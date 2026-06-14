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USMNT GFX
Ryan Tolmich

Traduit par

« À bon entendeur, salut » : l’équipe nationale américaine de football a marqué les esprits dès son entrée en lice dans la Coupe du monde, et la discipline pourrait ne plus jamais être la même aux États-Unis

Analysis
Etats-Unis
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
Coupe du monde

L'équipe nationale masculine des États-Unis avait une occasion de montrer au pays – et au monde entier – ce qu'est le football aux États-Unis et ce qu'il pourrait devenir. Elle en a tiré le meilleur parti.

Ce sont ces émotions qui changent la donne. Des hymnes nationaux entonnés si fort qu’on les entendait à des kilomètres à la ronde. Des gestes techniques exécutés avec une telle audace qu’on ne pouvait s’empêcher de sourire. Et des buts, encore et encore, chaque crescendo plus fort que le précédent, chaque célébration plus exubérante que la précédente.

Le dribble de Christian Pulisic, la passe en retrait de Folarin Balogun, la trivela de Gio Reyna, le sang-froid de Chris Richards, le courage de Sergino Dest et le flair de Malik Tillman : autant d’actions qui illustrent la maîtrise collective. Même Mauricio Pochettino, visiblement submergé par l’émotion, a sprinté sur la pelouse comme s’il était encore joueur, déterminé à célébrer avec chacun.

La foule est en délire, les bières fusent dans les salons, et des parents serrent leurs enfants dans leurs bras en expliquant depuis combien de temps ils attendaient ce moment. Ce sont ces instants-là, comme aime à le répéter Pochettino, qui font la beauté du football. Vendredi soir, au moment le plus fort du football américain, tout le pays l’a ressenti.

Tels sont les traces durables laissées par la victoire 4-1 de l’équipe nationale masculine des États-Unis face au Paraguay, bien plus qu’un simple match : un véritable moment de grâce suivi par un record d’audience de près de 16 millions de téléspectateurs, et par des millions d’autres qui, pour la première fois, se sont laissés emporter par le football américain. Dans quelques années, nous pourrons peut-être considérer cette soirée losangeline comme le début d’une nouvelle ère, le moment où tout a basculé et où le regard s’est enfin tourné vers l’avenir.

Pendant des générations, les supporters de l’équipe nationale américaine ont gardé la foi. Un jour, se disaient-ils, les États-Unis se qualifieront pour la Coupe du monde et y joueront vraiment : pas seulement pour gagner, mais pour briller, divertir, dominer. Un jour, la grinta traditionnelle s’unirait enfin à un vrai talent. Ce soir-là, cette promesse a pris forme.

Ces générations ont posé les fondations, mobilisé les foules et porté le football américain vers l’avant. Pendant des années, elles n’ont cessé d’espérer et de croire. Après vendredi, une nouvelle génération n’aura plus à espérer : elle saura que c’est possible, car elle l’aura vu de ses propres yeux.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    La rencontre

    À l’aube de la Coupe du monde estivale, les États-Unis totalisaient 37 rencontres dans le tournoi suprême. Ils n’en avaient gagné que neuf, dont six au cours des 76 dernières années et une seule avec plusieurs buts d’écart.

    Autant dire que la joie n’était pas de mise. Les rencontres de la sélection américaine n’étaient pas des fêtes, mais des épreuves de volonté. Sur la pelouse, les joueurs se battaient, souffraient et, souvent, survivaient. Les supporters vivaient chaque touche dans l’angoisse, conscients que tout pouvait basculer en un instant.

    Rien ne prédisposait pourtant à ce qui allait se produire face au Paraguay : une victoire totale, méticuleusement préparée et parfaitement exécutée. Du coup d’envoi au moment où Reyna a expédié son tir au fond des filets, la rencontre a été une fête, une première dans l’histoire du football américain.

