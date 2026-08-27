Le plan, cependant, n’a jamais été de devenir un club satellite. L’ancien patron des Seagulls, McGhee, s’exprimant en lien avec la galerie « Brighton & Hove Albion: Stand or Fall », qui célèbre les 125 ans d’histoire riches en rebondissements du club, a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur la remarquable politique de transferts du club : « Le recrutement est fantastique, et une grande partie repose sur les données. Mais je disais récemment à quelqu’un que je pense que parfois, les gens confondent le fait que le modèle de Tony est fondé sur la formation de joueurs puis leur vente.

« Je le décrirais plutôt ainsi : ils forment des joueurs et sont obligés de les vendre, parce que les agents, les joueurs et les plus grands clubs arrivent et viennent récupérer les bons joueurs qu’ils ont, et ils n’ont pas le choix en la matière.

« Tony a mis au point un modèle qui permet que cela arrive sans compromettre la capacité du club à aller de l’avant et à continuer à gagner avec l’équipe. Je pense que les gens devraient voir les choses dans le bon sens. Je pense que si Tony Bloom n’avait pas à vendre un joueur, il ne vendrait pas de joueur, mais dans le monde dans lequel nous vivons, il n’a pas le choix. »