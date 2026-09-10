La bourde de Josep Martinez en Ligue des champions contre le Real Madrid, lors du premier match réellement important de son aventure sous le maillot de l'Inter, a inévitablement fait le tour du monde. Inévitablement, et par conséquent, les débats sur le choix fait cet été par l'Inter de se séparer de l'expérimenté Yann Sommer sans le remplacer, en le promouvant au rôle de premier choix, ont refait surface.

Le débat ne s'est pas apaisé, pas même grâce aux parades spectaculaires qui ont suivi et qui ont maintenu l'équipe dans le match, mais aujourd'hui, du moins entre les murs d'Appiano Gentile, le choix effectué n'a pas été remis en question par l'entraîneur Cristian Chivu : le titulaire, ce sera encore lui.