    Le but de Reyna a incarné cette maîtrise : 70 secondes, 26 passes et une conclusion à couper le souffle, digne des plus grandes soirées estivales. Les supporters étrangers s’en sont fait l’écho sur les réseaux sociaux, saluant l’apogée des Yanks, tandis que les fans américains, émus, savouraient un moment longtemps attendu.

    Entre-temps, les moments forts n’ont pas manqué : Pulisic a éliminé deux défenseurs avant de servir l’ouverture du score, un csc malheureux ; Tillman, Weston McKennie et Tyler Adams ont imposé leur loi au milieu de terrain ; enfin Balogun a inscrit un doublé, dont une seconde réalisation suggérant que les États-Unis pourraient enfin disposer d’un véritable numéro 9 de niveau mondial. Moment cocasse : le ballon revient à Sebastian Berhalter à 40 mètres, la foule lui intime de tirer ; sa frappe manque le cadre et, dans un soupir de détente, le public esquisse un sourire tant la tension était palpable.

    « On voulait juste aller sur le terrain et retrouver les sensations qu’on avait quand on jouait des matchs improvisés », a expliqué McKennie. « Le travail acharné et tout ce qu’on a fait, c’est ce qu’on a fait avant. Tout ce qu’on a fait pour en arriver là, c’était du travail acharné et des sacrifices. C’est le temps qu’on y a consacré. Maintenant, il s’agit d’aller sur le terrain et de simplement s’amuser. »

    Une soirée aussi réjouissante pour les joueurs, qui ont passé l’essentiel du match à repousser les rares incursions paraguayennes, que pour les spectateurs, lesquels estimeront sans doute que le prix de leur billet était largement justifié.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'ambiance

    L’ambiance s’est mise en place dès les premières heures. Quelques heures avant le coup d’envoi, des foules de supporters vêtus de rouge, blanc et bleu ont défilé jusqu’au stade, que la FIFA avait temporairement rebaptisé « Los Angeles » au lieu de SoFi Stadium. Ils brandissaient des fumigènes rouges, exhibaient des pancartes à l’effigie de Pulisic et passaient devant des policiers à cheval, des marchands ambulants et de petits groupes de supporteurs paraguayens. Certains arboraient des déguisements de George Washington, des casques en forme d’aigle et, surtout, les maillots de leurs stars préférées.

    « Ce sont les maillots qui ont marqué les esprits », explique Adams. Lors de la dernière Coupe du monde, les joueurs de l’équipe nationale américaine avaient l’impression que ces maillots ne les représentaient pas, et, par conséquent, que l’Amérique toute entière se trouvait mal représentée. Cette fois, ils les ont conçus eux-mêmes, en visant un seul moment : celui-ci.

    « Le stade était rempli de ces maillots », explique Adams. « Nous les avons conçus avec Nike pour pouvoir regarder les tribunes et nous dire : “C’est nous”. On avait vraiment cette impression. »

    Ce lien entre joueurs et supporters se faisait clairement sentir. L’hymne national a été entonné à plein poumons par les plus de 70 000 spectateurs, dont une large majorité soutenait l’équipe américaine. Émus, les joueurs se tenaient aux côtés de leurs coéquipiers de longue date et scrutaient les tribunes. Certains ont pu croiser le regard de leurs proches, même si Balogun a admis que l’exercice était loin d’être aisé. Il y avait tout simplement trop de rayures rouges et blanches à scruter, même si l’on savait, à peu près, où la famille était assise.

    Famille, amis et supporters avaient de quoi célébrer : ce vendredi est devenu la fête du football américain. Sur la pelouse, la soirée s’est conclue par un huddle réunissant l’ensemble de la délégation américaine ; au centre, Mark McKenzie a guidé l’équipe dans un moment de recueillement.

