José Félix Díaz, rédacteur en chef du journal « AS », a clarifié la position du Real Madrid au sujet de l’avenir de Víctor Muñoz en affirmant : « Le Real Madrid a réussi à conserver une option d’achat d’une saison dans le cadre du transfert tripartite sur le point d’être conclu entre Osasuna, Newcastle et Victor Muñoz, ce qui dément ceux qui affirmaient que cette opération n’était qu’une étape préliminaire au transfert de l’attaquant vers Barcelone. »

Il précise : « Le Real Madrid n’a jamais bloqué ce transfert, d’autant qu’il s’agissait d’une décision conjointe d’Osasuna et du joueur. Le club madrilène a choisi de ne pas activer son option d’achat ni son droit de préemption, mais il a tout de même anticipé l’issue la plus probable : la venue définitive de ce joueur rapide en Premier League. »

Lire aussi : Une star dans la balance : Bouadi... Un maestro marocain qui vole la vedette aux danseurs de samba

Il a ajouté : « Pour ce joueur qui participera à la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, une chose est sûre : il veut jouer et disposer de temps de jeu dans son nouveau club, ce qu’il a trouvé à Newcastle. C’était sa seule préoccupation après que le Real Madrid a laissé son agent, Juanma López, et le joueur choisir la destination. »

Manchester United et Liverpool, ainsi que d’autres formations de Premier League, se sont renseignés sur le joueur, mais l’idée de rejoindre Newcastle a toujours été la plus forte.