Les joueurs n’ont pas été directement exposés au soleil brûlant du Texas, où la température extérieure atteignait environ 34 °C ; s’ils l’avaient été, ils n’auraient peut-être pas pu courir et dominer la Croatie de cette manière.
N’en déduisez pas pour autant que la tâche fut aisée : l’air stagnant sous le toit fermé a rapidement épuisé les organismes. De nombreux joueurs paraissaient d’ailleurs vidés, tant physiquement que mentalement, au moment de saluer la tribune où résonnait le « Wonder Wall » entonné par les supporters anglais.
Après la rencontre, Tuchel a confirmé : « Certains joueurs ont souffert car l’atmosphère était très chaude et humide, et le match était intense et physique, ce qui n’est pas surprenant. »
L’entraîneur a ajouté que John Stones, qui n’avait disputé que peu de minutes avec Manchester City la saison dernière, « a souffert de crampes aux deux jambes en fin de match en raison de l’intensité de la rencontre ».
Après avoir consulté les données chiffrées sur l’intensité de l’effort, l’Allemand s’est dit impressionné, d’autant plus « qu’ils ont vraiment fourni un travail considérable ».
Les joueurs ont confirmé que les conditions étaient humides et difficiles à gérer, et que tout le monde était extrêmement fatigué dans les vestiaires, ce qui me plaît car on se rend alors compte qu’on a accompli quelque chose, et c’est exactement ce dont nous avons besoin. »
Stades dépourvus de climatisation
Le principal défi pour l’Angleterre sera de reproduire ce niveau de performance la semaine prochaine à Foxborough, dans le New Jersey, contre le Ghana puis le Panama, car aucun des deux stades locaux ne dispose du même système de climatisation que celui de Dallas.
Les prévisions météo à Foxborough annoncent toutefois des températures clémentes (environ 24 °C) et pluvieux lorsque l’équipe y jouera mardi après-midi, tandis qu’il devrait faire plus chaud (27 °C) et pleuvoir davantage au New Jersey, ce qui pourrait atténuer le problème à court terme.
Si les Three Lions conservent la première place du groupe, ce qui reste le scénario le plus probable, leur parcours les mènera ensuite à Atlanta, puis à Mexico, avant un éventuel quart de finale à Miami.
Si Atlanta bénéficie d’un stade climatisé, ce n’est pas le cas de Miami, où les températures peuvent aisément dépasser 35 °C, aggravées par une humidité étouffante.
Les joueurs anglais pourraient toutefois puiser dans le stage préparatoire effectué en Floride pour aborder ces conditions avec confiance.
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Le pari sur la forme des Trois Lions
Interrogé dimanche en conférence de presse à Kansas City sur la capacité des Three Lions à maintenir un pressing haut malgré la chaleur américaine, Jordan Henderson a réaffirmé la volonté de l’Angleterre de pratiquer un football « à haute intensité », et il a évoqué la victoire 3-0 en match amical contre le Costa Rica à Orlando, le 10 juin dernier.
Le milieu de terrain, fort de sa longue carrière internationale, a estimé qu’il s’agissait même de la meilleure prestation des Three Lions en match de préparation avant une grande compétition, avant d’ajouter : « Notre performance était de haut niveau malgré la chaleur et l’humidité. La qualité technique était au rendez-vous et notre condition physique m’a semblé excellente. »
Après la rencontre face à la Croatie, Tuchel est revenu sur cette sortie, soulignant à quel point ses remplacements avaient permis de maintenir la pression physique malgré la fatigue.
L’entraîneur allemand sait que cette Coupe du monde, qui pourrait compter jusqu’à huit matchs, exigera un effort physique considérable, accentué par les nombreux vols et les changements de fuseaux horaires sur une période de cinq semaines.
Il a conclu : « C’est la seule voie possible. J’ai été très impressionné par l’équipe face au Costa Rica, car elle a appuyé sur tous les leviers, a accéléré le rythme et a continué à étouffer l’adversaire. Nous avions besoin de cette qualité aujourd’hui pour mener le match à bon port. »
Il espère désormais que les Three Lions maintiendront la même intensité pendant 90 minutes supplémentaires, longues et éprouvantes, sous le soleil de Boston mardi prochain.