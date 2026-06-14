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À l’extérieur du Bernabéu, le Real Madrid protège son joyau des manœuvres du FC Barcelone

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V. Munoz
C. Palacios
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Un accord tripartite rapproche le jeune joueur de la Premier League

Le Real Madrid a sécurisé l’avenir d’un de ses jeunes talents les plus prometteurs, malgré l’intérêt récent du FC Barcelone, attiré par ses performances remarquables loin du Bernabéu.

Il s’agit de l’ailier Víctor Muñoz, qui avait quitté le Castilla l’été dernier pour s’engager avec Osasuna, où il est sous contrat pour cinq ans.

Selon le journal AS, le Real Madrid conserve toutefois une option de rachat estimée à environ 10 millions d’euros.

  • Les spéculations concernant le FC Barcelone

    José Félix Díaz, rédacteur en chef du journal « AS », a clarifié la position du Real Madrid au sujet de l’avenir de Víctor Muñoz en affirmant : « Le Real Madrid a réussi à conserver une option d’achat d’une saison dans le cadre du transfert tripartite sur le point d’être conclu entre Osasuna, Newcastle et Victor Muñoz, ce qui dément ceux qui affirmaient que cette opération n’était qu’une étape préliminaire au transfert de l’attaquant vers Barcelone. »

    Il précise : « Le Real Madrid n’a jamais bloqué ce transfert, d’autant qu’il s’agissait d’une décision conjointe d’Osasuna et du joueur. Le club madrilène a choisi de ne pas activer son option d’achat ni son droit de préemption, mais il a tout de même anticipé l’issue la plus probable : la venue définitive de ce joueur rapide en Premier League. » 

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    Il a ajouté : « Pour ce joueur qui participera à la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, une chose est sûre : il veut jouer et disposer de temps de jeu dans son nouveau club, ce qu’il a trouvé à Newcastle. C’était sa seule préoccupation après que le Real Madrid a laissé son agent, Juanma López, et le joueur choisir la destination. »

    Manchester United et Liverpool, ainsi que d’autres formations de Premier League, se sont renseignés sur le joueur, mais l’idée de rejoindre Newcastle a toujours été la plus forte.

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  • Le FC Barcelone souhaite éviter toute confrontation directe avec le Real Madrid.

    Il a ajouté : « Le FC Barcelone était l'autre club à s'être renseigné sur la possibilité de recruter Victor Muñoz. En réalité, le club catalan a été le premier à se renseigner sur sa situation. Toutefois, le joueur et son agent ont rapidement exclu l’idée d’entrer en concurrence avec le Real Madrid, formation qui l’avait formé et propulsé vers le haut niveau, un élément déterminant dans son explosion à Osasuna.

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    Il a ajouté : « Les dirigeants madrilènes détenaient les commandes grâce au droit de rachat et à l’option d’achat prioritaire inscrits dans l’accord conclu avec Osasuna à l’été 2025. Pendant ces deux mois de spéculations sur l’avenir du joueur, la question du paiement de cette clause n’a jamais été soulevée. »

  • Nouvelle tentative… Osasuna lorgne sur les joyaux du Real

    Selon le journaliste espagnol, « le club d’Osasuna, dirigé par son directeur sportif Braulio Vázquez, se tourne de nouveau vers Valdebebas pour recruter de jeunes talents castillans.

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    Le club est en concurrence avec Como pour recruter le jeune milieu de terrain César Palacios, et suit également le défenseur Valdibenas. Ces deux profils font partie des options étudiées depuis le succès du transfert de Víctor Muñoz, que le club doit rembourser au Real Madrid à hauteur de quinze millions d’euros, contre cinq initialement versés.