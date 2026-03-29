À l'Inter, Gila succéderait à Bastoni : c'est un duel avec le Milan sur le marché des transferts, mais Tare bénéficie d'un traitement de faveur

Mais ces dernières semaines, un autre joueur s'impose de plus en plus en tête de cette liste : Mario Gila, de la Lazio. Le fait est que le Milan exerce une forte pression sur ce même joueur dans ce qui s'annonce comme un nouveau, énième, derby du mercato entre les deux clubs milanais. Gila avait été fait venir en Italie par Tare, l'actuel directeur sportif du Milan, qui pourrait donc bénéficier d'un traitement de faveur pour s'attacher les services de l'Espagnol, dont le contrat expire en 2027. Il n’est pas question de renouvellement avec Lotito, c’est pourquoi cet été sera le moment où le défenseur central – qui s’est bien comporté même en jouant en défense à trois – sera véritablement mis sur le marché. Et, bien qu’il y ait des offres pour lui venant également de la Premier League et de la Liga, ce sont les éternelles rivales de la ville qui se le disputeront.



