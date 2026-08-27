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600 M£ récoltés, mais Brighton n’est pas un club vendeur ! Le modèle de transferts de Tony Bloom expliqué après les opérations Moises Caicedo, Marc Cucurella et Carlos Baleba
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Les indemnités de transfert à neuf chiffres générées par Brighton
Des indemnités de transfert importantes ont été encaissées, avec l’international équatorien Caicedo qui a rejoint Chelsea dans le cadre d’un transfert alors record pour la Grande-Bretagne de 115 M£ (156 M$), tandis que son collègue du milieu de terrain Baleba a pris la direction de Manchester United pour 70 M£ (95 M$) lors du mercato actuel.
D’énormes bénéfices ont été réalisés sur bon nombre de ceux qui ont quitté la côte sud pour de nouveaux horizons, Brighton maîtrisant à la perfection l’art d’acheter à bas prix et de revendre cher. La réussite de son recrutement est devenue l’envie de nombreux rivaux de Premier League+.
Le modèle de transferts de Bloom à l'Amex Stadium
Le plan, cependant, n’a jamais été de devenir un club satellite. L’ancien patron des Seagulls, McGhee, s’exprimant en lien avec la galerie « Brighton & Hove Albion: Stand or Fall », qui célèbre les 125 ans d’histoire riches en rebondissements du club, a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur la remarquable politique de transferts du club : « Le recrutement est fantastique, et une grande partie repose sur les données. Mais je disais récemment à quelqu’un que je pense que parfois, les gens confondent le fait que le modèle de Tony est fondé sur la formation de joueurs puis leur vente.
« Je le décrirais plutôt ainsi : ils forment des joueurs et sont obligés de les vendre, parce que les agents, les joueurs et les plus grands clubs arrivent et viennent récupérer les bons joueurs qu’ils ont, et ils n’ont pas le choix en la matière.
« Tony a mis au point un modèle qui permet que cela arrive sans compromettre la capacité du club à aller de l’avant et à continuer à gagner avec l’équipe. Je pense que les gens devraient voir les choses dans le bon sens. Je pense que si Tony Bloom n’avait pas à vendre un joueur, il ne vendrait pas de joueur, mais dans le monde dans lequel nous vivons, il n’a pas le choix. »
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Terre d’éclosion : les Seagulls achètent à bas prix et revendent cher
Relancé sur le fait que Brighton est en train de devenir une pépinière de superstars, en révélant tout le potentiel de joyaux cachés, McGhee a ajouté : « Au cours des cinq prochaines années environ, c’est certain, et au cours des 10 prochaines années, il y aura beaucoup de joueurs évoluant à un très haut niveau qui auront Brighton & Hove Albion et Tony Bloom à remercier pour le brillant départ de leur carrière.
« Le niveau de professionnalisme et le niveau des infrastructures à Brighton sont incomparables. Je ne pense pas qu’ils soient un club qui puisse forcément aspirer à remporter la Ligue des champions, mais ils font tout à ce niveau-là. Si des joueurs venant d’un club de Ligue des champions arrivaient, ils ne seraient pas déçus. C’est absolument de tout premier ordre. »
McGhee ne disposait d’aucun budget de transfert durant son mandat
Brighton a parcouru un long chemin en relativement peu de temps, alors que des transferts à neuf chiffres étaient inimaginables à l’époque où McGhee était à la tête du club, lui qui se débrouillait dans les deuxième et troisième divisions avec pratiquement aucun fonds à sa disposition.
L’Écossais a déclaré au sujet de son enveloppe : « Ma mission aurait été de vendre n’importe quel joueur que je pouvais vendre, peu importe où nous en étions, ce que nous faisions, parce qu’ils avaient besoin de cet argent pour faire face à ces enquêtes publiques. Je crois qu’ils m’ont dit avoir dépensé, j’exagère peut-être, mais je crois qu’ils ont dépensé quelque chose comme 3 millions de livres sterling au moins pour des enquêtes publiques.
« Donc, quand nous faisions entrer pas mal d’argent pour Adam Virgo et des joueurs comme lui, l’attention se portait uniquement sur cela. Et, par conséquent, non, il n’y avait pas de budget. Nous obtenions des transferts libres, de jeunes joueurs issus du centre de formation. Nous avons fait ce que nous pouvions. »
- Michael Cheetham
La galerie s’ouvre alors que Brighton retrouve l’Europe
Une nouvelle galerie permanente racontant les 125 ans d’histoire de Brighton a ouvert au Brighton Museum & Art Gallery le 15 août. Cette exposition interactive réunit des objets emblématiques, des souvenirs précieux, des archives, des films et des récits personnels pour raconter l’histoire de l’un des clubs les plus résilients du football anglais. Les visiteurs découvriront les triomphes, les revers et les moments marquants qui ont façonné BHAFC et sa place au cœur de la ville depuis plus d’un siècle.
Alors que Baleba est devenu la dernière star à échapper à Brighton, Fabian Hurzeler dispose encore de beaucoup de talent à sa disposition. Il a ramené le club en Europe, avec une participation à la Ligue Conférence, et a lancé la saison 2026-2027 de Premier League par une convaincante victoire 4-0 contre Aston Villa.
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