Ce sont ces émotions qui changent la donne. Des hymnes nationaux entonnés si fort qu’on les entendait à des kilomètres à la ronde. Des gestes techniques exécutés avec une telle audace qu’on ne pouvait s’empêcher de sourire. Et des buts, encore et encore, chaque crescendo plus fort que le précédent, chaque célébration plus exubérante que la précédente.

Le dribble de Christian Pulisic, la passe en retrait de Folarin Balogun, la trivela de Gio Reyna, le sang-froid de Chris Richards, le courage de Sergino Dest et le flair de Malik Tillman : autant d’actions qui illustrent la maîtrise collective. Même Mauricio Pochettino, visiblement submergé par l’émotion, a sprinté sur la pelouse comme s’il était encore joueur, déterminé à célébrer avec chacun.

La foule est en délire, les bières fusent dans les salons, et des parents serrent leurs enfants dans leurs bras en expliquant depuis combien de temps ils attendaient ce moment. Ce sont ces instants-là, comme aime à le répéter Pochettino, qui font la beauté du football. Vendredi soir, au moment le plus fort du football américain, tout le pays l’a ressenti.

Tels sont les traces durables laissées par la victoire 4-1 de l’équipe nationale masculine des États-Unis face au Paraguay, bien plus qu’un simple match : un véritable moment de grâce suivi par un record d’audience de près de 16 millions de téléspectateurs, et par des millions d’autres qui, pour la première fois, se sont laissés emporter par le football américain. Dans quelques années, nous pourrons peut-être considérer cette soirée losangeline comme le début d’une nouvelle ère, le moment où tout a basculé et où le regard s’est enfin tourné vers l’avenir.

Pendant des générations, les supporters de l’équipe nationale américaine ont gardé la foi. Un jour, se disaient-ils, les États-Unis se qualifieront pour la Coupe du monde et y joueront vraiment : pas seulement pour gagner, mais pour briller, divertir, dominer. Un jour, la grinta traditionnelle s’unirait enfin à un vrai talent. Ce soir-là, cette promesse a pris forme.

Ces générations ont posé les fondations, mobilisé les foules et porté le football américain vers l’avant. Pendant des années, elles n’ont cessé d’espérer et de croire. Après vendredi, une nouvelle génération n’aura plus à espérer : elle saura que c’est possible, car elle l’aura vu de ses propres yeux.