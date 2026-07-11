À la Juventus, Carnevali et Spalletti unissent leurs forces pour effacer les erreurs de Comolli et Giuntoli

À deux jours du stage de pré-saison, fixé à lundi 13, le mercato de la Juventus est encore bouillonnant. Du moins sur le plan sportif, car côté direction, les évolutions ont été nombreuses. En quelques semaines, le club est passé du français de Damien Comolli et François Modesto à l’italien de Giovanni Carnevali et Frédéric Massara, qui viennent renforcer une direction désormais 100 % transalpine aux côtés de Giorgio Chiellini et Marco Ottolini. Sous l’impulsion de John Elkann, le club a donc effectué un énième virage stratégique ces dernières années, ce qui, inévitablement, repousse à plus tard la maturation – et les résultats – de ce projet.



