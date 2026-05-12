À 42 ans, la star vise un record de Coupe du monde, mais le légendaire Portugais Cristiano Ronaldo pourra-t-il le battre en 2030 ?

Selon l'Associated Press, le Qatar offre à Soria une occasion en or de renforcer son héritage sur la scène internationale. Présent dans la liste préliminaire de 34 joueurs, l'attaquant uruguayen pourrait devenir le joueur de champ le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde s'il fait partie des 26 retenus pour le tournoi, qui débute le 11 juin. Le record est actuellement détenu par Milla, auteur d'une performance mémorable lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis à l'âge de 42 ans. Après une victoire cruciale 2-1 en qualifications contre les Émirats arabes unis, Soria a déclaré : « Je suis fier de porter à nouveau le maillot des Al Anabi et de représenter ce magnifique pays. »