70 millions d'euros de transfert ? Le Real Madrid et Manchester City se disputeraient apparemment les services d'une révélation de la Coupe du monde

Bouaddi s'est particulièrement illustré lors du premier match de groupe des Lions de l'Atlas contre le Brésil, où il a fait preuve de sang-froid et d'une bonne vision du jeu en tant que meneur de jeu au centre du terrain, contribuant ainsi à la très bonne première mi-temps du Maroc, qui s'est soldée par un score de 1-1.

Selon cet article, Lille espère que des clubs comme le Real et Manchester City se livreront à une surenchère pour s'attacher les services de Bouaddi, ce qui permettrait de tirer un bien meilleur prix de ce jeune joueur. Arsenal, Chelsea, Liverpool et le Paris Saint-Germain auraient également inscrit le jeune talent sur leur liste de cibles, même s'ils ne se sont pas encore montrés aussi concrets que ces deux clubs.