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« À 100 % ! » - Wayne Rooney exhorte Manchester United à nommer Michael Carrick entraîneur à part entière alors que les Red Devils se rapprochent à grands pas d'une place dans le top 4
Sept victoires sur neuf
Lorsque Carrick a succédé à Amorim à la mi-janvier, Manchester United occupait la sixième place de la Premier League. La victoire contre Aston Villa a permis au club de consolider sa troisième place au classement, creusant ainsi un écart de trois points avec Aston Villa, quatrième, et de six points sur Chelsea, sixième, qui occupe selon toute vraisemblance la dernière place hors des places qualificatives pour la Ligue des champions.
Carrick affiche également le meilleur bilan de tous les entraîneurs de Premier League depuis sa prise de fonction. Au cours de ses deux mandats à la tête de United, il a remporté neuf matchs, fait deux matchs nuls et n'a perdu qu'une seule fois, ce qui lui confère un pourcentage de victoires de 75 %. Amorim, en revanche, est parti avec un taux de 38 % toutes compétitions confondues.
- AFP
Rooney : Carrick « doit » obtenir ce poste de façon permanente
Rooney a déclaré à BBC Radio Five Live : « À 100 %, il devrait [obtenir le poste]. Je l’ai déjà dit. Je savais que cela allait arriver avec Michael Carrick. Je le connais très bien. Je connais son caractère, sa personnalité. Il fallait quelqu’un de calme, mais aussi quelqu’un qui connaisse le club et les joueurs, et qui leur apporte de l’affection, et c’est exactement ce qu’il leur a donné. On a vu les joueurs évoluer avec plus de qualité, plus soudés en tant qu'équipe, et ils ont l'air d'une équipe très solide. Pour moi, pourquoi changer ? Il a le meilleur pourcentage de victoires de tous les entraîneurs de Manchester United après autant de matchs. Pour moi, il doit obtenir le poste. »
Les légendes de Manchester United sont divisées sur la décision concernant Carrick
Rooney et Carrick ont joué ensemble à Manchester United entre 2006 et 2017, remportant cinq titres de Premier League et une Ligue des champions, parmi une longue liste de trophées. Son ancien coéquipier Roy Keane a déclaré en janvier que Carrick ne devrait pas se voir confier le poste, même s’il remportait tous les matchs d’ici la fin de la saison, tandis que Gary Neville a également affirmé à plusieurs reprises que les Red Devils devraient engager un entraîneur de haut niveau.
Owen Hargreaves, qui a remporté la Ligue des champions 2008 aux côtés de Rooney, a également déclaréque Carrick devrait être nommé à ce poste de manière permanente. Dion Dublin, qui a brièvement joué pour United dans les années 1990, a déclaré que United prendrait un risque en nommant quelqu’un d’autre, compte tenu des excellents résultats obtenus par Carrick jusqu’à présent.
Il a déclaré : « À quoi bon aller sur le marché et essayer de trouver quelqu'un d'autre ? Il est intervenu et a su rassurer les joueurs. Le calme de Michael Carrick est parfait pour ce club de football. »
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« Pourquoi voudrais-tu changer ça ? »
Carrick est le favori des bookmakers pour prendre les rênes de Manchester United au début de la saison prochaine, suivi par Oliver Glasner, l'entraîneur de Crystal Palace, dont le contrat expire en juin, ainsi que par Andoni Iraola, l'entraîneur de Bournemouth. Thomas Tuchel est hors course après avoir prolongé son contrat avec l'Angleterre.
Même si Carrick n'a connu qu'une seule expérience en tant qu'entraîneur de l'équipe première avant de succéder à Amorim – un passage mitigé à Middlesbrough qui lui a valu d'être limogé après une quatrième saison sans promotion –, Rooney estime qu'il a démontré qu'il était capable de gérer une équipe au plus haut niveau. Il a ajouté : « Le club avait besoin d'être un peu reconstruit pour revenir au sommet et remporter à nouveau des trophées majeurs. Michael est au club depuis longtemps, et il sait ce qu’il faut pour y parvenir. C’est un bon entraîneur, et il le prouve.
Il montre qu’il n’y a aucun problème à diriger à ce niveau. Les joueurs lui ont répondu, les supporters lui ont répondu. Pourquoi changer ? Pourquoi essayer de trouver quelqu’un qui représente un risque comme Roberto de Zerbi ? Pour moi, c’est lui qu’il faut garder. »
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