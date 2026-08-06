Arteta semble capable de répondre à ce cahier des charges, après avoir appris auprès de certains des tout meilleurs du métier. Interrogé sur d’éventuelles similitudes entre la manière dont Arteta construit une équipe et les processus par lesquels Wenger et Guardiola sont autrefois passés, Stack, qui s’exprimait avec l’aimable concours de trygge norske casino, a déclaré à GOAL : « Oui, de temps en temps. Je dirais que, pour avoir travaillé avec Arsène, évidemment, et j’ai en fait aussi entraîné contre Mikel Arteta.

« J’étais entraîneur de l’équipe première de Watford en Premier League avec Hayden Mullins et nous devions nous rendre à l’Emirates pendant le COVID et gagner pour nous donner une chance de nous maintenir. Nous avons perdu 3-2 ce jour-là. Donc nous avons eu, en quelque sorte, un petit aperçu de ce qui se passait en coulisses avec lui, nous avons un peu étudié la manière dont il met ses équipes en place et tout ça.

« C’est un excellent entraîneur. Absolument. Il est brillant. Je pense qu’une chose qui ressort pour moi, c’est la manière dont il a construit des relations avec les joueurs, la manière dont il a fait progresser des joueurs. Mais aussi, je ne le vois pas comme quelqu’un qui ferait de cadeaux. Je pense que si des gens commencent à perturber la dynamique du groupe, le parcours et l’alignement au sein du groupe, je pense qu’il sera très strict là-dessus. Je pense qu’il sera écarté et je pense qu’il fera des changements. Je ne le vois pas comme quelqu’un qui a peur de prendre de grandes décisions. Et c’est ce que j’aime chez lui, vraiment. Un peu comme Arsène, pour être honnête. Arsène était un peu pareil.

« Mais je pense que quand on voit combien de matches sont joués aujourd’hui... Nous faisions un peu tourner l’effectif quand j’y étais, mais de manière générale, à chaque grand match, à chaque match qu’il fallait absolument gagner, on pensait à 13 joueurs pour débuter un match de Premier League. Aujourd’hui, cela change beaucoup avec les latéraux, les joueurs de couloir, les milieux de terrain. En attaque, ça changeait, Thierry Henry et Dennis Bergkamp, c’était tout. Ils allaient jouer semaine après semaine, point final. Je pense que cela a un peu changé maintenant, avec des joueurs laissés au repos et des choses comme ça.

« Nous ne changions vraiment l’équipe que pour les premiers tours de la FA Cup ou de la League Cup, par exemple. Si nous nous étions qualifiés pour la Ligue des champions et que c’était le dernier match de groupe, alors nous faisions des changements. Mais de manière générale, je pense que les clubs ont des effectifs plus fournis. Ils sont capables de faire davantage tourner que ce n’était le cas quand je jouais. »