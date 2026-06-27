70 millions d'euros de transfert ? Le Real Madrid et Manchester City se disputeraient apparemment les services d'une révélation de la Coupe du monde

Selon le journaliste italien Matteo Moretto, spécialiste du mercato et collaborateur de La Marca, Manchester City s’est récemment invité dans la course au milieu de terrain lillois, déjà convoité par les « Royaux » de José Mourinho.
Selon le journaliste italien Matteo Moretto, qui contribue notamment à Marca, les Citizens ont déjà approché le LOSC pour étudier les modalités d’un éventuel transfert. Les dirigeants français réclameraient environ 70 millions d’euros pour le milieu de terrain marocain, révélation du dernier Mondial.