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À deux mois de la Coupe du monde, l’Arabie saoudite a limogé son entraîneur emblématique Hervé Renard et a immédiatement recruté une ancienne star de Blackburn et de Sheffield United pour le remplacer
Le sélectionneur français a été démis de ses fonctions de manière inattendue.
Selon RMC Sport, Renard a été démis de ses fonctions par le président de la fédération avec effet immédiat. L'Arabie saoudite a décidé de se séparer de son sélectionneur après deux défaites consécutives en matchs amicaux face à l'Égypte (4-0) et à la Serbie (2-1) en mars. Bien qu’il eût orchestré une victoire historique 2-1 contre l’Argentine lors de l’édition 2022, il ne prendra pas part à une troisième phase finale consécutive. Interrogé fin mars sur les rumeurs grandissantes concernant son départ, il avait alors affirmé n’en avoir « aucune connaissance ».
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Un visage familier devrait bientôt prendre les rênes de l’équipe.
Selon Asharq Al-Awsat, un accord définitif a été conclu avec l’ex-star de Blackburn et de Sheffield United, Georgios Donis, pour le remplacer. Le technicien grec devrait être officiellement présenté dans les deux prochains jours. Le technicien hellène possède une solide expérience nationale, ayant déjà dirigé Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh et Al-Khaleej en Saudi Pro League, ainsi qu’un bref passage chez le club émirati de Sharjah.
Les bilans contrastés des deux entraîneurs
Hervé Renard quitte son poste avant la fin de son contrat. Âgé de 55 ans, le technicien français avait d’abord mené le Maroc à la Coupe du monde 2018, où les Lions de l’Atlas n’avaient pris qu’un point. Il avait ensuite pris les commandes de l’Arabie saoudite pour le Mondial 2022 : après une victoire surprise 2-1 sur l’Argentine, sa formation s’était inclinée 2-0 contre la Pologne puis 2-1 face au Mexique. Après avoir mené l’équipe de France féminine en quarts de finale des Jeux olympiques de Paris, il était revenu aux commandes de la sélection saoudienne en octobre dernier. Récemment évoqué pour prendre les rênes du Ghana avant l’arrivée de Carlos Queiroz la semaine passée, il s’apprête désormais à céder sa place. Son successeur, qui a déjà dirigé Al-Hilal lors de la saison 2015-2016, est attendu avec intérêt.
- Saudi NT (X)
Quel avenir attend l’équipe nationale saoudienne ?
Le futur sélectionneur doit rapidement se préparer à une campagne difficile dans le groupe H. L'Arabie saoudite, qui dispute sa troisième édition consécutive du tournoi, affrontera l'Uruguay à Miami le 16 juin, l'Espagne à Atlanta le 21 juin et le Cap-Vert à Houston le 27 juin. Auparavant, elle aura un premier match amical contre l'Équateur.