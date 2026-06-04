Selon ces informations, Nottingham Forest et l'AS Monaco s'intéresseraient également à l'ancien attaquant du RB Leipzig. La formule privilégiée par les trois clubs : un prêt assorti d'une option d'achat.
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À la Juventus, il s’est révélé être un flop à 40 millions d’euros. L’Eintracht Francfort s’intéresserait de près à l’ancien attaquant de Bundesliga
Prêté l’été dernier par le club saxon à la Juventus, Openda a vu sa clause d’achat obligatoire se déclencher automatiquement. Liée aux performances sportives de la « Vieille Dame », elle s’est activée dès que la qualification de la Juve pour le top 10 de la Serie A est devenue mathématiquement acquise.
Mi-avril, la victoire 1-0 des Turinois sur la pelouse de l’Atalanta Bergame a officialisé la transaction. Pour Leipzig, ce départ définitif s’est traduit par une plus-value substantielle : l’attaquant de 26 ans, arrivé en 2023 en provenance du RC Lens, a généré plusieurs millions d’euros de recettes. Au total, entre prêt, transfert définitif et bonus, l’opération a rapporté environ 50 millions d’euros au RB Leipzig, le montant du transfert s’élevant à lui seul à 42,75 millions.
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À la Juventus, Openda est en train de devenir un véritable casse-tête.
Pour la Juve, l’aventure avec Openda s’est avérée être un malentendu. L’imposant attaquant, qui s’était autrefois illustré en Ligue 1 et en Bundesliga, n’a jamais réussi à trouver ses marques dans l’élite italienne. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 34 matches officiels, l’international belge, qui compte 33 sélections, n’a inscrit que deux maigres buts.
Le coup de grâce est survenu en fin de saison : lors des onze dernières journées de Serie A, l’attaquant n’a obtenu qu’une seule entrée en jeu, d’une durée de quatre minutes à peine, presque humiliante. Difficile de signifier plus clairement une relégation sportive. À Turin, la confiance est depuis longtemps ébranlée, et la direction sportive cherche déjà des repreneurs potentiels, malgré un transfert de plusieurs millions d’euros tout juste finalisé.
Openda a inscrit 41 buts pour Leipzig.
Après s’être illustré à Lens avec 21 buts en 42 matchs, Loïs Openda a été transféré à Leipzig pour 40 millions d’euros dès la fin de sa première saison. En Allemagne, l’attaquant est rapidement devenu un joueur clé.
En 93 matchs officiels, il a marqué 41 buts et délivré 18 passes décisives. À Turin, il est désormais sous contrat jusqu’en 2030.