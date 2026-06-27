Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
JOSE MOURINHO IMAGO / NurPhoto
Daniel Buse

Traduit par

70 millions d'euros de transfert ? Le Real Madrid et Manchester City se disputeraient apparemment les services d'une révélation de la Coupe du monde

LaLiga
Real Madrid
A. Bouaddi
Manchester City
Maroc
Lille
Premier League

Le Real Madrid et Manchester City s’affronteraient pour recruter la révélation marocaine de la Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi.

Selon le journaliste italien Matteo Moretto, spécialiste du mercato et collaborateur de La Marca, Manchester City s’est récemment invité dans la course au milieu de terrain lillois, déjà convoité par les « Royaux » de José Mourinho. 

Selon le journaliste italien Matteo Moretto, qui contribue notamment à Marca, les Citizens ont déjà approché le LOSC pour étudier les modalités d’un éventuel transfert. Les dirigeants français réclameraient environ 70 millions d’euros pour le milieu de terrain marocain, révélation du dernier Mondial. 

  • Bouaddi s'est particulièrement illustré lors du premier match de groupe des Lions de l'Atlas contre le Brésil, où il a fait preuve de sang-froid et d'une bonne vision du jeu en tant que meneur de jeu au centre du terrain, contribuant ainsi à la très bonne première mi-temps du Maroc, qui s'est soldée par un score de 1-1. 

    Selon cet article, Lille espère que des clubs comme le Real et Manchester City se livreront à une surenchère pour s'attacher les services de Bouaddi, ce qui permettrait de tirer un bien meilleur prix de ce jeune joueur. Arsenal, Chelsea, Liverpool et le Paris Saint-Germain auraient également inscrit le jeune talent sur leur liste de cibles, même s'ils ne se sont pas encore montrés aussi concrets que ces deux clubs. 

    • Publicité
  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bouaddi a fait ses débuts en équipe nationale il y a tout juste un mois.

    Lors de la Coupe du monde, Bouaddi confirme les impressions qu’il avait déjà laissées en Ligue des champions lors de la saison 2024/25, notamment lors de la victoire 1-0 contre le Real Madrid. Son sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a en revanche jugé ses performances jusqu’à présent tout à fait normales : « Il ne m’a pas impressionné contre le Brésil. Nous connaissions déjà son profil », a-t-il précisé, adressant ainsi indirectement un grand compliment au jeune joueur. 

    Entré en sélection marocaine seulement fin mai lors de la victoire 5-0 contre le Burundi, le jeune homme a immédiatement été propulsé dans le grand bain du Mondial. « Nous étions convaincus qu’il livrerait une grande performance, ce n’était donc aucunement un risque », a justifié Ouahbi pour expliquer son choix. 

  • Les statistiques d'Ayyoub Bouaddi pour la saison 2025-2026 :

    Matchs : 42
    Minutes jouées : 3 153
    Buts : 0
    Passes décisives : 1