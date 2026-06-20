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À l'Inter, le feuilleton du mercato se concentre au milieu de terrain : analyses des dossiers Stankovic et Massolin, point sur Curtis Jones et perspectives pour Frattesi, dernières informations

Inter
Mercato
D. Frattesi
C. Jones
A. Stankovic
Y. Massolin

Du côté des Nerazzurri, les stratégies pour le milieu de terrain commencent à prendre forme.

À l’Inter, le mercato ne se limite pas à la « Palestra ». En attendant le sommet décisif de la semaine prochaine avec l’Atalanta pour fixer la valeur du jeune latéral né en 2005, la direction nerazzurra doit déjà préparer d’autres dossiers brûlants. La défense et le milieu de terrain devraient être remaniés afin de rajeunir l’effectif et de générer des liquidités par le biais de ventes de joueurs « sacrifiables ».


NOUVELLE RENCONTRE AVEC L’ATALANTA : QUE MANQUE-T-IL POUR PARVENIR À UN ACCORD SUR PALESTRA ?

  • LES JEUNES EN LUMIÈRE

    Le sujet est d’une actualité brûlante, surtout au milieu de terrain, où les titulaires indiscutables Calhanoglu, Barella et Zielinski, ainsi que les joueurs confirmés Mkhitaryan, Diouf et Sucic, pourraient être épaulés par de jeunes recrues. Ces dernières seront évaluées tout au long de l’été par Cristian Chivu avant que leur avenir ne soit fixé. Les principales nouveautés du stage de préparation, qui débutera en Allemagne le 16 juillet, seront Aleksandar Stankovic et Yanis Massolin. Le premier, racheté à Bruges 23 millions d’euros après une saison convaincante en Belgique (55 matchs, 9 buts, 5 passes décisives), et le second, recruté 3,5 millions en Serie B (30 matchs, 3 buts, 3 passes), offrent déjà des profils intéressants. (30 matchs, 3 buts et autant de passes décisives), les Nerazzurri prendront le temps nécessaire pour décider de leur sort, ces deux éléments pouvant, au pire, servir de monnaie d’échange. Pour le fils de l’ancien footballeur, deux clubs de Premier League ont déjà manifesté leur intérêt et seraient prêts à débourser 40 millions d’euros ; concernant le Franco-Algérien recruté à Modène, le prêt demeure l’hypothèse la plus probable.


    Par ailleurs, le retour de Nico Paz à l’Inter devient envisageable.

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  • FRATTESI : EN PARTENANCE

    Davide Frattesi mérite une mention particulière : depuis plusieurs mercatos, on l’annonce partant pour obtenir un temps de jeu plus conséquent que celui dont il a disposé au cours des deux dernières saisons. En coulisses, le Nottingham Forest demeure l’option la plus concrète, avec une offre estimée entre 20 et 25 millions d’euros. En Italie, la Juventus et Naples pourraient entrer dans la course si un milieu de terrain partait : Koopmeiners ou Thuram chez les Bianconeri, Anguissa chez les Azzurri. Ces pistes apparaissent toutefois moins sûres à ce stade. Sous contrat avec le club de la Viale della Liberazione jusqu’en juin 2028, sa valeur est estimée par Marotta et Ausilio à environ 30 millions d’euros.

  • JONES EST ENCORE LOIN DU COMPTE

    Les discussions en cours avec Liverpool au sujet de Curtis Jones sont directement liées au dossier Frattesi. Bien plus que Koné, l’Anglais, né en 2001 et formé aux Reds, est vu comme le complément parfait du milieu de terrain de l’équipe de Cristian Chivu. Puissance, dynamisme et technique font de ce joueur, déjà ciblé en janvier sans succès, la principale cible du club nerazzurro. Sous contrat jusqu’en 2027 et en pleine impasse avec les Reds sur sa prolongation, le joueur a déjà donné son accord à l’Inter, qui a proposé 20 millions d’euros pour le recruter. Une somme considérée comme trop faible par Liverpool, lequel réclame au moins 30 millions et un pourcentage sur une éventuelle revente. La marge de négociation est donc importante, mais, en cas de départ de Frattesi, cette piste aujourd’hui en sommeil pourrait soudainement se réactiver.