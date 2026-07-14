Le champion du monde 2014 a ensuite commenté la décision de l'arbitre : « Je pense qu'il aurait dû sortir le carton jaune. Il ne l'a pas fait car Adrien Rabiot venait déjà d'en recevoir un peu avant, et il a sans doute voulu éviter de prendre parti. » Avant d'ajouter : « Mais c'était tout près du rouge, il faut le dire clairement. »

Selon Patrick Ittrich, expert en arbitrage, le tacle d’Olise avait pourtant « tout d’un carton rouge ». Hummels a rétorqué : « D’après le manuel de l’arbitre, oui ; d’après ma vision du football, non. Il faut garder à l’esprit, même si c’est bête : c’est une demi-finale de Coupe du monde, à la 14e minute. Lors de la troisième journée, tu sors un carton rouge, mais plus en demi-finale de Ligue des champions ou en demi-finale de Coupe du monde. »

Cette faute grossière sur Rodri a résumé la première période difficile d’Olise. L’attaquant, jusque-là brillant dans cette Coupe du monde, n’a pratiquement pas pu s’imposer face à la défense espagnole, très compacte et mobile. Après environ une demi-heure de jeu, alors que le score était de 0-1, il a quitté son nouveau poste de prédilection au milieu offensif central pour revenir sur l’aile droite. Sans succès : il est resté inoffensif dans un premier temps.