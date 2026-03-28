Avertissement : la Bosnie n'est ni l'Irlande du Nord, ni le Pays de Galles. Un match très différent de celui remporté (sans briller) à Bergame, et même de celui que nous aurions disputé à Cardiff, nous attend. Cela peut sembler paradoxal au regard des clichés sur le football britannique, mais nous allons affronter une équipe plus physique que les Gallois, avec moins d'intensité mais plus d'expérience. Un 4-4-2 plus classique que le 4-2-3-1 de Bellamy, avec un niveau technique global plus faible mais des points forts notables chez Alajbegovic et Bajraktarevic, et un poids offensif plus important chez Dzeko et Demirovic, de retour en sélection après la blessure qui l’avait contraint à manquer les deux derniers matchs du groupe contre la Roumanie (3-1) et l’Autriche : 1-1 à Vienne avec un but encaissé en fin de match, décisif pour envoyer la Bosnie en barrages.
Traduit par
À l'approche du match Bosnie-Italie : Retegui, Politano et Barella méritent-ils davantage de disputer la finale des barrages de la Coupe du monde qu'Esposito, Palestra et Cristante ?
POLITANO OU PALESTRA ?
De quoi l'Italie aura-t-elle donc besoin de plus pour réaliser une meilleure performance et décrocher sa qualification pour la Coupe du monde ? Avant tout, davantage d'intensité et de vitesse, des qualités qui posent problème à la Bosnie mais qui, malheureusement, font défaut à l'Italie : tant en raison de ses caractéristiques que de la mauvaise forme actuelle de joueurs clés comme Barella. Une plus grande imprévisibilité serait également utile, mais les choix du sélectionneur (en termes de dispositif et, par conséquent, de joueurs) ont confié cette tâche à Politano seul, qui n’était pourtant pas très inspiré contre les Nord-Irlandais. Voilà, le doute qui s’était répandu dans les dernières heures précédant le match de mardi (Politano ou Palestra ?) peut être relancé avec les mêmes arguments pour et contre. L’ailier de Naples possède davantage d’expérience internationale et est habitué à la pression intense de ce genre de soirées. Le joueur de Cagliari formé à l’Atalanta, qui a fait ses débuts en fin de match à la New Balance Arena, dispose toutefois d’une énergie supérieure, alimentée par l’enthousiasme et l’insouciance de son âge ainsi que par une saison jusqu’ici excellente, bien au-delà des chiffres (1 but et 4 passes décisives). Une décision d’autant plus délicate que c’est sur ce côté que pourrait se jouer l’issue du match : dans la défense à quatre bosnienne, Kolasinac, formé à l’Atalanta, revient en effet à ses origines avec Arsenal et Schalke 04, mais en tant qu’arrière gauche, il souffre davantage que sur le côté gauche de la défense à trois de Palladino. Il faudrait également se poser d’autres questions si le talentueux Alajbegovic (18 ans, actuellement à Salzbourg mais appartenant au Bayer Leverkusen) jouait dès le début, après son entrée décisive à Cardiff. Qui a le plus d’aptitudes défensives entre Politano et Palestra ? Qui parvient à équilibrer les deux phases de jeu tout en aidant Mancini, déjà mis à rude épreuve par la vitesse de Rowe et Cambiaghi en Ligue Europa ?
UNE CHANCE POUR CRISTANTE ?
Ce ne sont pas les seules considérations à prendre en compte en vue de mardi. Cristante garantit un bon équilibre et un bon timing dans ses interventions : est-il judicieux de le considérer comme une alternative à Barella, dès le début du match ou si le joueur de l'Inter devait confirmer ses lacunes physiques et, par conséquent, techniques de ces derniers temps ? Il faut toutefois exclure l'échange de poste entre Tonali et Barella, qui, au centre gauche, perd les automatismes qu'il possède du côté opposé, comme le montrent les nombreuses difficultés rencontrées lors des matchs où il a dû céder le centre droit à Frattesi.
Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?
Enfin, la question qui suscite le plus de doutes : Retegui ou Pio Esposito ? Pio bénéficie d’un soutien populaire et d’un élan émotionnel enthousiasmants : il a de l’énergie, de la puissance, de la technique, mais surtout de la personnalité. Il ne tremble pas face aux grandes occasions : la Ligue des champions, San Siro avec l’Inter et l’Italie, des buts contre la Juventus et la Norvège lors de son premier match en tant que titulaire avec les Azzurri. Le faire débuter dès la 1ère minute serait un signal fort pour lui et pour l'équipe, mais cela signifierait aussi se priver de la principale alternative en cours de match. Ce n'est pas un doute anodin, pour Gattuso et pour les 60 millions de supporters répartis dans toute l'Italie. C'est à Rino que revient le pouvoir (et la lourde responsabilité) des choix finaux.