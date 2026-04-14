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À l’approche de la Coupe du monde, un ancien entraîneur adjoint de Manchester United a été officiellement nommé sélectionneur du Ghana
Les Black Stars s'adjoignent les services d'un entraîneur chevronné
Après quatre défaites consécutives en matchs amicaux et le limogeage d’Addo, la Fédération ghanéenne a fait appel à l’expérience reconnue de Carlos Queiroz. Âgé de 73 ans, l’ancien adjoint de confiance de Sir Alex Ferguson à Old Trafford a été choisi parmi plus de 600 candidats pour conduire la sélection lors de sa cinquième participation à la Coupe du monde, selon ESPN. Son contrat à court terme, qui sera réévalué après le tournoi, vise à stabiliser un groupe touché par l’élimination de la Coupe d’Afrique des nations 2025.
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Queiroz fixe l'objectif de la mission.
La Fédération ghanéenne de football a souligné l’impressionnant palmarès de Queiroz, mettant en avant le fait qu’il ait mené l’Afrique du Sud, le Portugal et l’Iran sur la plus grande scène du football. Ayant déjà mené l’Égypte en finale de la Coupe d’Afrique des nations en 2022, cet entraîneur chevronné connaît bien les pressions particulières du football africain et les exigences des tournois à enjeux élevés.
Dans un communiqué officiel publié sur le site dela GFA, le technicien portugais a confié : « Ce n'est pas simplement un nouveau poste, c'est une mission. Et je suis prêt à mettre une nouvelle fois toute mon expérience et mes connaissances au service du football et du bonheur des gens. »
L’expérience acquise lors de la Coupe du monde est mise à profit.
Queiroz a déjà pris part à cinq Coupes du monde comme entraîneur, ayant dirigé l’Iran pendant près de huit ans et mené le Portugal jusqu’aux huitièmes de finale en 2010, après une mémorable victoire 7-0 contre la Corée du Nord. Sa nomination intervient après une quête de deux semaines au cours de laquelle il a devancé des candidats de premier plan, dont l’ex-mentor de West Ham Slaven Bilic et le double vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations Hervé Renard.
Confirmant le caractère stratégique de cette nomination en vue des matches du groupe L contre le Panama, l'Angleterre et la Croatie, la GFA a déclaré : « L'ancien entraîneur du Real Madrid, de Manchester United, du Portugal et de l'Iran dirigera la campagne du Ghana lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Il a également entraîné en Égypte, à Oman, au Japon et au Qatar, et compte bien mettre cette expérience au service des Black Stars. Queiroz commence immédiatement à préparer l’équipe en vue du tournoi, dont le coup d’envoi sera donné le 11 juin 2026. »
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Préparation intensive au tournoi
Le Ghana est engagé dans une course contre la montre alors que Queiroz prend immédiatement les rênes pour finaliser une sélection comprenant les talents de Premier League Mohammed Kudus et Antoine Semenyo. Les prochains matchs amicaux contre le Mexique et le Pays de Galles constitueront des tests décisifs pour mettre fin à une baisse de forme avant le match d'ouverture de la Coupe du monde contre le Panama au BMO Field. Alors que la nation cherche à réitérer son parcours historique jusqu'aux quarts de finale en 2010, le nouveau sélectionneur doit rapidement instaurer une discipline tactique pour venir à bout d'une phase de groupes exigeante.