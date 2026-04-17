Hervé Renard quitte son poste avant la fin de son contrat. Âgé de 55 ans, le technicien français avait d’abord mené le Maroc à la Coupe du monde 2018, où les Lions de l’Atlas n’avaient pris qu’un point. Il avait ensuite pris les commandes de l’Arabie saoudite pour le Mondial 2022 : après une victoire surprise 2-1 sur l’Argentine, sa formation s’était inclinée 2-0 contre la Pologne puis 2-1 face au Mexique. Après avoir mené l’équipe de France féminine en quarts de finale des Jeux olympiques de Paris, il était revenu aux commandes de la sélection saoudienne en octobre dernier. Récemment évoqué pour prendre les rênes du Ghana avant l’arrivée de Carlos Queiroz la semaine passée, il s’apprête désormais à céder sa place. Son successeur, qui a déjà dirigé Al-Hilal lors de la saison 2015-2016, est attendu avec intérêt.