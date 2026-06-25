Selon Sky, le dossier francfortois suscite désormais « une incompréhension croissante », car le club peine à finaliser le transfert.
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À l’Eintracht Francfort, « l’incompréhension grandit » et deux cadors s’invitent dans le dossier : le transfert de Nathaniel Brown au FC Bayern serait-il remis en question ?
Les grandes lignes du dossier sont connues : l’Eintracht Francfort accepte en principe de laisser partir Brown. Le club réclame un transfert de 55 millions d’euros, bonus compris, pour le latéral gauche de 23 ans, sous contrat en Hesse jusqu’en 2030.
Si l’accord entre les deux clubs se fait encore attendre, des informations concordantes indiquent qu’un arrangement existe depuis quelque temps entre Brown et le Bayern. Le joueur devrait s’engager pour un contrat courant jusqu’en 2031 à la Säbener Straße.
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Selon les dernières informations, Chelsea et Arsenal s’intéresseraient de près à Nathaniel Brown, jeune joueur suivi par le Bayern Munich.
Selon Sky, deux cadors de Premier League veulent encore empêcher ce transfert : le champion d’Angleterre Arsenal et le détenteur du titre mondial des clubs Chelsea. Les deux clubs londoniens suivent de près le dossier et considèrent l’opération comme une opportunité.
Les Blues cherchent un nouveau défenseur gauche depuis le départ du champion d’Europe Marc Cucurella vers le Real Madrid, tandis qu’Arsenal, déjà sur le coup il y a quelques semaines, n’a jamais caché son intérêt. À l’époque, le joueur de Francfort aurait pourtant rejeté les avances étrangères pour privilégier le FCB. Selon Sky, cette position n’a pas évolué malgré les incertitudes actuelles.
Arrivé en 2024 en provenance du 1. FC Nuremberg pour 5,5 millions d’euros, Brown a brillé sous le maillot de l’Eintracht malgré les difficultés de son club, confirmant une ascension fulgurante. International allemand, il a été aligné d’entrée lors des deux premiers matchs de la DFB dans le cadre de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Lors du succès 7-1 face à Curaçao, il a d’ailleurs inscrit deux passes décisives.
Il manquera toutefois le dernier match de poule contre l’Équateur, jeudi soir, en raison de douleurs aux adducteurs. C’est David Raum (Leipzig) qui le remplacera dans le onze de départ convoqué par le sélectionneur Julian Nagelsmann.
Les ventes record de l'Eintracht Francfort
Joueurs Poste Cédé à Année Indemnité de transfert Randal Kolo Muani Attaquant PSG 2023 95 millions d’euros Hugo Ekitike Attaquant FC Liverpool 2025 95 millions d’euros Omar Marmoush Attaque Manchester City 2025 75 millions d’euros Luka Jovic Attaquant Real Madrid 2019 63 millions d’euros Sébastien Haller Attaquant West Ham United 2019 50 millions d’euros