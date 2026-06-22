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CM Grafica Carnesecchi Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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À la Juventus, le classement des gardiens évolue : Dibu Martinez baisse, Carnesecchi revient dans la course, il faut surveiller Naples, mais Vicario conserve la pole position

Juventus FC
Mercato
M. Carnesecchi
G. Vicario
E. Martinez
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

Le gardien de l’Atalanta revient dans le radar de la Juventus, mais, pour l’instant, d’autres noms semblent plus likely.

Le dossier des gardiens de but est l’un des plus brûlants sur le bureau de Giovanni Carnevali, directeur général de laJuventus. Le transfert d’Alisson Becker ayant échoué, en raison de la non-qualification des Bianconeri pour la Ligue des champions et du refus catégorique de Liverpool, la Vieille Dame a dû repartir de zéro dans sa quête d’un nouveau portier. Le Brésilien était la priorité numéro un de Spalletti, et son absence a également provoqué une rupture décisive entre l’entraîneur et l’ancien directeur général Damien Comolli, d’abord avec Spalletti, puis avec John Elkann.


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  • De Dibon à Naples

    Après la rupture des négociations avec Alisson, la Juventus s’est d’abord tournée vers Emiliano « Dibu » Martinez. Un accord de principe pour un contrat de trois ans avait même ététrouvé entre le gardien argentin et la Vieille Dame. Le dossier a toutefois été mis en pause, notamment en raison de la participation du joueur à la Coupe du monde, mais surtout à cause de la demande financière d’Aston Villa : 15 millions d’euros. Une somme considérée comme trop élevée par la Juventus pour un gardien né en 1992.


    Les dirigeants turinois explorent désormais une nouvelle piste anglaise, celle menant à Guglielmo Vicario, gardien né en 1996, sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2028 et estimé à 18 millions d’euros par les Spurs. Toujours à la recherche d’un successeur à Szczesny, la Vieille Dame se penche aussi sur Naples, où l’un des deux gardiens, Alex Meret (né en 1997, contrat expirant dans un an) ou Vanja Milinkovic-Savic (né en 1997, sous contrat jusqu’en 2030), pourrait être cédé. L’ancien portier du Torino, en particulier, séduit Spalletti.


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  • CARNESECCHI

    Le nom de Marco Carnesecchi, gardienné en 2000 et sous contrat avec l’Atalanta jusqu’en 2028, resurgit aujourd’hui sur le radar de la Juventus. Cible récurrente ces dernières années, il demeure le candidat le plus difficile à recruter : un prix élevé (au moins 30 millions d’euros) et une Atalanta qui n’a pas besoin de le vendre. Reste que le gardien, dont le contrat court jusqu’en 2028, est aussi celui avec lequel la Juventus pourrait construire un projet à plus long terme.


  • LE MARCHÉ DES TRANSFerts

    Vicario : 35 %

    « Dibu » Martínez 30 %

    Milinkovic-Savic 15 %

    Meret – 10 %

    Carnesecchi – 5 %