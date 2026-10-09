Manchester City fait actuellement face à de lourdes sanctions après qu’une commission indépendante a jugé le club coupable d’avoir enfreint 114 règlements financiers. Les accusations portent sur une période de neuf ans, entre 2009 et 2018.

Manchester City fait activement appel de ce verdict accablant. Si son appel échoue, le club pourrait écoper d’amendes massives ou même faire face à une exclusion totale de la Premier League.

Dans ce contexte, l’entraîneur d’Arsenal, Arteta, a été invité à partager son point de vue sur la situation. L’Espagnol a auparavant travaillé à l’Etihad Stadium, remportant deux titres de champion comme adjoint de l’ancien entraîneur Pep Guardiola.