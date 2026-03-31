À l'abri des critiques ? Kylian Mbappé explique pourquoi il fait partie de la même catégorie que Cristiano Ronaldo et Alfredo Di Stefano au Real Madrid

Après plusieurs années de rumeurs insistantes concernant un transfert en Espagne, Mbappé a finalement franchi le pas en 2024, à l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain, devenant ainsi joueur libre.

Il s'est d'abord vu attribuer le maillot n°9 à Madrid – que Ronaldo avait également endossé après son transfert de Manchester United en 2009 – mais porte désormais le n°10. Mbappé a été appelé à mener l'attaque en tant qu'avant-centre, laissant derrière lui son poste de prédilection sur l'aile gauche.

Ses statistiques justifient cette décision, puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 82 reprises en 94 apparitions toutes compétitions confondues. Le joueur de 27 ans affiche une moyenne de plus d’un but par match cette saison.

Mbappé a savouré les succès en Supercoupe de l'UEFA et en Coupe intercontinentale avec le Real, mais les grands titres – tels que le titre de champion d'Espagne et la Ligue des champions – lui ont échappé. On ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être donné à fond pour le bien de l'équipe.