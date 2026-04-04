« 99 % des joueurs ne marqueraient pas ce but » : Nils Petersen critique Julian Nagelsmann et vante les mérites de Deniz Undav

Selon Petersen, c'est surtout l'expertise d'Undav dans la surface de réparation qui le distingue. De plus, ce joueur de 29 ans serait un « excellent passeur pour Wirtz, Musiala et tous les joueurs qui en ont besoin ».

Undav a donné une leçon magistrale cette semaine en inscrivant le but de la victoire (2-1) lors du match amical à Stuttgart.

« Il est tellement malin », s'est enthousiasmé Petersen. « Si on regarde le but contre le Ghana : 99 % des joueurs sont hors-jeu, pas lui. 99 % ne marqueraient pas ce but, lui oui. »

Malgré le but qui a permis à l'Allemagne de s'imposer, Undav a essuyé les critiques de Nagelsmann après le match, qui a estimé que son rôle de joker ne devrait pas changer d'ici la Coupe du monde.