Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Modesto Juventus Grafica

Traduit par

À la Juventus, Modesto pourrait faire ses adieux, tandis que l’avenir du directeur sportif Ottolini reste incertain ; trois candidats sont déjà évoqués pour le remplacer

Juventus FC
Mercato
M. Benatia
Serie A

Le départ de Comolli marque le début d’une révolution au sein de la direction du club bianconero.

La Juventus a annoncé, dans un communiqué publié sur son site officiel, le départ de Damien Comolli, désormais ex-directeur général du club bianconero : « Après avoir rejoint la Juventus en juin 2025, Damien Comolli a présenté aujourd’hui sa démission au Club. Toute la Juventus tient à remercier Damien pour son engagement au sein du club et lui souhaite beaucoup de succès pour l’avenir.


Giovanni Carnevali lui succède immédiatement au poste de directeur général, comme l’indique le communiqué officiel de la Vieille Dame. Ce départ marque le début d’une profonde restructuration au sein du club, qui ne s’arrêtera sans doute pas là.

  • TOGNOZZI, UN CANDIDAT DE POIDS

    À la Juventus, la direction étudie avec attention l’arrivée de nouveaux profils sportifs. Parmi les candidats les plus en vue, Matteo Tognozzi, dirigeant familier de l’environnement bianconero pour avoir travaillé sous Paratici, séduit par son expérience et son réseau. Son profil convainc notamment Giorgio Chiellini.


    Il occupe actuellement le poste de directeur sportif au Rio Ave et, selon Alfredo Pedullà, Marinakis lui aurait proposé le rôle de directeur général des clubs concernés (Nottingham Forest, Rio Ave et Olympiacos).

    • Publicité

  • Modesto quitte le groupe, tandis qu’Ottolini est incertain.

    Le départ de Comolli ne devrait pas être le seul au sein de l’actuelle direction de la Juventus : selon des sources proches du club bianconero, François-Joseph Modesto serait également concerné. L’annonce de la rupture de contrat devrait intervenir dans les prochaines heures.


    La situation du directeur sportif Marco Ottolini, de retour à la Juventus en décembre après un passage à Gênes, est encore à l’étude : ses chances de rester semblent actuellement élevées, mais le contexte reste instable et susceptible de réserver de nouveaux rebondissements.

  • Planes et Benatia font partie des options.

    Ces dernières heures, la candidature de Ramon Planes, directeur sportif espagnol né en 1967 et fraîchement parti d’Al-Ittihad, a été soumise à la Juventus. L’ancien dirigeant, déjà approché par le Milan ces derniers jours, dispose d’une solide expérience internationale.


    Autre profil étudié : celui de Mehdi Benatia, libre depuis son départ de Marseille le 18 mai dernier.