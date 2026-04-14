La Fédération ghanéenne de football a souligné l’impressionnant palmarès de Queiroz, mettant en avant le fait qu’il ait mené l’Afrique du Sud, le Portugal et l’Iran sur la plus grande scène du football. Ayant déjà mené l’Égypte en finale de la Coupe d’Afrique des nations en 2022, cet entraîneur chevronné connaît bien les pressions particulières du football africain et les exigences des tournois à enjeux élevés.

Dans un communiqué officiel publié sur le site dela GFA, le technicien portugais a confié : « Ce n'est pas simplement un nouveau poste, c'est une mission. Et je suis prêt à mettre une nouvelle fois toute mon expérience et mes connaissances au service du football et du bonheur des gens. »