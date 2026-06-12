La Juventus a annoncé, dans un communiqué publié sur son site officiel, le départ de Damien Comolli, désormais ex-directeur général du club bianconero : « Après avoir rejoint la Juventus en juin 2025, Damien Comolli a présenté aujourd’hui sa démission au Club. Toute la Juventus tient à remercier Damien pour son engagement au sein du club et lui souhaite beaucoup de succès pour l’avenir.





Giovanni Carnevali lui succède immédiatement au poste de directeur général, comme l’indique le communiqué officiel de la Vieille Dame. Ce départ marque le début d’une profonde restructuration au sein du club, qui ne s’arrêtera sans doute pas là.