L'Arsenal FC serait intéressé par Christian Kofane, du Bayer Leverkusen. C'est ce que rapporte Sky. Selon cette source, les Gunners ne seraient qu'un des nombreux clubs anglais à avoir inscrit l'attaquant camerounais sur leur liste de souhaits.
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70 millions d'euros réclamés : Arsenal serait très intéressé par la star montante de la Bundesliga
Kofane n'a rejoint la Werkself que l'été dernier, en provenance d'Albacete, club de deuxième division espagnole. Dès sa première saison, il s'est immédiatement imposé en Bundesliga, ce qui lui a valu d'être aligné en Ligue des champions, où le Bayer a été éliminé par Arsenal lors d'un duel direct.
Au total, le joueur de 19 ans totalise 15 points en 39 matches officiels pour Leverkusen.
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Bayer souhaite multiplier par plus de dix le montant du transfert
Il y a moins d'un an, le Bayer n'avait déboursé que 5,25 millions d'euros pour Kofane – et pourrait aujourd'hui réaliser une affaire colossale. En effet, selon cet article, le club de Bundesliga demanderait entre 60 et 70 millions d'euros à ses concurrents anglais, réputés pour leur puissance financière, pour l'attaquant – multipliant ainsi par plus de dix la somme investie.
Seuls les transferts de Kai Havertz (100 millions d'euros vers le FC Chelsea en 2020) et de Florian Wirtz (125 millions d'euros vers Liverpool en 2025) ont rapporté plus d'argent au Bayer que ce qui serait désormais possible avec Kofane.
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Nicolo Tresoldi succéderait-il à Christian Kofane au Bayer ?
Arsenal dispose en effet d'un trio offensif solide avec Viktor Gyökeres, Kai Havertz et Gabriel Jesus, mais Kofane pourrait être considéré comme un investissement pour l'avenir en raison de son âge – et présenter ainsi un intérêt pour le leader du classement de la Premier League.
Si Kofane venait à quitter rapidement la Bundesliga, le rapport indique que Nicolo Tresoldi, international U21 du Club de Bruges, serait un candidat potentiel pour le remplacer à Leverkusen. L'attaquant est toutefois déjà pressenti pour rejoindre le Borussia Dortmund.
Les statistiques de Christian Kofane pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 39 Minutes jouées : 1744 Buts : 7 Passes décisives : 8