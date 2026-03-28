De quoi l'Italie aura-t-elle donc besoin de plus pour réaliser une meilleure performance et décrocher sa qualification pour la Coupe du monde ? Avant tout, davantage d'intensité et de vitesse, des qualités qui posent problème à la Bosnie mais qui, malheureusement, font défaut à l'Italie : tant en raison de ses caractéristiques que de la mauvaise forme actuelle de joueurs clés comme Barella. Une plus grande imprévisibilité serait également utile, mais les choix du sélectionneur (en termes de dispositif et, par conséquent, de joueurs) ont confié cette tâche à Politano seul, qui n’était pourtant pas très inspiré contre les Nord-Irlandais. Voilà, le doute qui s’était répandu dans les dernières heures précédant le match de mardi (Politano ou Palestra ?) peut être relancé avec les mêmes arguments pour et contre. L’ailier de Naples possède davantage d’expérience internationale et est habitué à la pression intense de ce genre de soirées. Le joueur de Cagliari formé à l’Atalanta, qui a fait ses débuts en fin de match à la New Balance Arena, dispose toutefois d’une énergie supérieure, alimentée par l’enthousiasme et l’insouciance de son âge ainsi que par une saison jusqu’ici excellente, bien au-delà des chiffres (1 but et 4 passes décisives). Une décision d’autant plus délicate que c’est sur ce côté que pourrait se jouer l’issue du match : dans la défense à quatre bosnienne, Kolasinac, formé à l’Atalanta, revient en effet à ses origines avec Arsenal et Schalke 04, mais en tant qu’arrière gauche, il souffre davantage que sur le côté gauche de la défense à trois de Palladino. Il faudrait également se poser d’autres questions si le talentueux Alajbegovic (18 ans, actuellement à Salzbourg mais appartenant au Bayer Leverkusen) jouait dès le début, après son entrée décisive à Cardiff. Qui a le plus d’aptitudes défensives entre Politano et Palestra ? Qui parvient à équilibrer les deux phases de jeu tout en aidant Mancini, déjà mis à rude épreuve par la vitesse de Rowe et Cambiaghi en Ligue Europa ?