Le Real Madrid a abordé cette nouvelle campagne avec une ligne défensive considérablement remaniée, après avoir obtenu les signatures de Denzel Dumfries, Marc Cucurella et Ibrahima Konate durant le mercato estival. Malgré ces renforts, un sentiment persistant règne au Santiago Bernabeu : l’effectif reste à un défenseur central de la perfection.

Si Raul Asencio est resté en place pour apporter une solution de rechange, le Real Madrid planifie déjà les prochaines fenêtres de transfert, avec Jarrad Branthwaite d’Everton désormais clairement dans son viseur. Selon des informations de Graeme Bailey, le champion d’Europe surveille de très près les progrès de l’Anglais à Goodison Park.

Cependant, tout mouvement pour le défenseur est compliqué par le fait qu’Everton n’a aucune envie de vendre son pilier défensif et réclamera un montant colossal.



