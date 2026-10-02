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À huis clos ? L’Angleterre face à une atmosphère inhabituelle alors que des MILLIERS d’enfants s’apprêtent à assister au match contre la Croatie malgré l’interdiction de l’UEFA
Pourquoi la Croatie purge une suspension de stade
L’Angleterre se rend ce week-end au stade HNK Rijeka, d’une capacité de 8 200 places, pour une rencontre de Ligue des nations initialement ordonnée à huis clos. L’UEFA a lourdement sanctionné la Croatie à la suite des graves troubles dans les tribunes qui ont entaché son match contre la France au Stade de France l’an dernier.
La police française a placé sept personnes en garde à vue, soupçonnées d’avoir effectué des saluts nazis alors que des supporters marchaient vers l’enceinte parisienne. Elles ont ensuite été relâchées sans poursuites faute de preuves.
À l’intérieur du stade, des supporters croates ont allumé des feux d’artifice et des bombes fumigènes. Les autorités auraient également découvert des matraques et des bâtons en bois pointus dans le parcage visiteurs. Dans le cadre de leur sanction ultérieure, la Croatie a été interdite de déplacement de supporters pour sa victoire 2-1 contre la République tchèque samedi dernier.
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Comment fonctionne la faille dans le règlement de l’UEFA
Bien que la prochaine rencontre soit officiellement disputée à huis clos, un règlement spécifique de l’UEFA autorise les enfants de moins de 14 ans à assister gratuitement à ce type de matches. Des écoliers locaux, accompagnés de leurs parents et de leurs enseignants, garniront finalement les tribunes à Rijeka, selon la BBC.
La Fédération croate de football se prépare à une affluence importante. Selon les estimations, entre 3 000 et 6 000 enfants pourraient être autorisés à entrer, dans un scénario similaire à celui du match nul 0-0 disputé à huis clos par ces deux nations dans cette même enceinte en octobre 2018.
Un petit contingent de supporters anglais sera également présent. À la suite de négociations directes entre la Football Association et l’UEFA, 100 billets gratuits ont été obtenus pour les supporters comptant le plus grand nombre de sélections à l’extérieur. En outre, l’UEFA autorise la présence de partenaires affiliés, tandis que les deux équipes disposent chacune d’un maximum de 20 places VIP pour leurs invités.
Les hommes de Tuchel naviguent dans un environnement étrange
L’afflux de milliers d’enfants garantit une atmosphère qui sera loin d’être silencieuse. Cela représente un test psychologique inhabituel pour l’équipe de Tuchel, qui devra conserver une concentration absolue sans le rugissement habituel de son traditionnel contingent de supporters en déplacement.
Si la capacité fortement réduite enlève l’hostilité typique associée à un match européen à l’extérieur, le soutien bruyant et aigu de la jeunesse locale offrira tout de même un net avantage à domicile aux joueurs croates samedi.
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Coup dur avec une blessure dans la préparation de l’Angleterre
Alors que Tuchel finalise son plan tactique pour la rencontre de Rijeka, il devra le faire sans Nico O'Reilly. Le milieu de terrain est déjà retourné à Manchester City après avoir subi une blessure.
Le problème physique d'O'Reilly l'avait déjà privé de la sortie victorieuse de l'Angleterre en milieu de semaine contre la Tchéquie, mardi. L'Angleterre doit désormais s'adapter à son absence alors qu'elle cherche à décrocher de précieux points en Ligue des nations dans un cadre indéniablement bizarre.
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