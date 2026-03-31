Getty/GOAL
Traduit par
À l'abri des critiques ? Kylian Mbappé explique pourquoi il fait partie de la même catégorie que Cristiano Ronaldo et Alfredo Di Stefano au Real Madrid
Le bilan de Mbappé : buts et matchs avec le Real Madrid
Après plusieurs années de rumeurs insistantes concernant un transfert en Espagne, Mbappé a finalement franchi le pas en 2024, à l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain, devenant ainsi joueur libre.
Il s'est d'abord vu attribuer le maillot n°9 à Madrid – que Ronaldo avait également endossé après son transfert de Manchester United en 2009 – mais porte désormais le n°10. Mbappé a été appelé à mener l'attaque en tant qu'avant-centre, laissant derrière lui son poste de prédilection sur l'aile gauche.
Ses statistiques justifient cette décision, puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 82 reprises en 94 apparitions toutes compétitions confondues. Le joueur de 27 ans affiche une moyenne de plus d’un but par match cette saison.
Mbappé a savouré les succès en Supercoupe de l'UEFA et en Coupe intercontinentale avec le Real, mais les grands titres – tels que le titre de champion d'Espagne et la Ligue des champions – lui ont échappé. On ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être donné à fond pour le bien de l'équipe.
- Getty
Mbappé s'attend à essuyer des critiques au Real Madrid
Les supporters madrilènes ont pris le Français dans leur cœur – comme ils l’avaient fait autrefois avec les attaquants emblématiques Ronaldo et Di Stefano –, mais Mbappé est conscient qu’il doit continuer à être performant pour éviter de faire l’objet de critiques désagréables.
S'adressant à Téléfoot, il a déclaré : « Le Real Madrid, c'est comme une religion pour les Espagnols ; ils sont très passionnés, et il y a beaucoup de discussions et de spéculations, parfois justifiées, parfois non.
« Il faut savoir gérer les critiques, car tout le monde au Real Madrid a été critiqué – Ronaldo, Di Stefano –, je ne vois donc pas pourquoi je ferais exception. Il faut simplement rester calme, se concentrer sur ce qu’on a à faire et se demander comment améliorer ses performances sur le terrain. »
Les conseils de Ronaldo à Mbappé au Real Madrid
Ronaldo – qui est le meilleur buteur de tous les temps du Real – avait déjà déclaré, en donnant des conseils à Mbappé sur la manière de gérer les exigences de la vie à Madrid : « Je l’aime beaucoup, et pas seulement à cause de son histoire quand il était jeune, où il aimait beaucoup Cristiano Ronaldo et où celui-ci était son idole. Mais je le considère vraiment comme un grand joueur et il va apporter beaucoup de joie au Real Madrid.
« Si j’étais au Real Madrid, je lui apprendrais à jouer en numéro 9. Parce que je n’étais pas attaquant. Je me suis habitué à jouer en attaque. Avant, je jouais sur l’aile et les gens l’oublient. Kylian ne devrait pas être un attaquant classique. Si j’étais lui, je jouerais plus ou moins comme Cristiano Ronaldo joue en attaque. »
- Getty
Mbappé prêt pour le duel de Ligue des champions contre Kane
Mbappé semble avoir parfaitement maîtrisé ce rôle, avec 38 buts et six passes décisives à son actif cette saison. De retour sur les terrains avec son club et en sélection après une récente blessure, il espère jouer un rôle de premier plan alors que le Real se prépare pour le prochain quart de finale de la Ligue des champions, qui l'opposera à Harry Kane et au Bayern de Munich.