À la manière de la Premier League… Le pari de Tuchel réussira-t-il à étouffer les rivaux de l'Angleterre lors de la Coupe du monde ?

Selon le journal britannique « The Athletic », lorsque l’équipe d’Angleterre a choisi son camp de base pour la Coupe du monde actuelle, les responsables ont tracé une ligne transversale sur la carte des États-Unis, sachant que toutes les régions situées au sud de cette ligne connaîtraient des températures extrêmement élevées qui empêcheraient les joueurs de s'entraîner quotidiennement, lors de cette édition qui devrait être la plus chaude de l'histoire de la Coupe du monde depuis 1994.

En parallèle, ils refusaient de remonter trop vers le nord afin de trouver un site assez chaud pour l’acclimatation des joueurs.

La chaleur, enjeu majeur de la préparation des Three Lions, a poussé Thomas Tuchel à étudier les atouts nécessaires à une équipe européenne pour triompher sur le sol nord-américain, comme il l’avait constaté lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier.

De son côté, l’entraîneur adjoint Anthony Barry a supervisé l’élaboration d’un « modèle de jeu résistant à la chaleur » conçu pour s’imposer en Amérique du Nord.

En conséquence, la délégation anglaise s’est installée le plus tôt possible en Floride afin que les joueurs s’acclimatent et soient « prêts à affronter un manque de repos ».