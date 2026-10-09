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« À 100 % ! » - L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, insiste sur le fait que la Premier League reste le meilleur championnat du monde malgré les infractions de Manchester City aux règles financières
Manchester City coupable d’infractions financières
Manchester City fait actuellement face à de lourdes sanctions après qu’une commission indépendante a jugé le club coupable d’avoir enfreint 114 règlements financiers. Les accusations portent sur une période de neuf ans, entre 2009 et 2018.
Manchester City fait activement appel de ce verdict accablant. Si son appel échoue, le club pourrait écoper d’amendes massives ou même faire face à une exclusion totale de la Premier League.
Dans ce contexte, l’entraîneur d’Arsenal, Arteta, a été invité à partager son point de vue sur la situation. L’Espagnol a auparavant travaillé à l’Etihad Stadium, remportant deux titres de champion comme adjoint de l’ancien entraîneur Pep Guardiola.
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Arteta évite le bruit ambiant permanent
Arteta a signé un nouveau contrat de quatre ans plus tôt cette semaine, ce qui fait de lui l’entraîneur en poste depuis le plus longtemps dans l’élite après le récent départ de Guardiola. Interrogé sur le fait de savoir si la réputation du championnat avait déjà été ternie par le verdict de culpabilité, le manager d’Arsenal a choisi d’esquiver la polémique.
« Il y a encore une procédure en cours qui n’est pas réglée, elle se poursuit, et je pense que nous pourrons avoir un avis bien plus clair une fois qu’elle sera résolue », a expliqué Arteta, cité par ESPN. « Jusqu’à présent, je ne suis pas prêt à faire le moindre commentaire. »
Invité à dire si ses succès passés à City étaient entachés, il a ajouté : « Je comprends la question et d’où elle vient. Il y a beaucoup de bruit autour de cela, c’est une procédure en cours qui n’est pas encore réglée et je pense que nous devons la respecter. »
Le meilleur championnat du monde
Malgré l’énorme controverse entourant ses anciens employeurs, Arteta est convaincu que le statut de la Premier League est intouchable. Interrogé sur le fait de savoir si l’élite anglaise restait le meilleur championnat du football mondial, il n’a laissé aucune place au doute.
« 100 %. C’est le meilleur championnat du monde à mon avis, oui, pour de nombreuses raisons, et aussi parce que je suis ici depuis plus de 20 ans, et il continuera d’être le meilleur championnat du monde », a déclaré Arteta.
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Focus sur la défense du titre
Après avoir enfin mis fin en mai aux 22 ans d’attente d’Arsenal pour un titre de champion, Arteta reste concentré uniquement sur ce qui se passe sur le terrain. Alors que la procédure judiciaire impliquant Manchester City continue de suivre son cours, son équipe sera déterminée à maintenir sa domination sur la scène nationale.
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