Le dossier des gardiens de but est l’un des plus brûlants sur le bureau de Giovanni Carnevali, directeur général de laJuventus. Le transfert d’Alisson Becker ayant échoué, en raison de la non-qualification des Bianconeri pour la Ligue des champions et du refus catégorique de Liverpool, la Vieille Dame a dû repartir de zéro dans sa quête d’un nouveau portier. Le Brésilien était la priorité numéro un de Spalletti, et son absence a également provoqué une rupture décisive entre l’entraîneur et l’ancien directeur général Damien Comolli, d’abord avec Spalletti, puis avec John Elkann.





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