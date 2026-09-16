L’entraîneur de Millwall, Alex Neil, a affiché une immense satisfaction après le match nul 2-2 décroché par son équipe sur la pelouse de Middlesbrough en milieu de semaine. Millwall avait pris une surprenante avance de deux buts à la mi-temps grâce à des réalisations de Tairyk Arconte et Lyndon Dykes, avant que les locaux ne reviennent au score en seconde période.

Ce résultat a fait de Millwall la première équipe à prendre des points à Middlesbrough au Riverside Stadium cette saison.

Il a apporté un coup de boost bienvenu après quatre défaites lors de leurs cinq matches précédents, toutes compétitions confondues.