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Jenny Taft GFXGOAL
Thomas Hindle

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« A fait progresser ce sport ici à tous les niveaux » : Jenny Taft de FOX évalue les performances de l’USMNT, le parcours du Cap-Vert et la croissance du football aux États-Unis après la Coupe du monde

FEATURES
Analysis
États-Unis
Espagne
Cap-Vert
Coupe du monde
M. Pochettino

Mic'd Up : Jenny Taft, de Fox, a salué la camaraderie au sein de l’USMNT et assuré que la Coupe du monde peut servir de tremplin pour les futurs fans de football.

Le livre est presque refermé sur la Coupe du monde 2026. Oui, le tournoi s’est terminé il y a plus d’une semaine, mais il flotte encore un peu dans l’air. C’est ce que font les Coupes du monde : elles restent dans les mémoires et demandent un peu de temps pour être pleinement digérées. C’est particulièrement vrai pour une édition à 48 équipes, dont les récits mettent un certain temps à se stabiliser.

Bien sûr, le grand sujet de cette Coupe du monde, c’était son caractère profondément américain. Qu’il s’agisse de la logistique, des billets ou même de la politique, beaucoup se demandaient si un tournoi organisé aux États-Unis pouvait réellement fonctionner. Et Jenny Taft, qui l’a couvert en profondeur pour FOX, affirme que ce ne fut rien d’autre qu’un succès.

« J’ai couvert six Coupes du monde, ce qui est fou et un honneur à tous points de vue. C’était différent en Amérique. Et même si la Russie a eu ses moments forts et le Qatar aussi, un endroit pour lequel je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre, le fait de l’avoir ici, en Amérique, était incroyable et encore mieux que tout ce que j’aurais pu imaginer », confie-t-elle à GOAL.

Taft y était d’une manière que peu d’autres ont connue. La journaliste américaine a suivi de très près l’USMNT durant son parcours et a été une voix constante pour raconter les hauts et les bas de l’équipe.

« J’ai trouvé que l’équipe était un groupe extrêmement soudé. Le plus dur dans une Coupe du monde, c’est que cela peut se terminer pour tout le monde, sauf pour l’Espagne. Et donc quand [l’USMNT] a perdu et que tout s’est arrêté brutalement, c’était vraiment triste à cause du parcours spécial qu’avait vécu ce groupe. Cela se termine si brusquement. Le staff était très proche. Il y avait une culture », ajoute Taft.

Et lorsqu’ils ont été éliminés par la Belgique, elle s’est tournée vers autre chose. Taft a couvert l’équipe de France et était également présente pour apporter son éclairage pendant la finale elle-même.

« J’ai une petite relation avec eux depuis 2018. Donc c’était sympa de les revoir et de sentir qu’eux aussi me faisaient confiance, en tant que journaliste, pour être autour de leur équipe », dit-elle au sujet de sa couverture de la France.

Pour Taft, ce fut donc un été merveilleux, à la fois comme journaliste et comme passionnée de football. Et elle a évoqué tout cela dans la dernière édition de Mic'd Up, un format récurrent dans lequel GOAL recueille le point de vue d’analystes, de commentateurs et d’autres consultants sur l’état du football aux États-Unis et à l’étranger. 

NOTE : Cet entretien a été légèrement édité pour des raisons de brièveté et de clarté.

  • usmnt Getty Images

    Sur l’été de l’USMNT

    GOAL : Maintenant que la poussière est retombée, quel regard portes-tu sur l’été de l’USMNT ? Est-ce que ça a été un succès ? Ou peut-être une légère contre-performance ? Comment l’expliquerais-tu aujourd’hui ?

    TAFT : J’y ai beaucoup réfléchi, et je pense qu’au fond, deux choses peuvent presque être vraies en même temps.

    On peut regarder cette équipe dans son ensemble et la manière dont elle a su rallier tout un pays derrière elle et susciter de l’enthousiasme. Ma mère, mes amis et tout le monde que je connais m’envoyaient des messages à propos du soccer américain d’une manière totalement nouvelle, comme cela n’était jamais arrivé auparavant, donc ça peut être considéré comme une réussite. Il y a eu des progrès sur le plan sportif, tout le monde chantait « Country Roads » ensemble, et les supporters ont répondu présents au stade. J’ai l’impression que le soccer américain attendait ces moments et ce soutien depuis longtemps, et c’était incroyable à vivre. Vraiment... Je n’arrivais pas à me détacher de ce que ça avait de génial d’être assise et d’écouter « Country Roads », pendant que les gens chantaient le nom de Mauricio Pochettino et qu’il était presque ému. On ne peut pas mettre de côté l’émotion d’une Coupe du monde et ce que cela représente.

    J’ai trouvé que cette équipe était extrêmement soudée... Parfois, les reporters disent un peu trop souvent que « l’ambiance est bonne ». J’avais presque l’impression de le répéter moi aussi trop souvent, mais c’était réellement le cas. Cette équipe s’appréciait vraiment, vraiment. Les joueurs vivaient les uns pour les autres. Ils croyaient les uns en les autres. C’était quelque chose de vraiment spécial. Donc, même si c’était très positif, on peut être extrêmement déçus par la manière dont ils ont perdu, et eux le savent.

