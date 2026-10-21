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« 80 % des supporters de Tottenham pensaient que leur équipe ferait match nul dans ce match » : Gus Poyet connaît la mentalité du club et le considère comme un outsider dans la course à la qualification européenne
Tottenham termine deux saisons de suite à la 17e place
Il a fallu sept matches pour décrocher une première victoire, après un nouveau départ laborieux. Le club a beaucoup dépensé lors du dernier mercato pour tenter de remédier à ses difficultés récentes et de retrouver une dynamique positive.
Après deux 17es places consécutives, marquées à plusieurs reprises par la crainte d'une relégation, Tottenham cherche désespérément à retrouver sa place au sein du célèbre « Big Six ».
De Zerbi a assuré le maintien du club la saison dernière, et l'énigmatique Italien était considéré comme l'homme idéal pour élever le niveau de jeu de l'équipe. C'est un entraîneur exigeant, qui attend de chacun qu'il adhère à sa philosophie.
Pendant un temps, le mal semblait si profond que même l'ancien entraîneur de Brighton peinerait à y remédier. Les supporters de Tottenham ont pris l'habitude de voir leur équipe passer collectivement à côté de son sujet.
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Davies a rassuré son équipe en marquant en fin de match contre Coventry
Une avance acquise en première période, grâce à James Maddison, s'est envolée face à Coventry dans les quatre minutes suivant la reprise. Omar Marmoush a redonné l'avantage aux locaux au Tottenham Hotspur Stadium, mais la nervosité restait palpable.
Poyet doute que beaucoup de spectateurs présents dans cette enceinte spectaculaire se soient attendus à renouer avec la victoire, Ben Davies ayant finalement scellé le sort de la rencontre à la 96e minute d'une frappe passée entre les mains du gardien de Coventry Carl Rushworth.
Tottenham peut-il prétendre à un titre européen cette saison ?
Interrogé sur la capacité de Tottenham, qui ne compte que six points de retard sur Liverpool, cinquième, à poursuivre sur sa lancée et à se faire une place dans la course à la qualification européenne, Poyet, qui s’exprimait en collaboration avec Gambling.com, le site de référence pour les sites de casino, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il est trop tôt. Je ne me prononcerais pas là-dessus.
« Je pense que Tottenham doit faire de cette saison une année de redressement : terminer dans la première moitié du classement, adopter l’identité de Roberto de Zerbi, devenir plus solide mentalement en tant que groupe, cesser de toujours penser à la possibilité de perdre et entrer sur le terrain en pensant à celle de gagner. C’est donc une année de transition.
« Mais évidemment, vu l’argent dépensé, Tottenham doit finir dans les dix premiers et, si possible, se qualifier pour une compétition européenne. Cela dit, compte tenu de ce qui s’est passé ces deux dernières années et de leur début de saison, je ne leur imposerais pas de viser dès maintenant le top 6 ou quoi que ce soit de ce genre. Non, j’essaie d’être réaliste. Je suis toujours réaliste et j’essaie d’être juste.
« En début de saison, c’était difficile à prévoir parce que, d’accord, Tottenham avait beaucoup dépensé, disposait d’un très bon entraîneur et on pouvait se dire : pourquoi pas ? Mais après avoir vu les premiers matches, même contre Coventry, dans les dix dernières minutes, alors que Tottenham menait 2-1, je vous dirais, parce que je connais les supporters de Tottenham, que 80 % des personnes dans le stade pensaient : ‹ On va faire match nul. C’est sûr à 100 %. › Ça se sent.
« Alors quand Davies a marqué, je ne sais trop comment, parce que je ne comprends pas comment il a marqué, la réaction a été : ‹ Ah, merci beaucoup. › Ils doivent donc se débarrasser de ça, et Coventry a été une première étape importante. »
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Calendrier de Tottenham 2026-27 : trois matchs avant la prochaine trêve
Tottenham est sorti de la zone de relégation et s’est hissé à la 17e place du classement. De Zerbi et les siens ont encore beaucoup de travail à accomplir, mais un certain enthousiasme est revenu dans une partie du nord de Londres.
Le défi consiste désormais à faire preuve de davantage de régularité, alors que trois autres matches attendent Tottenham avant la trêve internationale de novembre. Le club affrontera samedi son vieux rival Chelsea à Stamford Bridge, avant de recevoir Crystal Palace puis de se rendre à Elland Road pour défier Leeds.
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