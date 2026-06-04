Prêté l’été dernier par le club saxon à la Juventus, Openda a vu sa clause d’achat obligatoire se déclencher automatiquement. Liée aux performances sportives de la « Vieille Dame », elle s’est activée dès que la qualification de la Juve pour le top 10 de la Serie A est devenue mathématiquement acquise.

Mi-avril, la victoire 1-0 des Turinois sur la pelouse de l’Atalanta Bergame a officialisé la transaction. Pour Leipzig, ce départ définitif s’est traduit par une plus-value substantielle : l’attaquant de 26 ans, arrivé en 2023 en provenance du RC Lens, a généré plusieurs millions d’euros de recettes. Au total, entre prêt, transfert définitif et bonus, l’opération a rapporté environ 50 millions d’euros au RB Leipzig, le montant du transfert s’élevant à lui seul à 42,75 millions.