    C’était une défaite embarrassante, et je ne pense pas que ces joueurs s’en remettront de sitôt. Mais est-ce que je pense malgré tout que cela a fait progresser ce sport ici, en Amérique, à tous les niveaux ? Je viens juste d’arriver en ville ici. J’ai vu tellement de maillots sur des enfants, et pas seulement des maillots des États-Unis. Franchement, c’est incroyable. J’en prends peut-être plus conscience que par le passé. C’est assez fou de se dire qu’on pourra dire qu’on a fait partie de l’été 2026.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Sur ce que cela signifiait pour le football aux États-Unis

    GOAL : Selon vous, à quel point était-il important d’avoir le soutien du pays, surtout pour les États-Unis en ce moment, qui avaient peut-être besoin d’une forme de force unificatrice ?

    TAFT : Oui, et je pense que nous pouvons tous être tellement fiers de voir que ces supporters venus du monde entier sont arrivés en Amérique et en sont tout simplement tombés amoureux. C’était tellement rafraîchissant. C’était tellement rafraîchissant d’entendre mes amis à Boston me dire : « Tu as entendu parler des Écossais ? » Et moi, je répondais : « Oui ! »

    J’ai adoré chaque mème. J’ai adoré recevoir des photos d’Erling Haaland envoyées par SMS par mes amis qui n’avaient jamais regardé le foot. J’ai adoré tout ça. Voir tous ces supporters venus du monde entier arriver en Amérique, tomber amoureux de l’Amérique, ramener la sauce ranch chez eux, on a tous vu chacun de ces mèmes, mais c’est quelque chose de beau.

    GOAL : Vous attendiez-vous à cette énergie et à cette unité de la part des supporters ?

    TAFT : Oui, je m’y attendais. J’avais le sentiment qu’une fois que ça commencerait, ça partirait. Jusqu’au premier jour, on se demandait tous : quand est-ce que ça commence ? Quand est-ce que ce train se met en marche ? J’avais vu les supporters argentins prendre le contrôle du Qatar. Je pense que nous savions tous que [cette énergie] allait arriver. Elle a pris de l’ampleur d’une manière incroyable, et j’ai adoré voir les records d’audience qui ont été établis. Ça m’a tellement enthousiasmée de voir que les gens étaient passionnés par le foot, de la meilleure des façons.

    Je suis aussi simplement fière de ce que Fox Sports a produit. J’y pense souvent : pendant une Coupe du monde, il y a ce qui se passe devant la caméra, bien sûr, mais aussi tout ce qui se passe en coulisses. J’ai tellement de collègues incroyables qui, eux aussi, ont été loin de leurs familles pendant six semaines et ont travaillé des heures folles. Et 104 matches, c’est complètement fou. Fox adore les grands événements, mais 104 matches, c’est assez difficile à concevoir quand on le dit comme ça, sans parler du nombre de plateaux itinérants. Il y a donc eu énormément de personnes qui ont rendu cela possible. J’aime penser à quel point nous pouvons tous être fiers du produit final que nous avons, je l’espère, offert au public, en lui donnant vraiment tout ce qu’il pouvait vouloir pour vivre cette Coupe du monde.


  • Cape Verde fansGetty

    Sur le format élargi

    GOAL : Pensez-vous qu’une Coupe du monde à 48 équipes a fonctionné ? Comment la voyez-vous aujourd’hui ?

    TAFT : Je pense que oui. Le Cap-Vert est l’exemple parfait de ce que cela peut donner. Je me souviens avoir rencontré le sélectionneur lors du tirage au sort de la Coupe du monde, à D.C., et il était simplement heureux d’être là. Je crois que l’attaché de presse était un ami à lui, et il disait : « Regardez-nous ! » Puis ils sont devenus cette histoire incroyable de ce tournoi, et on va tous se souvenir du Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026 de la FIFA.

    Il y a aussi des choses qu’on ne peut jamais prévoir. Il y aura toujours des choses folles dans une Coupe du monde, des histoires et des joueurs qui profitent de cette scène pour véritablement éclore. J’adore le fait qu’on ne savait pas ce qu’on allait avoir et qu’au final, on a eu tellement, tellement plus.

    GOAL : Aviez-vous un récit favori ? Ou un aspect que vous avez particulièrement aimé couvrir ?

    TAFT : Pour moi, il est difficile de ne pas penser au Cap-Vert. J’ai aussi pensé à Curaçao avec toute leur foi et leurs chants chrétiens. J’ai aussi beaucoup aimé voir la prière de Mark McKenzie et des États-Unis.

    On va avoir cet exemple, et on va l’entendre chez tellement d’athlètes à l’avenir, qui vont dire : « Je me souviens avoir regardé cet été-là. » Et ça, je trouve ça cool. J’ai adoré être au contact de l’équipe de France parce que j’ai une petite relation avec eux depuis 2018. C’était donc sympa de les revoir et d’avoir le sentiment qu’eux aussi me faisaient confiance, en tant que journaliste, pour être au plus près de leur équipe. Cela comptait beaucoup pour moi de pouvoir poursuivre ces relations avec l’équipe de France, et j’étais déçue qu’elle ait perdu. Mais vu à quel point l’Espagne a bien terminé, je pense que cela avait beaucoup de sens.

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  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    Sur l’héritage de la Coupe du monde

    GOAL : Et pour conclure, selon vous, quel sera l’héritage de cette Coupe du monde quand on se penchera dessus dans 10, 20, peut-être 50 ans ?

    TAFT : Je ne sais même pas si nous mesurons déjà l’ampleur de cet héritage. Je pense que nous nous souviendrons de cet été comme d’un moment qui a changé les choses et qui a ouvert la voie à tant d’athlètes incroyables à l’avenir. Honnêtement, je ne le sais pas encore. Je sais que je suis fière de ce que nous avons fait avec Fox TV. Je pense que l’héritage est encore difficile à décrire. Je suis très fière que nous en ayons toutes et tous fait partie, même à notre petite échelle.