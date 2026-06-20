Le sujet est d’une actualité brûlante, surtout au milieu de terrain, où les titulaires indiscutables Calhanoglu, Barella et Zielinski, ainsi que les joueurs confirmés Mkhitaryan, Diouf et Sucic, pourraient être épaulés par de jeunes recrues. Ces dernières seront évaluées tout au long de l’été par Cristian Chivu avant que leur avenir ne soit fixé. Les principales nouveautés du stage de préparation, qui débutera en Allemagne le 16 juillet, seront Aleksandar Stankovic et Yanis Massolin. Le premier, racheté à Bruges 23 millions d’euros après une saison convaincante en Belgique (55 matchs, 9 buts, 5 passes décisives), et le second, recruté 3,5 millions en Serie B (30 matchs, 3 buts, 3 passes), offrent déjà des profils intéressants. (30 matchs, 3 buts et autant de passes décisives), les Nerazzurri prendront le temps nécessaire pour décider de leur sort, ces deux éléments pouvant, au pire, servir de monnaie d’échange. Pour le fils de l’ancien footballeur, deux clubs de Premier League ont déjà manifesté leur intérêt et seraient prêts à débourser 40 millions d’euros ; concernant le Franco-Algérien recruté à Modène, le prêt demeure l’hypothèse la plus probable.





Par ailleurs, le retour de Nico Paz à l’Inter devient envisageable.