Le livre est presque refermé sur la Coupe du monde 2026. Oui, le tournoi s’est terminé il y a plus d’une semaine, mais il flotte encore un peu dans l’air. C’est ce que font les Coupes du monde : elles restent dans les mémoires et demandent un peu de temps pour être pleinement digérées. C’est particulièrement vrai pour une édition à 48 équipes, dont les récits mettent un certain temps à se stabiliser.

Bien sûr, le grand sujet de cette Coupe du monde, c’était son caractère profondément américain. Qu’il s’agisse de la logistique, des billets ou même de la politique, beaucoup se demandaient si un tournoi organisé aux États-Unis pouvait réellement fonctionner. Et Jenny Taft, qui l’a couvert en profondeur pour FOX, affirme que ce ne fut rien d’autre qu’un succès.

« J’ai couvert six Coupes du monde, ce qui est fou et un honneur à tous points de vue. C’était différent en Amérique. Et même si la Russie a eu ses moments forts et le Qatar aussi, un endroit pour lequel je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre, le fait de l’avoir ici, en Amérique, était incroyable et encore mieux que tout ce que j’aurais pu imaginer », confie-t-elle à GOAL.

Taft y était d’une manière que peu d’autres ont connue. La journaliste américaine a suivi de très près l’USMNT durant son parcours et a été une voix constante pour raconter les hauts et les bas de l’équipe.

« J’ai trouvé que l’équipe était un groupe extrêmement soudé. Le plus dur dans une Coupe du monde, c’est que cela peut se terminer pour tout le monde, sauf pour l’Espagne. Et donc quand [l’USMNT] a perdu et que tout s’est arrêté brutalement, c’était vraiment triste à cause du parcours spécial qu’avait vécu ce groupe. Cela se termine si brusquement. Le staff était très proche. Il y avait une culture », ajoute Taft.

Et lorsqu’ils ont été éliminés par la Belgique, elle s’est tournée vers autre chose. Taft a couvert l’équipe de France et était également présente pour apporter son éclairage pendant la finale elle-même.

« J’ai une petite relation avec eux depuis 2018. Donc c’était sympa de les revoir et de sentir qu’eux aussi me faisaient confiance, en tant que journaliste, pour être autour de leur équipe », dit-elle au sujet de sa couverture de la France.

Pour Taft, ce fut donc un été merveilleux, à la fois comme journaliste et comme passionnée de football. Et elle a évoqué tout cela dans la dernière édition de Mic'd Up, un format récurrent dans lequel GOAL recueille le point de vue d’analystes, de commentateurs et d’autres consultants sur l’état du football aux États-Unis et à l’étranger.

NOTE : Cet entretien a été légèrement édité pour des raisons de brièveté et de clarté.