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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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À la croisée des chemins : Sundowns va-t-il mettre fin prématurément à la saison d'Al-Ahli Saudi ?

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Le Raja face à une mission difficile

Al-Ahli Saudi affronte le club sud-africain des Mamelodi Sundowns à un moment qui ne tolère plus le moindre faux pas, alors que l'équipe se retrouve dans un début de saison totalement différent des attentes, au milieu de changements majeurs au sein du club et de résultats qui n'ont pas donné à ses supporters beaucoup de raisons d'être optimistes.

Plusieurs de ses stars les plus en vue ont quitté Al-Ahli, à leur tête Riyad Mahrez et Franck Kessié, tandis que l'aventure de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle avec l'équipe a pris fin, avant la nomination tardive du Néerlandais Marino Pušić quelques jours seulement avant le début de la saison, marquant le début d'une nouvelle étape entourée de nombreux points d'interrogation.

À lire aussi : pourquoi l'entraîneur d'Al-Ittihad a-t-il refusé de rejoindre le championnat allemand ?

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un début qui ne correspond pas aux ambitions d'Al Ahly

    Al-Ahli n'a pas encore réussi à afficher le niveau qu'attend son public, après avoir perdu une partie de sa force par rapport à la saison passée, tandis que des problèmes techniques et administratifs sont apparus, jetant une ombre sur l'équipe au cours des premières semaines.

    Les choses se sont compliquées davantage avec le départ du directeur sportif Pedro, après une période marquée par la colère des supporters face à la manière dont le dossier sportif était géré. Les changements se sont ainsi poursuivis au sein du club, à un moment où Al-Ahli avait besoin de stabilité et de construire une équipe capable de rivaliser.

    Sur le plan des résultats, Al-Ahli occupe la sixième place du championnat de Roshan, après avoir signé 4 victoires pour 3 défaites, un début qui ne correspond pas aux ambitions d'une équipe qui aborde la saison avec l'objectif de jouer les titres.

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  • Sundowns : une occasion de sauver la situation

    Dans ce contexte, la confrontation face aux Sundowns lors de la Coupe des Confédérations offre à Al Ahly une occasion totalement différente, puisqu'une victoire et un sacre du titre de « demi-monde » pourraient changer l'état psychologique au sein de l'équipe et redonner une part de sérénité et de confiance aux supporters comme aux joueurs.

    Un succès dans une grande compétition pourrait en effet donner à Pošić et à ses joueurs un puissant élan pour le reste de la saison, tout comme il pourrait atténuer la virulence des critiques et offrir à la direction une marge de manœuvre pour travailler à résoudre les problèmes apparus au cours de la période écoulée.

  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La défaite peut ouvrir de nouvelles portes

    À l'inverse, une élimination face à Sundowns pourrait accroître la pression sur Al Ahly, surtout si elle survient après des prestations et des résultats qui n'ont pas convaincu les supporters depuis le début de la saison, et pourrait rouvrir de nombreux dossiers au sein du club à un moment délicat.

    C'est pourquoi cette confrontation apparaît comme un véritable tournant pour Al Ahly : le sacre pourrait marquer le point de départ d'un regain de confiance et d'un redressement, tandis que la défaite placerait l'équipe face à une étape plus difficile et contraindrait la direction du club à traiter rapidement les problèmes apparus depuis le début de la saison.

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