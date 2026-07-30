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À droite comme à gauche : Diomandé, deux ailiers en un seul joueur et une arme redoutable dans le dispositif de Mourinho

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Real Madrid vs Fiorentina
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Yan Diomandé
Vinicius Junior
J. Mourinho
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L'attaquant ivoirien diffère dans ses caractéristiques techniques de Vinicius Junior

Le  Real Madrid a trouvé en l'Ivoirien Yan Diomandé l'atout gagnant qui lui manquait en attaque. L'ancien joueur de Leganés, qui avait rejoint Leipzig il y a un an pour 20 millions d'euros, partage de nombreuses caractéristiques avec Vinicius Junior, la star merengue.

Le Real Madrid est désormais aux portes du recrutement de la star ivoirienne de 19 ans en provenance de Leipzig pour un montant compris entre 115 et 120 millions d'euros.

Le Real Madrid renforce ses rangs avec plusieurs recrues avant le début de la nouvelle saison, après son échec à décrocher des titres lors des deux dernières saisons. Il a ainsi d'abord engagé l'entraîneur José Mourinho, puis a conclu quatre transferts : Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva. Diomandé devient la cinquième recrue attendue.


  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    La différence entre Diomandé et Vinicius

    Le journal « Marca » a analysé les points forts de Diomandé, affirmant que l'Ivoirien n'est pas connu, à l'instar de Vinicius, comme un ailier qui se distingue par son calme ou par son habileté à relier les lignes.

    Diomandé se distingue par son fort impact vertical : il est incisif et précis, et possède une accélération foudroyante. Lors de la dernière Coupe du monde, sa vitesse de pointe a atteint 34,7 km/h, même si elle reste encore loin de celle du Français Kylian Mbappé, l'attaquant du club madrilène, qui s'élève à 37,6 km/h.

    Diomandé bénéficie d'une capacité de dribble exceptionnelle : il a réussi près du double de dribbles (118 sur 213) par rapport au joueur ayant enregistré le deuxième plus grand nombre de dribbles réussis la saison dernière en Bundesliga, Michael Olise (65 sur 149).

    Mais ce qui distingue Diomandé de Vinicius, c'est la polyvalence de ses postes. L'Ivoirien, joueur de couloir droit, excelle sur les deux ailes ; toutefois, il a disputé la saison dernière avec Leipzig beaucoup plus de minutes comme ailier droit (1591 minutes) que comme ailier gauche (478 minutes).

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  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Diomandé à droite

    Le journal espagnol a établi une comparaison entre les performances de Diomandé sur le côté droit et sur le côté gauche, afin de déterminer où il évolue le mieux.

    Sur le côté droit, il reçoit généralement le ballon dans les pieds, en position large, collé à la ligne de touche, et adopte une approche plus prudente : il reçoit le ballon, attire son adversaire direct, évalue la situation et, s'il est incertain, retente sa chance.

    Le comportement dominant lorsqu'il joue de son pied naturel consiste à chercher de l'espace sur l'aile, à atteindre la ligne de but, puis à effectuer une passe en retrait. Dans ce cas, qu'ils soient à l'arrêt ou en course, ils prennent généralement le dessus sur leurs défenseurs par la puissance physique (force, changement de vitesse) plutôt que par le dribble.

    Son démarrage en diagonale vers l'axe n'est pas aussi précis que celui d'un joueur gaucher de nature, comme Oulissi, et cela se comprend. Dans le cas de Diomandé, son pied gauche, malgré les plusieurs buts qu'il a inscrits la saison dernière en repiquant le ballon vers son autre pied au dernier moment à l'orée de la surface de réparation, est davantage un outil qu'une arme ; il tend néanmoins à l'utiliser lors de longues percées sinueuses pour déborder ses adversaires.

    La force redoutable qu'il génère réside dans le fait que, même sans maîtriser sa sortie vers l'axe, il a trouvé une « issue de secours » face aux défenses regroupées qui verrouillent sa sortie par l'extérieur : attirer les adversaires pour attaquer la profondeur ou le côté faible d'un centre.

