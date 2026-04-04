Deniz Undav, une histoire sans fin. Le sujet qui fait actuellement le plus parler de lui autour de l'équipe nationale allemande et d'un éventuel onze de départ pour la Coupe du monde cet été était également à l'ordre du jour à l'approche de la journée de Bundesliga de samedi. Avec Nils Petersen, un ancien buteur se range clairement du côté de l'attaquant du VfB Stuttgart.
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« 99 % des joueurs ne marqueraient pas ce but » : Nils Petersen critique Julian Nagelsmann et vante les mérites de Deniz Undav
« Le sélectionneur national Julian Nagelsmann va probablement avoir des ulcères d'estomac en regardant ça », a déclaré Petersen en sa qualité d'expert de la Bundesliga sur la plateforme de streaming DAZN. Il ne pense pas que Nagelsmann soit « le plus grand fan de Deniz Undav ».
Pour Petersen, Undav est le choix numéro un au poste d'avant-centre. « Je suis fan du numéro 9, j'aime qu'un joueur domine la surface de réparation », a déclaré le joueur de 37 ans, qui a évolué en Bundesliga pour l'Energie Cottbus, le Bayern Munich, le Werder Brême et le SC Fribourg.
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Petersen : le but contre le Ghana illustre l'intelligence d'Undav
Selon Petersen, c'est surtout l'expertise d'Undav dans la surface de réparation qui le distingue. De plus, ce joueur de 29 ans serait un « excellent passeur pour Wirtz, Musiala et tous les joueurs qui en ont besoin ».
Undav a donné une leçon magistrale cette semaine en inscrivant le but de la victoire (2-1) lors du match amical à Stuttgart.
« Il est tellement malin », s'est enthousiasmé Petersen. « Si on regarde le but contre le Ghana : 99 % des joueurs sont hors-jeu, pas lui. 99 % ne marqueraient pas ce but, lui oui. »
Malgré le but qui a permis à l'Allemagne de s'imposer, Undav a essuyé les critiques de Nagelsmann après le match, qui a estimé que son rôle de joker ne devrait pas changer d'ici la Coupe du monde.
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Seul Harry Kane est plus prolifique que Deniz Undav
Avec 18 buts et 5 passes décisives en 23 matches de Bundesliga, Undav est de loin l'attaquant allemand le plus dangereux et n'est devancé que par Harry Kane, du Bayern Munich. Toutes compétitions confondues, Undav totalise 36 contributions (23 buts et 13 passes décisives) en 38 matches officiels disputés pour le VfB.
Avec la sélection allemande, il a marqué quatre fois en sept sélections, avec une moyenne de 40 minutes par match.
Malgré toutes ces critiques, Petersen a également fait preuve de compréhension envers le sélectionneur national. « Chacun a des types de joueurs qu'il apprécie et d'autres qu'il apprécie moins. Nagelsmann voit peut-être d'autres types de joueurs comme Havertz ou Woltemade. Mais il ne peut pas l'ignorer, car il marque. »
Équipe de la DFB : les statistiques de performance des attaquants allemands
Nom
Matchs disputés
Buts
Passes décisives
Minutes
Deniz Undav
38
23
13
2921
Kai Havertz
14
3
2
524
Serge Gnabry
34
10
10
1846
Nick Woltemade
48
11
5
3017
Leroy Sané
35
6
8
2746
Florian Wirtz
41
6
9
2963
Kevin Schade
32
7
3
2500