    Dans les foyers, la soirée n’a pas pris fin avec la retransmission : les célébrations se sont prolongées tard dans la nuit, les téléviseurs restant allumés aussi longtemps que possible.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match AgainsGetty Images News

    Les téléspectateurs à domicile

    Pour beaucoup, les premiers souvenirs de la Coupe du monde remontent à l’enfance. C’est tout à fait naturel. On découvre généralement ces tournois pour la première fois à la télévision, et c’est ensuite que le parcours du spectateur dans l’univers du football commence véritablement.

    Nombre de ces parcours ont commencé vendredi soir.

    Samedi, FOX a annoncé que 15 986 000 téléspectateurs avaient suivi sa retransmission en anglais du match d’ouverture de la Coupe du monde de l’équipe nationale américaine. Il s’agit d’une hausse de 106 % par rapport au match d’ouverture 2022 contre le Pays de Galles. L’audience a même culminé à près de 19 millions en toute fin de rencontre, signe que de nombreux téléspectateurs ont rejoint la retransmission à temps pour voir Reyna inscrire le but de la victoire.

    De son côté, Telemundo a attiré 8,9 millions de téléspectateurs supplémentaires sur sa chaîne et sur sa plateforme de streaming Peacock. Au total, près de 25 millions de personnes ont donc suivi la rencontre depuis leur domicile.

    Ces données ne disent toutefois pas tout : combien de novices ont découvert la compétition ? Combien de futurs internationaux, destinés aux Coupes du monde 2042, 2046 ou 2050, ont été séduits par la rencontre ? Et combien d’entre eux, séduits par le spectacle, reviendront dimanche prochain pour le duel face à l’Australie ?

    Les joueurs en avaient conscience et ont tout donné pour convaincre le monde de rester à leurs côtés.

    « J’espère qu’ils ont été captivés par ce que nous avons fait aujourd’hui », a déclaré McKennie. « Je pense que les Américains veulent quelque chose de passionnant, ils veulent voir de l’action et ils veulent voir quelque chose. Je pense que marquer quatre buts et qu’il y ait eu cinq buts au total dans le match d’aujourd’hui, c’est quelque chose qui a pu les captiver, tout comme le fait de voir la joie que nous avions et la cohésion qui régnait sur le terrain. »

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Et maintenant ?

    Au fond, cette rencontre n’était que le premier acte de la Coupe du monde. Même si elle pourrait annoncer quelque chose de plus grand, l’aventure ne fait que commencer. Vendredi, les joueurs de l’USMNT l’ont rappelé : ce match était un point de départ, non d’arrivée.

    Les joueurs de l’équipe nationale américaine l’ont d’ailleurs réaffirmé vendredi soir. Les joueurs ont bien sûr savouré leur victoire et accordé quelques instants à la réflexion, puis ils ont rapidement repris le collier. Balogun a enchaîné avec une séance Netflix. Adams a pris le temps d’apprécier le succès des New York Knicks en finale NBA avant de se remettre au travail. Le groupe a passé un peu de temps en famille pour se recentrer, puis il a tourné son regard vers l’Australie, qui a conquis le cœur de son pays en battant la Turquie 2-0 pour entamer son parcours dans le tournoi.

    Le spectacle continue, mais il convient d’insister sur l’excellence de ce départ. On n’a qu’une seule chance de faire bonne impression, et l’équipe nationale américaine a frappé fort.

    « Maintenant, a déclaré Pochettino à FOX, les gens se rendent compte que le football, ici en Amérique, est énorme. C’est un sport majeur. Faites attention, les autres sports. »

    Telle est, au fond, l’héritage durable de la victoire sur le Paraguay, un match qui pourrait marquer l’histoire de l’équipe nationale américaine. Avec le recul, il pourrait aussi apparaître comme l’étincelle ayant converti un pays souvent donné perdant et ayant montré à la prochaine génération de supporters ce que croire en soi signifie.

    Bien sûr, ce n’est qu’un début : d’autres rencontres attendent les États-Unis, et la compétition ne manquera pas de se corser. Mais, désormais, un public plus large sera au rendez-vous, séduit par ce qu’il a vu vendredi soir.

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