À deux doigts du but ? Ce qui manque encore au FC Bayern pour rejoindre l'élite européenne

Le mouvement est lancé. À Munich, l’acquisition du stade d’Unterhaching pose les bases de l’avenir : après des travaux de rénovation, le complexe sportif accueillera matchs et entraînements. Plus largement, d’importants investissements doivent permettre à la Bundesliga féminine de franchir un cap.

« Entre 700 et 800 millions d’euros sur les huit prochaines années », annonce Katharina Kiel, présidente de la nouvelle ligue FBL, dans les colonnes de Kicker. Après l’échec des discussions avec la Fédération allemande de football (DFB), le projet de réorientation se tourne désormais vers l’Angleterre.

De plus en plus de joueuses de haut niveau partent rejoindre la Women's Super League, et même Georgia Stanway, le moteur du milieu de terrain du Bayern, serait tentée de retourner dans son pays natal. « Comme dans le football masculin, les millions et les milliards des investisseurs locaux ne sont certes pas durables, mais ils faussent la concurrence. Je suis convaincue que nous trouverons une réponse à cela », assure Kiel.

Pour Gwinn et ses coéquipières, ces promesses n’ont guère adouci l’amertume de la soirée au Camp Nou : la finale échappée après le match nul 1-1 à l’aller a laissé des traces. « On avait l’impression d’y être », s’est lamentée la capitaine du DFB. Le but de Pernille Harder (90^e), annulé après intervention de la VAR pour une faute, a cristallisé la frustration : « C’est comme ça qu’on tue un match. »

Cette remontée tardive, mais solide, servira de tremplin au Bayern pour la finale de la Coupe d’Allemagne. Le 14 mai à Cologne (16h00, ZDF et Sky), le club bavarois visera le doublé face à son rival historique, le VfL Wolfsburg, avant de repartir à l’assaut de la couronne européenne avec un nouvel élan.