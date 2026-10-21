Interrogé sur la capacité de Tottenham, qui ne compte que six points de retard sur Liverpool, cinquième, à poursuivre sur sa lancée et à se faire une place dans la course à la qualification européenne, Poyet, qui s’exprimait en collaboration avec Gambling.com, le site de référence pour les sites de casino, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il est trop tôt. Je ne me prononcerais pas là-dessus.

« Je pense que Tottenham doit faire de cette saison une année de redressement : terminer dans la première moitié du classement, adopter l’identité de Roberto de Zerbi, devenir plus solide mentalement en tant que groupe, cesser de toujours penser à la possibilité de perdre et entrer sur le terrain en pensant à celle de gagner. C’est donc une année de transition.

« Mais évidemment, vu l’argent dépensé, Tottenham doit finir dans les dix premiers et, si possible, se qualifier pour une compétition européenne. Cela dit, compte tenu de ce qui s’est passé ces deux dernières années et de leur début de saison, je ne leur imposerais pas de viser dès maintenant le top 6 ou quoi que ce soit de ce genre. Non, j’essaie d’être réaliste. Je suis toujours réaliste et j’essaie d’être juste.

« En début de saison, c’était difficile à prévoir parce que, d’accord, Tottenham avait beaucoup dépensé, disposait d’un très bon entraîneur et on pouvait se dire : pourquoi pas ? Mais après avoir vu les premiers matches, même contre Coventry, dans les dix dernières minutes, alors que Tottenham menait 2-1, je vous dirais, parce que je connais les supporters de Tottenham, que 80 % des personnes dans le stade pensaient : ‹ On va faire match nul. C’est sûr à 100 %. › Ça se sent.

« Alors quand Davies a marqué, je ne sais trop comment, parce que je ne comprends pas comment il a marqué, la réaction a été : ‹ Ah, merci beaucoup. › Ils doivent donc se débarrasser de ça, et Coventry a été une première étape importante. »