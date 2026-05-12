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À 42 ans, la star vise un record de Coupe du monde, mais le légendaire Portugais Cristiano Ronaldo pourra-t-il le battre en 2030 ?
Soria s’apprête à éclipser Roger Milla
Selon l'Associated Press, le Qatar offre à Soria une occasion en or de renforcer son héritage sur la scène internationale. Présent dans la liste préliminaire de 34 joueurs, l'attaquant uruguayen pourrait devenir le joueur de champ le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde s'il fait partie des 26 retenus pour le tournoi, qui débute le 11 juin. Le record est actuellement détenu par Milla, auteur d'une performance mémorable lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis à l'âge de 42 ans. Après une victoire cruciale 2-1 en qualifications contre les Émirats arabes unis, Soria a déclaré : « Je suis fier de porter à nouveau le maillot des Al Anabi et de représenter ce magnifique pays. »
- AFP
Comment Ronaldo pourrait battre le record absolu
Si Soria vise le record des joueurs de champ, la référence absolue demeure le gardien égyptien Essam El Hadary, qui avait 45 ans et 161 jours lors de la Coupe du monde 2018. Toutefois, l’exploit potentiel de Soria met en lumière l’incroyable longévité de Ronaldo. La star d’Al-Nassr, quintuple Ballon d’Or, fêtera ses 41 ans à l’issue de la Coupe du monde en cours. Si Soria parvenait à jouer à 42 ans, il offrirait un modèle parfait au capitaine portugais. Pour dépasser à la fois le record potentiel de Soria chez les joueurs de champ et le record absolu d’El Hadary, Ronaldo devrait donc prendre part à la Coupe du monde 2030, à l’âge de 45 ans.
En quête d’un seuil historique : le 1 000^e but
L’attaquant légendaire défie toujours les effets de l’âge et vise un record inédit. Avec 971 buts marqués, il n’en manque plus que 29 pour franchir le seuil symbolique des 1 000. Il est déjà le meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale, avec 143 réalisations en 226 capes. Parallèlement à cette quête statistique, sa soif de gloire internationale demeure intacte : après le Championnat d’Europe 2016 et deux Ligue des Nations de l’UEFA, son regard est désormais tourné vers l’ultime Graal du football : la Coupe du monde.
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Le parcours menant aux phases finales de 2026
Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers Lopetegui alors que le Qatar finalise sa sélection pour le Groupe B, avec un premier match contre la Suisse le 13 juin, avant d’affronter le Canada et la Bosnie. De son côté, Ronaldo s’apprête à mener le Portugal dans le Groupe K, où l’attendent la République démocratique du Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie. Si Soria venait officiellement à battre le record d’âge cet été, cela motiverait sans aucun doute la star portugaise à poursuivre sans relâche sa quête d’histoire et de gloire ultime en 2030.