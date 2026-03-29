Alessandro Bastoni à Barcelone cet été : un scénario qu'il ne faut surtout pas écarter. Selon La Gazzetta dello Sport, le défenseur central de l'Inter et de l'équipe nationale serait très tenté de se lancer dans une nouvelle aventure – la première de sa carrière – à l'étranger. La pression des Catalans est forte et le joueur – qui n’a pourtant pas demandé et ne demandera pas à être transféré – est flatté par l’intérêt d’un club de cette envergure. Si les demandes de l’Inter devaient donc coïncider avec les offres des Blaugrana, alors l’affaire pourrait bel et bien se concrétiser. Mais, dans ce cas, comment les Nerazzurri réagiraient-ils ? Qui prendrait la place de l'ancien joueur de l'Atalanta et de Parme ?
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À l'Inter, Gila succéderait à Bastoni : c'est un duel avec le Milan sur le marché des transferts, mais Tare bénéficie d'un traitement de faveur
En partant du principe que Bastoni est évalué par l'Inter à au moins 70 millions d'euros plus les primes, si le club de Marotta parvenait à le vendre, il se retrouverait avec une belle cagnotte. Cela permettrait de mener à bien cette révolution défensive qui est déjà prévue pour cet été au Viale della Liberazione. Le gardien titulaire changera – Vicario est l'élu pour succéder à Sommer – et certains des visages qui ont défendu ces couleurs dans l'histoire récente du club changeront également. Acerbi et De Vrij, tous deux en fin de contrat, s'en iront, et au moins un nouveau profil plus jeune, mais déjà prêt à assumer les responsabilités qui lui incombent, fera son entrée. Dans le carnet des Nerazzurri figurent Ordonez de Bruges (évalué entre 20 et 25 millions), Solet de l’Udinese et Muharemovic de Sassuolo.
Mais ces dernières semaines, un autre joueur s'impose de plus en plus en tête de cette liste : Mario Gila, de la Lazio. Le fait est que le Milan exerce une forte pression sur ce même joueur dans ce qui s'annonce comme un nouveau, énième, derby du mercato entre les deux clubs milanais. Gila avait été fait venir en Italie par Tare, l'actuel directeur sportif du Milan, qui pourrait donc bénéficier d'un traitement de faveur pour s'attacher les services de l'Espagnol, dont le contrat expire en 2027. Il n’est pas question de renouvellement avec Lotito, c’est pourquoi cet été sera le moment où le défenseur central – qui s’est bien comporté même en jouant en défense à trois – sera véritablement mis sur le marché. Et, bien qu’il y ait des offres pour lui venant également de la Premier League et de la Liga, ce sont les éternelles rivales de la ville qui se le disputeront.