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« À court de carburant ! » : Alex Neil livre une mise à jour honnête sur l’état de forme du Millwall diminué avant le choc contre West Ham
Neil satisfait de ce point durement acquis à Middlesbrough
L’entraîneur de Millwall, Alex Neil, a affiché une immense satisfaction après le match nul 2-2 décroché par son équipe sur la pelouse de Middlesbrough en milieu de semaine. Millwall avait pris une surprenante avance de deux buts à la mi-temps grâce à des réalisations de Tairyk Arconte et Lyndon Dykes, avant que les locaux ne reviennent au score en seconde période.
Ce résultat a fait de Millwall la première équipe à prendre des points à Middlesbrough au Riverside Stadium cette saison.
Il a apporté un coup de boost bienvenu après quatre défaites lors de leurs cinq matches précédents, toutes compétitions confondues.
- NurPhoto
L’entraîneur salue son groupe, qui lutte malgré une crise des blessures
S’exprimant après le match, Neil a salué ses joueurs pour avoir tenu bon malgré une grave crise de blessures qui a laissé 11 habitués de l’équipe première sur la touche. Il a admis que des calendriers de déplacement exigeants et des matches en semaine à répétition ont poussé son effectif à ses limites physiques.
Malgré l’égalisation tardive, l’entraîneur écossais a refusé de remettre en cause l’engagement de son équipe.
« Je ne peux pas reprocher l’effort », a déclaré Neil. « Nous venons d’enchaîner quatre mardis de suite. Nous avons West Ham ce week-end, et beaucoup de garçons sont à bout physiquement en ce moment. Je suis vraiment très satisfait des efforts qu’ils ont fournis. »
Des Lions amoindris se préparent pour leur premier derby depuis 2012
Ce match nul âprement disputé intervient juste avant le choc très attendu de samedi contre West Ham United à The Den. Cette affiche historique marquera les premières retrouvailles en compétition entre les féroces rivaux londoniens depuis février 2012, lorsque West Ham s’était imposé 2-1.
À seulement quatre points du sommet du classement de Championship, Millwall entend bousculer le leader du championnat malgré une fatigue encore présente.
West Ham aborde cette rencontre avec l’objectif de remonter immédiatement en Premier League après sa relégation.
- APL
Millwall veut surmonter la fatigue avant sa rencontre à domicile
Avec un délai très court avant le coup d'envoi de samedi, Neil doit s'appuyer sur l'esprit d'équipe pour aborder cette rencontre à fort enjeu. L'entraîneur a souligné que rendre son équipe difficile à battre restait son objectif principal.
Millwall espère s'appuyer sur l'atmosphère de The Den pour décrocher une victoire capitale face à son grand rival.
Millwall poursuit sa préparation avec l'intention d'offrir à ses supporters à domicile une performance mémorable dans ce derby.
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