À la 14e minute du match disputé à Arlington, le milieu de terrain du FC Bayern a été impliqué dans un duel avec le capitaine espagnol Rodri. Ce dernier a pris le dessus et s’est échappé avec le ballon, tandis qu’Olise, en se jetant au sol, l’a frappé avec sa semelle ouverte juste au-dessus de la cheville gauche.
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« À deux doigts d'un carton rouge » : une mauvaise action de Michael Olise en demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne fait des vagues
La séquence a provoqué la colère des Espagnols sans entraîner de réelles protestations, mais a poussé de nombreux supporters à réclamer un carton rouge sur les réseaux sociaux. Aucune sanction n’a été distribuée : ni exclusion, ni avertissement. L’arbitre Ivan Barton (El Salvador) a choisi de ne pas sanctionner davantage cette faute.
Outre quelques supporters perplexes, Mats Hummels, consultant pour MagentaTV, s’est également montré étonné à la mi-temps en visionnant le ralenti : « Sur l’image fixe, ça a bien sûr l’air très violent. Pour moi, vu le manque d’intensité, ça ne mérite qu’un carton jaune. Parce qu’il ne va pas jusqu’au bout de son geste. »
- AFP
Hummels estime que la faute d'Olise sur Rodri était « tout près d'un carton rouge ».
Le champion du monde 2014 a ensuite commenté la décision de l'arbitre : « Je pense qu'il aurait dû sortir le carton jaune. Il ne l'a pas fait car Adrien Rabiot venait déjà d'en recevoir un peu avant, et il a sans doute voulu éviter de prendre parti. » Avant d'ajouter : « Mais c'était tout près du rouge, il faut le dire clairement. »
Selon Patrick Ittrich, expert en arbitrage, le tacle d’Olise avait pourtant « tout d’un carton rouge ». Hummels a rétorqué : « D’après le manuel de l’arbitre, oui ; d’après ma vision du football, non. Il faut garder à l’esprit, même si c’est bête : c’est une demi-finale de Coupe du monde, à la 14e minute. Lors de la troisième journée, tu sors un carton rouge, mais plus en demi-finale de Ligue des champions ou en demi-finale de Coupe du monde. »
Cette faute grossière sur Rodri a résumé la première période difficile d’Olise. L’attaquant, jusque-là brillant dans cette Coupe du monde, n’a pratiquement pas pu s’imposer face à la défense espagnole, très compacte et mobile. Après environ une demi-heure de jeu, alors que le score était de 0-1, il a quitté son nouveau poste de prédilection au milieu offensif central pour revenir sur l’aile droite. Sans succès : il est resté inoffensif dans un premier temps.
Les étapes de la carrière de Michael Olis :
Club Période FC Reading 2017-2021 Crystal Palace 2021 – 2024 FC Bayern 2024 – présent
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