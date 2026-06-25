À l’Eintracht Francfort, « l’incompréhension grandit » et deux cadors s’invitent dans le dossier : le transfert de Nathaniel Brown au FC Bayern serait-il remis en question ?

Selon Sky, deux cadors de Premier League veulent encore empêcher ce transfert : le champion d’Angleterre Arsenal et le détenteur du titre mondial des clubs Chelsea. Les deux clubs londoniens suivent de près le dossier et considèrent l’opération comme une opportunité.

Les Blues cherchent un nouveau défenseur gauche depuis le départ du champion d’Europe Marc Cucurella vers le Real Madrid, tandis qu’Arsenal, déjà sur le coup il y a quelques semaines, n’a jamais caché son intérêt. À l’époque, le joueur de Francfort aurait pourtant rejeté les avances étrangères pour privilégier le FCB. Selon Sky, cette position n’a pas évolué malgré les incertitudes actuelles.

Arrivé en 2024 en provenance du 1. FC Nuremberg pour 5,5 millions d’euros, Brown a brillé sous le maillot de l’Eintracht malgré les difficultés de son club, confirmant une ascension fulgurante. International allemand, il a été aligné d’entrée lors des deux premiers matchs de la DFB dans le cadre de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Lors du succès 7-1 face à Curaçao, il a d’ailleurs inscrit deux passes décisives.

Il manquera toutefois le dernier match de poule contre l’Équateur, jeudi soir, en raison de douleurs aux adducteurs. C’est David Raum (Leipzig) qui le remplacera dans le onze de départ convoqué par le sélectionneur Julian Nagelsmann.







