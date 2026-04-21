« À elles de jouer maintenant ! » Max Eberl, du Bayern Munich, vibre lui aussi pour les femmes du FCB

Les hommes ont validé le titre dimanche en battant le VfB Stuttgart 4-2 (3-1). Mercredi, les féminines peuvent à leur tour être sacrées en cas de succès sur la pelouse de l’Union Berlin. « C’est tout simplement génial, et cela prouve la force du FC Bayern », a déclaré Eberl. « C’est un pur plaisir de voir le club remporter de tels succès et de se motiver mutuellement. »

Les deux équipes sont toujours en course en Coupe d’Allemagne et en Ligue des champions. « Le fait que le doublé soit possible pour les deux équipes est exceptionnel, a souligné Eberl. Je ne suis même pas sûr que cela soit déjà arrivé dans le football européen. »