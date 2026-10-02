L’Angleterre se rend ce week-end au stade HNK Rijeka, d’une capacité de 8 200 places, pour une rencontre de Ligue des nations initialement ordonnée à huis clos. L’UEFA a lourdement sanctionné la Croatie à la suite des graves troubles dans les tribunes qui ont entaché son match contre la France au Stade de France l’an dernier.

La police française a placé sept personnes en garde à vue, soupçonnées d’avoir effectué des saluts nazis alors que des supporters marchaient vers l’enceinte parisienne. Elles ont ensuite été relâchées sans poursuites faute de preuves.

À l’intérieur du stade, des supporters croates ont allumé des feux d’artifice et des bombes fumigènes. Les autorités auraient également découvert des matraques et des bâtons en bois pointus dans le parcage visiteurs. Dans le cadre de leur sanction ultérieure, la Croatie a été interdite de déplacement de supporters pour sa victoire 2-1 contre la République tchèque samedi dernier.



