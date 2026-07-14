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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

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« À deux doigts d'un carton rouge » : une mauvaise action de Michael Olise en demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne fait des vagues

Coupe du monde
France vs Espagne
France
Espagne

La star française Michael Olise aurait pu écoper d’un carton jaune, voire d’un carton rouge, en début de demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne.

À la 14e minute du match disputé à Arlington, le milieu de terrain du FC Bayern a été impliqué dans un duel avec le capitaine espagnol Rodri. Ce dernier a pris le dessus et s’est échappé avec le ballon, tandis qu’Olise, en se jetant au sol, l’a frappé avec sa semelle ouverte juste au-dessus de la cheville gauche.

  • La séquence a provoqué la colère des Espagnols sans entraîner de réelles protestations, mais a poussé de nombreux supporters à réclamer un carton rouge sur les réseaux sociaux. Aucune sanction n’a été distribuée : ni exclusion, ni avertissement. L’arbitre Ivan Barton (El Salvador) a choisi de ne pas sanctionner davantage cette faute.

    Outre quelques supporters perplexes, Mats Hummels, consultant pour MagentaTV, s’est également montré étonné à la mi-temps en visionnant le ralenti : « Sur l’image fixe, ça a bien sûr l’air très violent. Pour moi, vu le manque d’intensité, ça ne mérite qu’un carton jaune. Parce qu’il ne va pas jusqu’au bout de son geste. »

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    Hummels estime que la faute d'Olise sur Rodri était « tout près d'un carton rouge ».

    Le champion du monde 2014 a ensuite commenté la décision de l'arbitre : « Je pense qu'il aurait dû sortir le carton jaune. Il ne l'a pas fait car Adrien Rabiot venait déjà d'en recevoir un peu avant, et il a sans doute voulu éviter de prendre parti. » Avant d'ajouter : « Mais c'était tout près du rouge, il faut le dire clairement. »

    Selon Patrick Ittrich, expert en arbitrage, le tacle d’Olise avait pourtant « tout d’un carton rouge ». Hummels a rétorqué : « D’après le manuel de l’arbitre, oui ; d’après ma vision du football, non. Il faut garder à l’esprit, même si c’est bête : c’est une demi-finale de Coupe du monde, à la 14e minute. Lors de la troisième journée, tu sors un carton rouge, mais plus en demi-finale de Ligue des champions ou en demi-finale de Coupe du monde. »

    Cette faute grossière sur Rodri a résumé la première période difficile d’Olise. L’attaquant, jusque-là brillant dans cette Coupe du monde, n’a pratiquement pas pu s’imposer face à la défense espagnole, très compacte et mobile. Après environ une demi-heure de jeu, alors que le score était de 0-1, il a quitté son nouveau poste de prédilection au milieu offensif central pour revenir sur l’aile droite. Sans succès : il est resté inoffensif dans un premier temps.

  • Les étapes de la carrière de Michael Olis :

    ClubPériode
    FC Reading2017-2021
    Crystal Palace2021 – 2024
    FC Bayern2024 – présent

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