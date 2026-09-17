Al-Ahli Saudi affronte le club sud-africain des Mamelodi Sundowns à un moment qui ne tolère plus le moindre faux pas, alors que l'équipe se retrouve dans un début de saison totalement différent des attentes, au milieu de changements majeurs au sein du club et de résultats qui n'ont pas donné à ses supporters beaucoup de raisons d'être optimistes.

Plusieurs de ses stars les plus en vue ont quitté Al-Ahli, à leur tête Riyad Mahrez et Franck Kessié, tandis que l'aventure de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle avec l'équipe a pris fin, avant la nomination tardive du Néerlandais Marino Pušić quelques jours seulement avant le début de la saison, marquant le début d'une nouvelle étape entourée de nombreux points d'interrogation.

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