    Les chiffres montrent que Diomandé, lorsqu'il évolue sur l'aile droite, génère un plus grand nombre d'occasions par tranche de 90 minutes. Il dribble davantage (4,41 contre 3,23), réussit plus de centres (0,91 contre 0,67), effectue plus de passes vers la surface de réparation (2,21 contre 1,48), et affiche également un volume de tirs plus élevé (1,7 contre 1,48) ainsi que des buts attendus supérieurs (0,21 contre 0,16). Cependant, il enregistre aussi un plus grand nombre de pertes de balle (2,21 contre 1,48).


  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Diomandé à gauche

    Mais il semble que l'ancien joueur de Leganés affiche des performances plus audacieuses et plus libres lorsqu'il évolue sur l'aile gauche, en s'appuyant sur son pied faible. Il continue de recevoir le ballon sur les côtés, mais dans une moindre mesure, et les statistiques le confirment, puisqu'il enregistre un plus grand nombre de touches dans la surface de réparation adverse (7,8 contre 6,51).

    Sur le côté gauche, il ne se concentre plus autant sur l'attaque par les ailes ou sur le fait de dépasser son adversaire uniquement par la force. Son habileté du pied droit lui permet de rentrer à l'intérieur, que ce soit pour tirer ou pour centrer, ce qui lui donne davantage de confiance pour adopter un style de jeu direct, ce qui se reflète dans sa confiance à utiliser sa capacité de dribble.

    Deux points méritent d'être relevés. Sur l'aile gauche, sa participation a augmenté à la fois dans les buts attendus (1,17 contre 0,84) et dans les passes décisives attendues (0,43 contre 0,21).

    Autrement dit, sur l'aile droite, il génère un plus grand nombre d'occasions (dribbles des défenseurs, centres et répétition des attaques spontanées), tandis que sur l'aile gauche, il constitue un joueur influent qui cherche à semer le désordre sur le terrain.

    Sur l'aile gauche, et malgré le peu de minutes de jeu, un schéma se dégage de manière répétée : l'exploitation des espaces libres sans le ballon. En ce sens, Diomandé a transformé la nécessité en atout. Il trouve souvent un espace réduit pour recevoir le ballon, souvent dos au but ou en subissant un tacle, et il tente d'y remédier en transmettant rapidement le ballon à son coéquipier (une passe à deux) puis en s'élançant derrière la ligne défensive. Là, avec sa vitesse et l'espace disponible devant lui, il devient impossible à arrêter.

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  • RB Leipzig v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    Le comportement défensif

    Son approche défensive et son positionnement ne varient guère, qu'il évolue à droite ou à gauche. Il se distingue par son activité et son soutien efficace dans le pressing après la perte du ballon.

    Ce n'est pas un hasard s'il est l'attaquant de Bundesliga — parmi les joueurs ayant disputé au moins 1000 minutes — qui compte le plus grand nombre de récupérations de balle (148). Mais ce n'est pas tout : il se classe deuxième au nombre d'interceptions de passes (16) et quatrième au nombre de tacles réussis (19).

    Sur les balles arrêtées, il tend à adopter un rôle plus réactif, se contentant de couvrir son poste. Il n'en demeure pas moins prompt à réagir dès la récupération du ballon.

    Dans les contre-attaques, il occupe habituellement une position centrale et se révèle extrêmement dangereux grâce à ses qualités de dribble, notamment lorsqu'il s'élance et attaque les espaces dans le dos de la défense sans ballon.

    Les contre-attaques constituaient une tactique fréquente au Real Madrid durant le premier passage de José Mourinho. Désormais, Diomande possède peut-être cette capacité à s'engouffrer dans les espaces libres dont disposaient Cristiano Ronaldo et Di María. La question est maintenant la suivante : le fera-t-il sur le côté gauche ou sur le côté droit ?

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