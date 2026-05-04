Peu à peu, la fierté a contrebalancé la profonde déception et la frustration liée à l’arbitrage chez Giulia Gwinn et ses coéquipières. « Nous rentrons à Munich la tête haute », a déclaré Herbert Hainer pour réconforter ses joueuses abattues. Après l’échec du rêve du triplé, le président du FC Bayern a immédiatement tourné son regard vers un avenir qu’il promet radieux.
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À deux doigts du but ? Ce qui manque encore au FC Bayern pour rejoindre l'élite européenne
« Le champion d'Allemagne a livré un match solide face à la meilleure équipe du monde », a reconnu Hainer après la défaite 2-4 (1-2) contre le FC Barcelone, ajoutant que le club avait ainsi « démontré, lors de ce match retour des demi-finales de la Ligue des champions, que le FC Bayern s'imposait de plus en plus parmi l'élite internationale ». Pour un club déjà largement dominateur en Bundesliga, la soif de soulever la Coupe aux grandes oreilles constitue depuis longtemps la principale source de motivation.
« Notre avenir sera radieux si nous continuons sur cette voie », a prédit l’entraîneur « fier » José Barcala. De son côté, la directrice Bianca Rech a déclaré sur BR : « Nous avons fait un pas en avant cette année. Nous gardons cela en tête. » Pour combler cet écart, désormais réduit, avec l’élite européenne, il faut encore davantage d’efforts, efforts que les finalistes barcelonais et lyonnais maintiennent depuis longtemps déjà.
Cette constance porte ses fruits à long terme : le Barça, plus expérimenté mais loin d'être invulnérable, avec ses stars mondiales Alexia Putellas et Aitana Bonmatí, atteint la finale pour la sixième fois consécutive. De son côté, l'OL Lyonnais, emmené par l'internationale Jule Brand, vise un neuvième sacre à Oslo le 23 mai, ce qui en ferait le club le plus titré de l'histoire.
- AFP
Le FC Bayern envisage la construction d’un nouveau stade comme base stratégique et se tourne vers le modèle anglais.
Le mouvement est lancé. À Munich, l’acquisition du stade d’Unterhaching pose les bases de l’avenir : après des travaux de rénovation, le complexe sportif accueillera matchs et entraînements. Plus largement, d’importants investissements doivent permettre à la Bundesliga féminine de franchir un cap.
« Entre 700 et 800 millions d’euros sur les huit prochaines années », annonce Katharina Kiel, présidente de la nouvelle ligue FBL, dans les colonnesde Kicker. Après l’échec des discussions avec la Fédération allemande de football (DFB), le projet de réorientation se tourne désormais vers l’Angleterre.
De plus en plus de joueuses de haut niveau partent rejoindre la Women's Super League, et même Georgia Stanway, le moteur du milieu de terrain du Bayern, serait tentée de retourner dans son pays natal. « Comme dans le football masculin, les millions et les milliards des investisseurs locaux ne sont certes pas durables, mais ils faussent la concurrence. Je suis convaincue que nous trouverons une réponse à cela », assure Kiel.
Pour Gwinn et ses coéquipières, ces promesses n’ont guère adouci l’amertume de la soirée au Camp Nou : la finale échappée après le match nul 1-1 à l’aller a laissé des traces. « On avait l’impression d’y être », s’est lamentée la capitaine du DFB. Le but de Pernille Harder (90^e), annulé après intervention de la VAR pour une faute, a cristallisé la frustration : « C’est comme ça qu’on tue un match. »
Cette remontée tardive, mais solide, servira de tremplin au Bayern pour la finale de la Coupe d’Allemagne. Le 14 mai à Cologne (16h00, ZDF et Sky), le club bavarois visera le doublé face à son rival historique, le VfL Wolfsburg, avant de repartir à l’assaut de la couronne européenne avec un nouvel élan.