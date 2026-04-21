« Je suis en contact régulier avec leur directrice, Bianca Rech », a déclaré mardi cet homme de 52 ans. « Ils nous ont toujours devancés : d’abord en demi-finale de la Coupe, puis en demi-finale de la Ligue des champions. Je n’ai cessé de répéter que nous devions suivre leur exemple. Aujourd’hui, nous avons été les premiers à fêter le titre, à eux maintenant de nous imiter. »
Traduit par
« À elles de jouer maintenant ! » Max Eberl, du Bayern Munich, vibre lui aussi pour les femmes du FCB
Les hommes ont validé le titre dimanche en battant le VfB Stuttgart 4-2 (3-1). Mercredi, les féminines peuvent à leur tour être sacrées en cas de succès sur la pelouse de l’Union Berlin. « C’est tout simplement génial, et cela prouve la force du FC Bayern », a déclaré Eberl. « C’est un pur plaisir de voir le club remporter de tels succès et de se motiver mutuellement. »
Les deux équipes sont toujours en course en Coupe d’Allemagne et en Ligue des champions. « Le fait que le doublé soit possible pour les deux équipes est exceptionnel, a souligné Eberl. Je ne suis même pas sûr que cela soit déjà arrivé dans le football européen. »
- Getty Images
Kompany espère que le Bayern créera la surprise face au Barça
Pour préserver leurs chances de remporter la Ligue des champions, les Bavaroises doivent d’abord se créer un solide capital lors du match aller de la demi-finale contre le FC Barcelone, programmé samedi à domicile (18 h 15). L’entraîneur Vincent Kompany attend lui aussi avec impatience ce duel entre ses joueuses et le grand club espagnol. Selon l’entraîneur de 40 ans, ce match sera de la « plus haute » qualité en Europe : « L’Allianz Arena devrait même afficher complet, c’est mon avis. »
Les hommes, eux, ne défieront le tenant du titre parisien que le 28 avril. « J’espère que nous pourrons profiter un peu de cet élan créé par nos joueuses, a conclu Kompany. Quoi qu’il arrive, nous suivrons avec attention leur performance. »