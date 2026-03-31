70 millions d'euros réclamés : Arsenal serait très intéressé par la star montante de la Bundesliga

Kofane n'a rejoint la Werkself que l'été dernier, en provenance d'Albacete, club de deuxième division espagnole. Dès sa première saison, il s'est immédiatement imposé en Bundesliga, ce qui lui a valu d'être aligné en Ligue des champions, où le Bayer a été éliminé par Arsenal lors d'un duel direct.

Au total, le joueur de 19 ans totalise 15 points en 39 matches officiels pour Leverkusen.