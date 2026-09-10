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Josep Martinez Real Madrid InterGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

À l’Inter, Josep Martinez reste dans les buts : Chivu ne change pas la hiérarchie avec Provedel après l’erreur en Ligue des champions

Inter
J. Martinez
I. Provedel
Inter vs Udinese
Udinese
Serie A

L’erreur en Ligue des champions qui a offert le 2-0 au Real ne change pas les stratégies de l’entraîneur de l’Inter, qui confirme l’Espagnol dans les buts.

La bourde de Josep Martinez en Ligue des champions contre le Real Madrid, lors du premier match réellement important de son aventure sous le maillot de l'Inter, a inévitablement fait le tour du monde. Inévitablement, et par conséquent, les débats sur le choix fait cet été par l'Inter de se séparer de l'expérimenté Yann Sommer sans le remplacer, en le promouvant au rôle de premier choix, ont refait surface.

Le débat ne s'est pas apaisé, pas même grâce aux parades spectaculaires qui ont suivi et qui ont maintenu l'équipe dans le match, mais aujourd'hui, du moins entre les murs d'Appiano Gentile, le choix effectué n'a pas été remis en question par l'entraîneur Cristian Chivu : le titulaire, ce sera encore lui.


  • Il doit progresser dans son jeu au pied

    Pourtant, Pepo, comme l’appellent ses coéquipiers, avait ensuite livré, lors du match finalement perdu 2-1 contre le Real, une prestation presque monstrueuse, en dehors de son erreur, sauvant à plusieurs reprises le résultat avec des arrêts de tout premier ordre.

    C’est à partir de là que lui comme l’Inter continueront à travailler avec l’objectif affiché de devoir progresser, et vite, dans un domaine qui est aujourd’hui… fondamental pour Chivu : le jeu au pied.

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  • Contre l’Udinese, ce sera encore à lui, mais le turnover arrivera

    Pour cette raison, rapporte la Gazzetta dello Sport, Chivu misera aussi sur lui lors du prochain match contre l'Udinese, qui aurait en réalité pu être celui du premier mini-turnover avec Ivan Provedel.

    Il a bien été garanti à l'ancien joueur de la Lazio, au moment du mercato, un rôle de deuxième gardien, mais avec un temps de jeu appréciable et non celui d'une simple doublure. Changer Martinez aujourd'hui voudrait dire risquer de le griller, voilà pourquoi la confiance lui est accordée non seulement à Appiano Gentile, mais aussi sur le terrain.

    D'ailleurs, l'entraîneur roumain avait fait la même chose il y a un an avec Sommer après la prestation négative livrée contre la Juventus. À l'époque, c'était Martinez qui avait dû attendre. Le moment de Provedel arrivera toutefois bientôt.



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