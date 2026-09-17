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93 M€ ou pas d’accord ! Le Real Madrid suit le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite alors que les géants de la Premier League rejoignent la course au transfert
Mourinho vise un visage familier pour renforcer sa défense
Le Real Madrid a abordé cette nouvelle campagne avec une ligne défensive considérablement remaniée, après avoir obtenu les signatures de Denzel Dumfries, Marc Cucurella et Ibrahima Konate durant le mercato estival. Malgré ces renforts, un sentiment persistant règne au Santiago Bernabeu : l’effectif reste à un défenseur central de la perfection.
Si Raul Asencio est resté en place pour apporter une solution de rechange, le Real Madrid planifie déjà les prochaines fenêtres de transfert, avec Jarrad Branthwaite d’Everton désormais clairement dans son viseur. Selon des informations de Graeme Bailey, le champion d’Europe surveille de très près les progrès de l’Anglais à Goodison Park.
Cependant, tout mouvement pour le défenseur est compliqué par le fait qu’Everton n’a aucune envie de vendre son pilier défensif et réclamera un montant colossal.
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L’énorme valorisation constitue un obstacle pour le Real Madrid
Si la cellule de recrutement du Real Madrid est impressionnée par la progression de Branthwaite, les exigences financières d’une éventuelle opération pourraient s’avérer prohibitives. Everton aurait fixé un prix de 93 M€ pour son joueur phare, un montant qui reflète à la fois son importance pour l’équipe et la prime accordée aux jeunes talents formés au pays en Premier League.
Malgré son indéniable qualité, l’historique physique de Branthwaite reste un élément à prendre en compte pour ses prétendants potentiels. Le défenseur a vécu une campagne 2025-2026 frustrante, lors de laquelle des problèmes récurrents aux ischio-jambiers l’ont contraint à manquer 31 matches toutes compétitions confondues. Cependant, ces soucis semblent désormais appartenir au passé, puisqu’il a entamé la saison actuelle dans une forme exceptionnelle.
Manchester United mène la course en Premier League
Le Real Madrid n’est pas seul dans cette course, puisque plusieurs clubs de Premier League sont prêts à rivaliser avec le club espagnol si une fenêtre d’opportunité s’ouvre. Manchester United admire de longue date le joueur de 24 ans et serait prêt à relancer son intérêt afin de renforcer la ligne défensive de Michael Carrick.
L’ancien chef du recrutement de United, Mick Brown, a confirmé que le club surveillait activement la solidité physique du défenseur tout au long de cette saison. « Branthwaite fait partie des joueurs qui figurent depuis longtemps très haut sur leur liste », a déclaré Brown.
La course ne s’arrête pas à Old Trafford, puisque Manchester City et l’Atletico Madrid sont également cités comme destinations potentielles si le prix demandé devient plus abordable. La concurrence pour s’attacher ses services ne fait que renforcer la position d’Everton sur sa valorisation.
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Perspectives d’avenir et stratégie de transferts
Pour le Real Madrid, Branthwaite représente exactement le type de profil qu’il cible habituellement : jeune, physiquement imposant et doté d’une importante marge de progression sur le plan technique. Il a déjà prouvé sa valeur dans l’environnement à haute intensité de la Premier League, ce qui fait de lui une option séduisante à long terme pour n’importe quel cador européen.
Cependant, la direction du Bernabéu est réputée très stricte lorsqu’il s’agit d’évaluer les indemnités de transfert. À moins qu’Everton n’accepte de revoir à la baisse son exigence actuelle de 93 M€, le Real Madrid pourrait être contraint de se tourner vers d’autres pistes pour renforcer sa rotation défensive, en se concentrant sur des cibles offrant un meilleur rapport qualité-prix sur le marché actuel.
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