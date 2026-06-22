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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

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À la Juventus, le marché des gardiens est en ébullition : de nouveaux contacts ont été établis pour Dibu Martínez, Carnesecchi revient dans la course, il faut surveiller Naples, mais Vicario reste en pole position

Juventus FC
Mercato
M. Carnesecchi
G. Vicario
E. Martinez
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

Le gardien de l’Atalanta revient dans le viseur de la Juventus, même si, pour l’instant, d’autres noms semblent plus likely.

Le dossier des gardiens de but est l’un des plus brûlants sur le bureau de Giovanni Carnevali, directeur général de laJuventus. Le transfert d’Alisson Becker ayant échoué en raison de la non-qualification des Bianconeri en Ligue des champions et du refus catégorique de Liverpool, la Vieille Dame a dû repartir de zéro dans sa quête d’un nouveau portier. Le Brésilien constituait la priorité numéro un de Spalletti ; son arrivée manquée a aussi entraîné une rupture décisive entre l’entraîneur et l’ancien directeur général Damien Comolli, puis entre Spalletti et John Elkann.


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  • De Dibon à Naples

    Après la rupture des négociations avec Alisson, la Juventus s’est d’abord tournée vers Emiliano « Dibu » Martínez, avec qui elle avait conclu un accord pour un contrat de trois ans. Le dossier a toutefois été mis en pause, principalement en raison de la participation du gardien à la Coupe du monde et de la demande initiale d’Aston Villa : 15 millions d’euros. Une somme jugée trop élevée par la Vieille Dame pour un joueur de 31 ans, qui a depuis réactivé ses contacts avec le portier argentin.


    Toujours à la recherche d’une solution de premier plan, la Vieille Dame explore également la piste menant à Guglielmo Vicario, gardien italien de 1996 sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2028. Les Spurs estiment leur joueur à 18 millions d’euros, un montant qui n’entre pas non plus dans les prévisions turinoises. Toujours à la recherche d’un gardien titulaire, la Juve se penche aussi sur Naples, où Alex Meret (né en 1997, contrat expirant dans un an) et Vanja Milinkovic-Savic (né en 1997, contrat courant jusqu’en 2030) sont surveillés. L’ancien portier du Torino, en particulier, séduit Spalletti.


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  • CARNESECCHI

    Le nom de Marco Carnesecchi, gardienné en 2000 et sous contrat avec l’Atalanta jusqu’en 2028, resurgit aujourd’hui parmi les candidats à un transfert à la Juventus. Carnesecchi est toutefois la piste la plus ardue à concrétiser : son prix, supérieur à 30 millions d’euros, et la non-nécessité pour l’Atalanta de le céder compliquent l’opération. Reste que le gardien, dont le contrat court jusqu’en 2028, est aussi celui avec lequel la Juventus pourrait construire un projet à plus long terme.


  • LE MARCHÉ

    « Dibu » Martínez : 35 %

    Vicario – 30 %

    Milinkovic-Savic 15 %

    Meret – 10 %

    Carnesecchi – 5 %