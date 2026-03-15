« À 100 % ! » - Wayne Rooney exhorte Manchester United à nommer Michael Carrick entraîneur à part entière alors que les Red Devils se rapprochent à grands pas d'une place dans le top 4

Rooney et Carrick ont joué ensemble à Manchester United entre 2006 et 2017, remportant cinq titres de Premier League et une Ligue des champions, parmi une longue liste de trophées. Son ancien coéquipier Roy Keane a déclaré en janvier que Carrick ne devrait pas se voir confier le poste, même s’il remportait tous les matchs d’ici la fin de la saison, tandis que Gary Neville a également affirmé à plusieurs reprises que les Red Devils devraient engager un entraîneur de haut niveau.

Owen Hargreaves, qui a remporté la Ligue des champions 2008 aux côtés de Rooney, a également déclaréque Carrick devrait être nommé à ce poste de manière permanente. Dion Dublin, qui a brièvement joué pour United dans les années 1990, a déclaré que United prendrait un risque en nommant quelqu’un d’autre, compte tenu des excellents résultats obtenus par Carrick jusqu’à présent.

Il a déclaré : « À quoi bon aller sur le marché et essayer de trouver quelqu'un d'autre ? Il est intervenu et a su rassurer les joueurs. Le calme de Michael Carrick est parfait pour ce club de football. »