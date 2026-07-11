À deux jours du stage de pré-saison, fixé à lundi 13, le mercato de la Juventus est encore bouillonnant. Du moins sur le plan sportif, car côté direction, les évolutions ont été nombreuses. En quelques semaines, le club est passé du français de Damien Comolli et François Modesto à l’italien de Giovanni Carnevali et Frédéric Massara, qui viennent renforcer une direction désormais 100 % transalpine aux côtés de Giorgio Chiellini et Marco Ottolini. Sous l’impulsion de John Elkann, le club a donc effectué un énième virage stratégique ces dernières années, ce qui, inévitablement, repousse à plus tard la maturation – et les résultats – de ce projet.
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À la Juventus, Carnevali et Spalletti unissent leurs forces pour effacer les erreurs de Comolli et Giuntoli
À la Juventus, coexistent aujourd’hui deux visions. D’un côté, Giovanni Carnevali, fraîchement arrivé, bâtit pour l’avenir du club. De l’autre, Luciano Spalletti veut gagner immédiatement et a longtemps rêvé d’une « équipe instantanée » capable de viser aussitôt le Scudetto. Mais, en partie à cause de lui et de l’équipe – qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions –, lesrêves d’une formation composée d’Alisson, de Bernardo Silva et de Lewandowski ont dû se heurter à laréalité, une réalité qui trouve ensuite son expression formelle dans l’accord de règlement conclu avec l’UEFA, ainsi que dans les contraintes budgétaires qui en découlent.
Il faut donc trouver un compromis historique à la Continassa entre ces deux approches, un accord que Carnevali et Spalletti, forts de leur expérience et d’une confiance mutuelle renforcée par l’arrivée de Massara — que l’entraîneur toscan apprécie et accueille favorablement — ne manqueront pas de nouer. La direction tentera donc de satisfaire Spalletti sur le plan de l’expérience, même si l’effectif comptera aussi des jeunes comme Ekhatar, seule recrue officielle à ce jour. En retour, l’entraîneur devra faire preuve de plus de patience que prévu : la Juve qu’il dirigera lors du stage de pré-saison pourrait être très différente de celle alignée à partir du 1er septembre.
Arrivés trop tardivement, Carnevali et Massara doivent composer avec des contraintes budgétaires strictes et un effectif pléthorique dont la Juventus peine à se défaire. Pour placer certains éléments, un véritable tour de force sera nécessaire. Conséquence : la Vieille Dame doit désormais compter chaque euro avant de pouvoir investir. Un héritage direct de la gestion désastreuse de Giuntoli puis de Comolli, qui ont dilapidé des sommes folles en joueurs aux performances médiocres. Résultat : Carnevali doit travailler avec patience pour l’avenir, tandis que Spalletti, comme les supporters, veut tout, tout de suite. Un compromis est indispensable pour le bien de la Juventus.
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