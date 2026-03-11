Par le passé, les supporters du Real Madrid entonnaient souvent des chants injurieux à l'encontre du Catalan lors des matchs contre les équipes de Pep Guardiola. Mais cela ne devrait pas être le cas lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City mercredi, les Blancos eux-mêmes y veillant.
À cause de Pep Guardiola : les responsables du Real Madrid semblent mettre leur pied à terre auprès de leurs propres supporters
Selon le journal espagnol Marca, une réunion aurait eu lieu entre un responsable du Real Madrid et des représentants de différents groupes de supporters. Il aurait été clairement signifié aux supporters qu'ils devaient cesser leurs chants injurieux à l'encontre de Guardiola.
Âgé de 55 ans, Guardiola est extrêmement impopulaire auprès de nombreux supporters madrilènes en raison de son ancien poste d'entraîneur du FC Barcelone, le rival historique du Real Madrid. En 2025 déjà, des chants hostiles à Guardiola avaient entraîné une amende et la menace d'une exclusion partielle des supporters.
Après le scandale du salut hitlérien : les supporters du Real en probation
Les supporters du Real sont actuellement sous les feux de la rampe. Lors du match contre Benfica, un fan a fait plusieurs fois le salut nazi, provoquant un scandale. L'homme a été immédiatement expulsé du stade et a perdu sa carte de membre. L'UEFA a néanmoins infligé une amende de 15 000 euros au Real et lui a imposé une période de probation d'un an. En cas de nouvel incident, les supporters risquent une exclusion partielle.
Ces dernières années, la Ligue des champions a régulièrement été le théâtre d'un duel entre Manchester City et le Real Madrid. Lors de la saison 2024/25, les Madrilènes ont pris le dessus lors des barrages et se sont imposés 6-3 après les matchs aller et retour. Un an auparavant, City avait déjà échoué face au Real en quarts de finale. Au cours de la saison actuelle, Manchester City a toutefois réussi à prendre sa revanche, du moins en phase de championnat, en s'imposant 2-1 grâce à des buts de Nico O'Reilly et Erling Haaland.
Real Madrid vs Manchester City : aperçu des huitièmes de finale
Date Coup d'envoi Équipe locale Équipe visiteuse 11 mars 21 h Real Madrid Manchester City 17 mars 21 h Manchester City Real Madrid
