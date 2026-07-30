À droite comme à gauche : Diomandé, deux ailiers en un seul joueur et une arme redoutable dans le dispositif de Mourinho

Le journal espagnol a établi une comparaison entre les performances de Diomandé sur le côté droit et sur le côté gauche, afin de déterminer où il évolue le mieux.

Sur le côté droit, il reçoit généralement le ballon dans les pieds, en position large, collé à la ligne de touche, et adopte une approche plus prudente : il reçoit le ballon, attire son adversaire direct, évalue la situation et, s'il est incertain, retente sa chance.

Le comportement dominant lorsqu'il joue de son pied naturel consiste à chercher de l'espace sur l'aile, à atteindre la ligne de but, puis à effectuer une passe en retrait. Dans ce cas, qu'ils soient à l'arrêt ou en course, ils prennent généralement le dessus sur leurs défenseurs par la puissance physique (force, changement de vitesse) plutôt que par le dribble.

Son démarrage en diagonale vers l'axe n'est pas aussi précis que celui d'un joueur gaucher de nature, comme Oulissi, et cela se comprend. Dans le cas de Diomandé, son pied gauche, malgré les plusieurs buts qu'il a inscrits la saison dernière en repiquant le ballon vers son autre pied au dernier moment à l'orée de la surface de réparation, est davantage un outil qu'une arme ; il tend néanmoins à l'utiliser lors de longues percées sinueuses pour déborder ses adversaires.

La force redoutable qu'il génère réside dans le fait que, même sans maîtriser sa sortie vers l'axe, il a trouvé une « issue de secours » face aux défenses regroupées qui verrouillent sa sortie par l'extérieur : attirer les adversaires pour attaquer la profondeur ou le côté faible d'un centre.

Les chiffres montrent que Diomandé, lorsqu'il évolue sur l'aile droite, génère un plus grand nombre d'occasions par tranche de 90 minutes. Il dribble davantage (4,41 contre 3,23), réussit plus de centres (0,91 contre 0,67), effectue plus de passes vers la surface de réparation (2,21 contre 1,48), et affiche également un volume de tirs plus élevé (1,7 contre 1,48) ainsi que des buts attendus supérieurs (0,21 contre 0,16). Cependant, il enregistre aussi un plus grand nombre de pertes de balle (2,21 contre 1,48).



